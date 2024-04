El golfista argentino Pato Cabrera no jugará el Masters de Augusta: le negaron el ingreso a EEUU tras su condena por violencia de género

El golfista Pato Cabrera no podrá participar del Masters en Augusta

Ángel Pato Cabrera es considerado uno de los mejores golfistas latinoamericanos de todos los tiempos. El nacido en Córdoba tuvo su pico de rendimiento a fin de la década del 2000 cuando logró consagrarse campeón de dos de los Majors: en 2007 ganó el US Open y tras dos años, se puso la famosa chaqueta verde al conquistar el Masters de Augusta (2009).

Más allá de sus logros deportivos, su carrera tuvo un parate debido a varias causas legales en su contra que atravesó en los últimos años. Luego de ser denunciado por violencia de género entre 2017 y 2018, no fue detenido, pero sí la Justicia lo obligó a solicitar permiso para viajar al exterior. Como hizo caso omiso a dicho pedido en 2020, se pidió la captura internacional del golfista, que se produjo en enero de 2021 en Brasil.

Tras ser condenado a 3 años y 10 meses de prisión, luego de cumplir los dos tercios fue beneficiado con la libertad condicional, lo que le permitió volver al ruedo. A finales del 2023, en diciembre, el PGA le levantó la suspensión y lo habilitó a participar del Champions y del Augusta Masters de este año, pero finalmente se conoció que Cabera no será de la partida.

Según indicó la revista Golf Week, publicación del medio USA Today, al Pato le negaron el ingreso a Estados Unidos ya que su visa fue rechazada. A pesar de no brindar datos sobre las razones de la negativa, el magazine confirmó que se comunicó vía correo electrónico con el ex agente del cordobés, Manuel Tagle, quien avaló la información.

“Se ha solicitado más información y se proporcionará a la embajada en breve. La decisión final sobre el visado tardará no menos de 8 a 10 semanas. No estará en el Masters”, fue lo que respondió el ex representante del golfista al medio especializado en la disciplina y que también recogió el periódico británico The Sun en su portal.

El día que el Pato Cabrera fue detenido en Brasil y trasladado a Argentina

A principios de este año, el presidente del Augusta National Golf Club, Fred Ridley, habló sobre el posible regreso de Cabrera al Masters durante una charla con los medios durante el Campeonato Latinoamericano Amateur en Panamá. “Ángel ciertamente es uno de nuestros grandes campeones”, dijo el titular del club en la conferencia de prensa.

“Como todos sabemos, no ha podido participar en el Masters en los últimos años debido a problemas legales. Actualmente hemos estado en contacto constante con los representantes de Ángel. Actualmente no puede ingresar a los Estados Unidos. No tiene visa y sé que ese proceso se está llevando a cabo. Ciertamente le deseamos la mejor de las suertes con eso y definitivamente le daremos la bienvenida nuevamente si logra solucionar esos problemas legales”, agregó Ridley.

El primer Major de la temporada en el golf masculino comenzará este jueves y se extenderá hasta el próximo domingo 14 de abril con 85 jugadores en la salida.

Después de estar 32 meses en la cárcel, condenado por los delitos de “coacción, lesiones leves, amenazas y desobediencia a la autoridad” luego de ser denunciado por sus dos ex parejas, Cabrera volvió a estar habilitado para jugar y rompió el silencio en una nota en la publicación Golf Digest. “Recuerdo casi todos los golpes de ese domingo que gané el Masters y los repetía en mi mente: el playoff, el famoso tiro que hice entre los árboles”, dijo.

“Mi sueño es regresar a ese prestigioso lugar y recorrer el campo que me dio tanta alegría y satisfacción”, agregó el Pato sobre su intención de volver a competir en Augusta. “Sería un gran privilegio regresar y asistir a la Cena de Campeones con los mejores jugadores del mundo del golf”.