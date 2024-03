“Voló como un arquero”: la salvada del hermano de Lautaro Martínez para asegurar el triunfo de su equipo en la Liga Argentina de básquet

Jano Martínez aseguró la victoria de Villa Mitre de Bahía Blanca con una acción defensiva sobresaliente

Jano Martínez fue el héroe del partido en el que Villa Mitre derrotó 75-74 al Deportivo Viedma en una nueva jornada de la Liga Argentina de básquet, la segunda categoría a nivel nacional. El base de 21 años terminó siendo determinante en el juego que el conjunto de Bahía Blanca logró sacar adelante por la mínima diferencia en un cierre apasionante.

El hermano menor de Lautaro Martínez, futbolista que brilla en el Inter de Milán y fue campeón del mundo con la Selección en Qatar 2022, protagonizó la jugada que abortó el último ataque del rival con una salvada digna de un guardameta. Todo comenzó con un ataque del equipo bahiense que pudo haber liquidado el partido. Sin embargo, Franco Pennacchiotti no pudo convertir. El rebote quedó en manos de su compañero, Federico Harina, quien también falló su lanzamiento. La pelota la tomó Luciano Tambucci, quien lanzó un pase largo para el último tiro, pero Jano Martínez se estiró hacia el balón y logró interceptarlo, asegurando la victoria de Villa Mitre.

El joven armador, a puro reflejo, llegó antes que su rival y abortó cualquier chance de lanzamiento del Deportivo Viedma, que contaba con dos segundos para efectuar un tiro de tres puntos que podría haberle dado la victoria en caso de entrar en el aro. Martínez desestimó cualquier chance con su salvadora acción defensiva. “Voló como un arquero”, ilustró la cuenta de Sólo Basquet en la red social X (antes Twitter).

En cuanto al partido, Jano Martínez volvió a liderar a Villa Mitre hacia una victoria que lo deja a la par del elenco de Viedma en el cuarto puesto de la Zona Sur, que otorga la última plaza para los cuartos de final de la Liga Argentina. El hermano del Toro cerró una planilla con 23 puntos (4/8 en triples), 4 rebotes y 4 asistencias en 33 minutos.

Jano Martínez aprieta el puño celebrando un triunfo clave de Villa Mitre ante Deportivo Viedma por la Liga Argentina (Prensa Villa Mitre)

Con 30 partidos jugados, Villa Mitre alcanzó al Deportivo Viedma en la tabla de posiciones con un récord de 17 triunfos y 13 derrotas. Un poco más alejados en la cima están Lanús (24-7), Pico Football Club (19-8) y Racing de Chivilcoy (20-9). En la Zona Norte, los mejores cuatro equipos son: San Isidro de Córdoba (23-5), Atenas (22-6), GEPU de San Luis (18-10) y Villa San Martín de Chaco (17-10).

En una entrevista concedida a Infobae, Jano Martínez contó cómo fueron sus inicios en el básquetbol. “Al fútbol soy malísimo. Intenté, fui tres días, pero realmente era de madera. En cambio, cuando nos mudamos con mi familia a una casa que está pegada al club Villa Mitre, descubrí la cancha de básquet y me encantó”, dijo el base de 1.77 metros al que ya empiezan a comparar con Facundo Campazzo.

Sobre Lautaro, su hermano famoso que es el goleador de Inter en la Serie A, reveló: “Hablo todos los días con él. Y él me dice que vaya tranquilo, siendo yo, haciendo lo mío. Que sea responsable, respetuoso, humilde y, sobre todo, que esté tranquilo. A veces pienso que puedo jugar más, me impaciento. Y ahí todos me ayudan, en mi familia y en el club. Básicamente todos me preguntan por mi hermano (se ríe) y sí, a veces cansa, me jode, sobre todo los que se quieren meter mucho en la intimidad”.