La contundente respuesta de Pep Guardiola cuando le consultaron por qué sigue al frente del Manchester City

Pep Guardiola explicó por qué sigue dirigiendo al Manchester City

Pep Guardiola lleva más de ocho años al frente del Manchester City, club con el que acumula 16 títulos, inclusive una Champions League, la primera en la historia de la institución británica. En el período 2022/2023, conquistó el triplete, que incluye el certamen continental, la Premier League y la FA Cup. “Si volvemos a ganar el triplete, me retiro, eso es seguro”, supo declarar en diciembre.

Pues bien, en un momento meridiano de la temporada, en el umbral del choque ante el Real Madrid en España por los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa, el ex Barcelona, de 53 años, volvió a sorprender. “Me gusta este negocio, me la paso bien. Me pagan bien y me la paso bien. Esa es la verdad. Aún me gusta la competición, me gusta venir aquí, intentar seguir adelante, me gusta ir al campo del Luton, al campo del último partido que jugamos. Me gusta, aún me lo paso bien. El día que no, pues me iré a casa. No hay otra razón”, soltó, con una media sonrisa.

Su sentencia llegó en una rueda de prensa especial, en la que supo salir con soltura de los aguijones. “La temporada pasada ganamos y hace dos nos eliminaron. Se está convirtiendo en un clásico. La vuelta es en casa, un lugar en el que nos sentimos fuertes y con confianza. Son muchos partidos dentro de un mismo partido. Ellos son muy peligrosos. Todo el mundo sabe lo fuertes que son en las transiciones. No puedes venir solo a controlar el partido, tienes que intentar hacerles daño. Hablamos del Real Madrid, que controla muchos aspectos del juego. Intentaremos imponer nuestro estilo”, analizó el compromiso de ida en el Santiago Bernabéu, donde vivió infinidad de clásicos con la casaca y el buzo del Barsa.

En el mítico escenario de Madrid volverán a chocs dos estrategas de élite, como Pep y Carlo Ancelotti. El debate que se generó estaba enfocado en si Guardiola es un “buen entrenador”, y el italiano, “un buen gestor”, lo que de algún modo le bajaba el precio. Guardiola no dio espacio al juego y fue concluyente: “Hay millones de factores que hacen a uno o a otro ser buen entrenador. Ser gestor no es nada fácil. Los atributos de un entrenador no se refieren solo una cuestión de táctica. Hay que saber gestionar y Ancelotti no es para nada un mal entrenador tácticamente. Que no se lo crea porque en Manchester tenemos una opinión muy alta de cómo es”.

OTRAS DEFINICIONES DE GUARDIOLA

¿Qué cambió respecto del Pep que lo ganó todo en Barcelona?

“No soy el mismo del Barça. He aprendido mucho de diferentes ligas, aunque la influencia del Barça es muy grande”.

La ausencia por lesión de Kyle Walker, el elegido para marcar a Vinicius

“Es una pérdida muy grande. Jugaremos con once y trataremos de adaptarnos para llevarnos un buen resultado de cara al partido de vuelta”.

Sus elogios a Jude Bellingham

“Tiene sólo 19 años y está haciendo una temporada brillante, también con Inglaterra. La diferencia de Bellingham está en su cabeza. Ancelotti ha encontrado la mejor posición para él”.