Demichelis explicó por qué sentó en el banco al Diablito Echeverri, que entró y le cambió la cara a River en el triunfo ante Táchira

River Plate comenzó con el pie derecho su participación en la Copa Libertadores. El equipo que comanda Martín Demichelis venció 2 a 0 a Deportivo Táchira en Venezuela y sumó tres puntos muy importantes en sus aspiraciones a liderar el Grupo H. Sebastián Boselli y Nicolás Fonseca, a los 72 y 79 minutos, fueron los autores de los goles ante un campeón venezolano que se mostró muy endeble y con nulas situaciones de gol.

“Desde el primer minuto estuvimos en partido y bien posicionados. Eso es lo que nos venía faltando. Estuvimos siempre muy enfocados en lo que queríamos hacer. Desaprovechamos las primeras claras y después nos costó un poco más, pero nunca dejamos de estar en partido. La Copa, el inicio y de visitante, no es fácil. Dimos el primer paso muy bien, no se si los rivales ganarán acá”, destacó el entrenador, quien estuvo en el ojo de la tormenta por el equipo que planificó en el inicio.

La decisión de sentar en el banco al Diablito Echeverri, quien el cambió completamente la cara el equipo y fue vital en el triunfo desde su ingreso promediando el segundo tiempo, y continuar con la titularidad de Ignacio Fernández, de los jugadores más resistidos por los hinchas en los últimos partidos, provocó que Demichelis vuelva a responder acerca de si Nacho es intocable.

“El tridente (Solari, Colidio y Borja) hoy nos dio y mucho. Con los tres bien alto, el rival tenía que retroceder a cinco jugadores. Ahí fuimos dominantes y jugamos cómodo el partido. Aquella vez la respuesta fue irónica (NDR: por su frase a un periodista de que lo saque él a Nacho Fernández del equipo). Saqué a todos, me faltó Armani nomás. Barco que venía jugando todos los partidos salió y le tocó esperar. Tengo un plantel amplio de mucha calidad y jerarquía”, detalló.

Sobre el hecho puntual de dejar al Diablito Echeverri en el banco, agregó: “Tengo un plantel tan bueno que siempre que ponga 11 van a protestar por qué uno no jugó, u otro está en el banco o no entró. Como iniciamos, poner a Echeverri al lado un 5 no es conveniente. Tampoco por afuera. La Copa es muy difícil sobre todo el primer partido. Necesitas personalidad, inteligencia y líderes. Nacho (Fernández) es uno de ellos. Nos ayuda en un montón de cosas y nos hace mejores. Veníamos de dos derrotas y no era fácil salir a jugar. Hay que saber jugarlo. Cuando entró (por Echeverri) lo hizo bien y me quedo con eso. Hoy River dio un buen paso hacia adelante”.

Y agregó: “El año pasado arrancamos muy mal, perdiendo en La Paz con The Strongest. Si lo comparamos, sí arrancamos mejor, pero no sirve de nada hacer solo un partido bueno de los seis. Ahora tenemos un viaje bien largo y jugaremos un duelo muy difícil como local (frente a Rosario Central por la penúltima fecha de la Copa de La Liga) e intentaremos aprovechar el envión para regalarles un triunfo a nuestra gente”

Para terminar, aclaró que “siempre hay cosas para corregir, incluso en el triunfo”. En este sentido, dejó un mensaje firme: “Veníamos de dos derrotas, ni éramos tan malos ni ahora somos tan buenos por haber ganado. Veremos puertas adentro las cosas a corregir”.