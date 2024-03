La tajante decisión que tomó Newell’s con el futbolista que afirmó ser hincha de Central en un video que se viralizó

Franco Díaz, jugador de Newell's, dijo que es hincha de Rosario Central

La polémica estalló en Rosario desde hace varios días, cuando un video grabado por el futbolista de Newell’s Franco Díaz se hizo viral en las redes sociales. ¿El motivo? Al mediocampista de 23 años se lo ve en un auto con un amigo y tras el pedido de un par de mujeres que están fuera del vehículo, afirma ser “hincha de Rosario Central”. Las imágenes no fueron tomadas para bien en el Parque Independencia y la directiva tomó medidas inmediatas para con el ex Vélez y Platense. Ahora, el presidente, Ignacio Astore, habló públicamente sobre el tema por primera vez.

“Es una situación desgraciada para el jugador. No por los dichos del jugador solamente sino porque dentro del contrato, que todo profesional tiene, uno que guardar determinados tipos de aspectos y en determinados tipos de lugares públicos para preservar el orden institucional. Lamentablemente Franco no estaba en las condiciones y en el lugar apropiados, eso le genera un disturbio a la institución y dentro del contrato como bien lo dice merece una sanción”, sentenció el pope leproso en diálogo con DSports.

A Díaz le caberá una sanción económica (le suspenderán el 20% de su salario, porcentaje máximo avalado por el contrato de trabajo) y, aunque se está entrenando a la par del plantel profesional, ya no será tenido en cuenta por el entrenador Mauricio Larriera en lo que resta de la Copa de la Liga.

Astore ahondó: “Es un reglamento interno donde el profesional tiene que trabajar y actuar como tal en cuanto a los horarios de descanso, los lugares... independientemente del equipo Rosario Central. Esto depende del descanso, las comidas, los lugares de exposición, la vestimenta y las concentraciones. Es un reglamento que no sólo esta destinado para el jugador sino también para el dirigente. En cuanto a las redes sociales también es importante esto. Es un reglamento bastante abarcativo que creo que tienen la mayoría de los equipos del fútbol argentino”.

Franco Díaz debió retractarse y explicar qué pasó en el video en el que dijo que era hincha de Rosario Central

El propio Franco Díaz había grabado otro video que difundió en sus redes para explicar lo que había sucedido: “Lo que está circulando no es mi forma de pensar, mi forma de sentir. No me di cuenta de que me estaban grabando. Fue una situación tensa en la que había gente rodeando mi auto y lo dije más que nada para zafar de la situación. Quiero aclarar que estoy 100% comprometido con Newell’s, estoy muy contento en el club más grande del Interior y eso del video no es algo cierto, no es algo que piense ni sienta. Espero que todos los que se sintieron ofendidos con eso sepan disculparme y entenderme”.

Astore también brindó detalles del hecho en el que había participado el futbolista: “Él salió con un amigo, fueron a la casa de otro amigo y cuando salían pasaron por un boliche que es de la zona y se sintió algo acorralado. Ante la insistencia dijo los dichos que dijo. Igual a nosotros no nos interesa desde el punto dirigencial los dichos, sino la situación en la que el jugador se encontraba, a la hora que se encontraba y en el lugar público que se encontraba. Nosotros como institución tenemos que marcar un profesionalismo y nosotros nos manejamos con un reglamento interno y eso no lo concebimos”.

El presidente rojinegro calificó a su situación de “compleja” y precisó que “no creo que pueda continúe, pero creo que nos tenemos que tomar el tiempo para poder terminar de analizarlo con el gerente deportivo, el cuerpo técnico y con la mesa de fútbol”. A priori, Díaz podría recalar a mediados de año en Vélez, que acaba de padecer la baja del paraguayo José Florentín, implicado en un caso de abuso sexual.