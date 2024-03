La crítica más descarnada a Fernando Gago en México en la antesala de un clásico trascendental: “¿Se está lavando las manos ya?”

Fernando Gago en una de las conferencias de prensa como entrenador del Guadalajara (EFE/ Francisco Guasco)

Ante la irregularidad en los resultados del Guadalajara dirigido por Fernando Gago, el entrenador argentino fue el centro de las críticas luego de la derrota por goleada 3-0 ante Cruz Azul, este sábado por la décima fecha de la Liga México. Las Chivas es uno de los equipos más fuerte del fútbol azteca y desde la llegada de Pintita no se pudieron cumplir con las expectativas depositadas en el ex director técnico de Racing. La novena posición en el Torneo Clausura y la falta de consistencia en el juego llevaron a que la prensa local sea lapidaria con el ex jugador de Boca Juniors.

Te puede interesar: Cruz Azul vs Guadalajara por Liga MX el 2 marzo en el Estadio Azteca: todos los detalles de la previa

“Cuando te das cuenta que te están comprometiendo con pelotazos largos, junta a tu equipo, échalo para atrás”, apuntaron en Fox Sports. Más tarde, al referirse a la continuidad, las expresiones fueron más duras: “Lo peor para un equipo grande es perder un clásico. Por supuesto que se juega el puesto, porque le dieron todo”.

“¿Se está lavando las manos ya? Es muy pronto”, afirmó Claudia García después de escuchar el testimonio del DT de 37 años en la previa del encuentro ante la Máquina Cementera cuando aseveró que sabía a la perfección lo que haría Cruz Azul, en la misma señal. Según ella, Gago responsabilizó a los jugadores y le cuestionó que haya tardado tanto en hacer cambios.

Te puede interesar: Las perlitas del debut del Colo Barco en Brighton: la llamativa frase del DT y el romántico posteo de su novia Yaz Jaureguy

Chivas de Guadalajara es un elenco con mucha tradición e historia y entre las figuras de renombre que tiene Gago figura Javier “Chicharito” Hernández, que viene de jugar el año pasado en Los Ángeles Galaxy de la Major League Soccer (MLS). El delantero supo defender las camisetas del Real Madrid, Manchester United, Bayer 04 Leverkusen, Sevilla y West Ham United.

Resumen de la goleada del Cruz Azul 3-0 ante las Chivas de Guadalajara, el equipo dirigido por Fernando Gago

El ex mundialista ingresó desde el banco a los 75 minutos y le anularon un gol por posición adelantada. Por el mismo motivo invalidaron un tanto a Roberto Alvarado. Pero fue clara la superioridad del Cruz Azul, que se impuso con justicia con los tantos del argentino Lorenzo Faravelli y un doblete del local Uriel Antuna.

Te puede interesar: La pareja más fogosa del circuito de tenis anunció su separación: de las versiones de “adicción al sexo” a las acusaciones por las lesiones

Las Chivas, luego de 10 encuentros en la presente temporada, se ubican novenos con 15 puntos y está a 7 de los líderes, Monterrey, Cruz Azul y Pachuca. Cabe recordar que los seis primeros se clasificarán a los cuartos de final y del séptimo al décimo disputarán una eliminatoria para definir a los otros dos conjuntos que se sumarán a las instancias de playoffs.

Desde la llegada de Gago, en el plano local el Guadalajara ganó cuatro partidos, perdió tres y empató la misma cantidad. El ex entrenador de Aldosivi y Racing firmó contrato por un año con la opción de renovar por otro más. Esta temporada también disputa la Copa de Campeones de la Concacaf, también conocida como Concachampions y en fase previa eliminó al Forge de Canadá, al que superó 3-1 de visitante y 2-1 en el duelo de vuelta. El jueves tendrá un fuerte desafío ya que se medirá contra el América.

El Guadalajara obtuvo 12 títulos de la Primera División en México y en dos ocasiones se coronó en la Concachampions, en 1962. La incorporación de Gago generó expectativas ya que en Racing logró dos títulos y encaminó un proyecto que lideró durante dos años.