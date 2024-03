La tajante sentencia de Felipe Melo, ex compañero de Dani Alves y Robinho, condenados por abuso sexual: “Tendrán que pagar, esto es serio”

El defensor del Fluminense se animó a dar su opinión sobre los casos de Dani Alves y Robinho (Foto: Reuters)

Los casos de Dani Alves y Robinho generaron un fuerte impacto dentro del fútbol brasileño. Ambos ex futbolistas fueron condenados por delitos sexuales y la sentencia social se hace notar. Dentro del hermetismo que despertó el tema en el ambiente deportivo, Felipe Melo, integrante del Fluminense campeón de la Copa Libertadores 2023, se animó a dar su opinión al respecto de sus colegas.

El defensor se presentó al programa Abre Aspas de Globo Esporte e hizo pública su postura. “Mira, en primer lugar, nadie está obligado a hablar de esto. ‘Ah, pero ¿por qué no lo hace fulanito?’. No habla porque no está obligado, pero yo no veo ningún problema. Tengo una hija de 15 años. Si lo hubiera hecho con mi hija, no creo que estaría aquí para concederle esta entrevista. Creo que hay que respetar a los seres humanos, a las mujeres y a los hombres”, arrancó el tres veces ganador del máximo título continental.

Una de las primeras cosas que rememoró el jugador de 40 años fue cómo “se crió básicamente en la selección brasileña junto a Daniel Alves”. A lo largo de su carrera con el combinado nacional, disputó la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 junto al mítico lateral derecho del FC Barcelona además de compartir ese mismo plantel con Robinho.

A la hora de ofrecer su opinión sobre los procesos penales que atraviesan sus ex compañeros en la Verdeamarela, fue claro. “Las noticias son una bomba, tienen que pagar por lo que hicieron. Si son condenados, tendrán que pagar por lo que han hecho. Y que sirva de lección para que otros no lo hagan. Esto es muy serio, no hay que escapar al bulto. Tienen que pagar, y una vez que hayan pagado su condena y salgan, tienen que ser resocializados”, argumentó Felipe Melo con convicción.

Dani Alves consiguió la libertad condicional tras pagar una fianza de un millón de euros (Foto: EP)

Además, explicó que las chances de un regreso al deporte de máximo rendimiento son muy pocas: “Yo creo que ya no podrán jugar al fútbol. Tampoco pueden cerrarles las puertas, porque han pagado. Por la ley de los hombres, han pagado. Tienen que pagar. Ni siquiera creo que sea el tiempo suficiente. Daniel Alves ya está fuera de la cárcel. No creo que sea suficiente para alguien que le hizo esto a una mujer. Imagina los sentimientos de la chica, que es su hija, sus padres. Una vez que el tipo es condenado, se acabó”.

Y concluyó la reflexión con un mensaje para la sociedad brasileña. “No podemos poner las manos en la cabeza de nadie. Sí tenemos el deber de educar a nuestros hijos, y esto también tiene mucho que ver con la educación. Educar a nuestros hijos e hijas para que esto no ocurra”, cerró el futbolistas del Fluminense.

El tópico tomó relevancia mundial después de la salida de Dani Alves del centro penitenciario Brians 2 tras pagar la fianza impuesta por la Audiencia de Barcelona. Tras abonar una suma de un millón de euros, el ex futbolista quedó en libertad provisional, ya que el proceso contra él continúa luego de haber sido condenado a cuatro años y seis meses de cárcel por haber abusado sexualmente de una joven en una discoteca en la ciudad española.

Por el lado de Robinho, fue arrestado hace varios días en Santos, luego de que la Justicia Federal de Brasil dictara una orden de detención para que comenzara a cumplir la condena a nueve años de cárcel que le fue impuesta por violación.