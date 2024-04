Pep Guardiola defendió a Erling Haaland de las feroces críticas y apuntó contra una leyenda del fútbol inglés

Guardiola defendió a Haaland de las críticas

Erling Haaland, el delantero noruego del Manchester City, se encuentra en medio de un torbellino de críticas tras una serie de partidos sin anotar y un reciente empate sin goles frente al Arsenal. Entre las voces más críticas se encuentra la de Roy Keane, ex jugador del Manchester United, quien no dudó en manifestar su descontento con la actuación de Haaland.

En declaraciones para Sky Sports, Keane afirmó que el nivel de juego de Haaland es “muy pobre”, comparándolo incluso con un jugador de la cuarta categoría inglesa, League Two. Según Keane, a pesar de que Haaland pueda ser considerado el mejor del mundo en términos de anotaciones, su juego general deja mucho que desear.

Si bien el delantero nacido en Noruega sigue al frente en la lista de artilleros en la Premier League, sólo anotó un tanto en los últimos cuatro partidos. Es más, frente a los gunners se lo vio inquieto durante el juego. El conjunto que dirige Mikel Arteta lo tomó bien en defensa y no gravitó en ningún momento del desarrollo del partido.

Ante esas críticas, Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, salió en defensa de su delantero estrella, contradiciendo a Keane: “No estoy de acuerdo con él, en absoluto. Es como si dijera que es entrenador de segunda o tercera división”. Al mismo tiempo, el técnico catalán expresó su sorpresa ante las críticas, especialmente viniendo de un ex jugador, resaltando la importancia de Erling Haaland en los éxitos obtenidos por el equipo la pasada temporada.

La feroz crítica a Haaland de una leyenda del fútbol inglés

“Erling es el mejor delantero del mundo y nos ayudó a ganar lo que ganamos la pasada temporada. Me sorprende cuando las críticas vienen de ex jugadores... No soy un tipo que vaya a criticar a mis compañeros cuando me retire”, afirmó Guardiola.

El entrenador del City también hizo hincapié en la necesidad de que el equipo mejore en la creación de oportunidades de gol, señalando que la falta de anotaciones no es responsabilidad exclusiva de Haaland. Guardiola resaltó que se requiere de más presencia y participación de jugadores en la zona ofensiva para mejorar el rendimiento del equipo.

Asimismo, destacó la dedicación de Haaland al fútbol y las particularidades de su recuperación física: “Su recuperación no es tan fácil en comparación con otros, por la dimensión de su cuerpo. Necesita un trato especial, pero es consciente. Su entorno, el City, los doctores, todos son conscientes”, analizó el técnico ‘citizen’.

Es relevante mencionar que esta no es la primera vez que Keane dirige críticas hacia Haaland. Anteriormente, en 2023, después de una victoria del Manchester City ante el United por 3-0, con dos goles de Erling, Keane ya había expresado su descontento con el noruego. “Puedes hablar de ello en el vestuario. ¿Cuál es realmente el problema? Fue un bonito cabezazo de Haaland, sí, pero no hace falta hablar de ello en el campo durante cinco minutos. Baja por el túnel de vestuarios y celebra tu victoria con tu jugador allí”, comentó el ex jugador de los Diablos Rojos, que vistió la camiseta del United por 12 temporadas (1995 a 2003).