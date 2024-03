Insólito: Racing se olvidó de un futbolista en la cancha de Platense y la policía tuvo que trasladarlo

Racing se olvidó de Facundo Mura en la cancha de Platense

Facundo Mura es de esos jugadores que no cuenta con las luces estelares de las grandes figuras como Juanfer Quintero, Roger Martínez o Bruno Zuculini, pero cada vez que Gustavo Costas le da la oportunidad, el lateral cumple por el sector derecho. Así lo hizo contra Newell’s en Rosario, donde incluso tuvo la oportunidad de marcar un gol y brindar una asistencia para una de las conquistas de Adrián Martínez. También demostró una gran producción frente a Estudiantes en La Plata, en el clásico contra Independiente en el Libertadores de América y recientemente fue titular contra Platense en Vicente López.

Justamente, en el duelo frente al Calamar, válido por la octava fecha de la Copa de la Liga, el ex Colón vivió una insólita situación cuando finalizó el encuentro sin goles. La repartición de puntos no conformó a ninguno. Y los protagonistas se fueron con las caras largas, porque ambos equipos hicieron los méritos para quedarse con los tres puntos. Pero más allá de lo deportivo, Facundo Mura se vio sorprendido cuando salió del vestuario y no encontró al bus que traslada oficialmente a la delegación académica.

Aunque parezca una escena de ficción extraída de un cuento de Eduardo Sacheri, el futbolista ingresó en la ducha, tardó más de lo habitual y le dedicó un tiempo prolongado para revisar su teléfono celular y arreglarse antes de emprender su regreso al Cilindro de Avellaneda, junto al resto de sus compañeros. Pero cuando abandonó el camarín de los visitantes, el micro ya no estaba. Alguna de las hipótesis que se plantearon a la vera de la General Paz, fue que el defensor debió realizar un control antidoping y tuvo una demora importante en orinar para que se le hicieran los estudios. Lo cierto es que el jugador debió subirse a un patrullero para que los oficiales alcanzaran al colectivo que llevaba al plantel racinguista luego del punto obtenido en territorio ajeno.

El elenco liderado por Gustavo Costas se llevó un empate de Vicente López, en un duelo que pudo ser para cualquiera. El combinado local lastimó con intensidad para desarticular a la última línea albiceleste, pero no pudo con la resistencia de Gabriel Arias, mientras que la Academia no pudo capitalizar las pocas ocasiones que generó, cuando en el complemento ingresaron Juanfer Quintero y Roger Martínez. Tal es así, que el ex delantero del América de México logró asociarse perfectamente con Adrián Martínez en una oportunidad, en la que el cafetero dejó mano a mano a Maravilla frente a Juan Pablo Cozzani, pero el ex Instituto definió con un remate que se fue al lado del palo del arquero.

Los de Avellaneda masticarán su bronca y argumentarán que merecieron algo más, ya que hubo un claro penal en el primer tiempo sobre Gabriel Rojas que el árbitro Fernando Espinoza (y el VAR) ignoró por completo. Ahora, Racing intentará volver al triunfo cuando reciba a Sarmiento el próximo martes en el Presidente Perón, mientras que Platense tendrá una dura parada frente a Estudiantes en la Ciudad de las Diagonales.