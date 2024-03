Martín Demichelis habló sobre los rumores que lo vincularon al Bayern Múnich: “Es un orgullo que me nombren, pero soy feliz en River”

River Plate sumó su cuarto empate consecutivo en el 2-2 contra Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes. Los goles de Pablo Solari y Miguel Borja fueron contrarrestados por los festejos de Ramón Sosa y Juan Portilla en un resultado que lo privó de alcanzar la cima de la Zona A en la Copa de la Liga. Finalizado el compromiso, Martín Demichelis analizó lo que dejó el trámite en Córdoba.

En conferencia de prensa, el entrenador de la Banda brindó sus primeras sensaciones después del encuentro: “En el primer tiempo, demostramos que venimos decididos a ganar, convertimos dos goles y tuvimos algunas situaciones con los palos de Borja y Villagra. Dominamos el primer tiempo, como lo habíamos planeado. Nos vamos muy molestos por no haber podido cerrar el partido. En el segundo tiempo, el rival nos superó. Los tres primeros cambios fueron por problemas físicos y nos tuvimos que ir acomodando. Nos acomodamos con el 5-3-2. Por momentos, volvimos a estar más cómodos. Después, casi nos quedamos sin nada al final con un saque de arco. Creo que el empate fue justo”.

A continuación, Demichelis lamentó el marcador: “Nos vamos descontentos porque se nos escaparon dos puntos. Teníamos un doble objetivo con este partido porque los tres puntos nos posicionaban primeros, pero también era una prueba de fuego para todo lo que se viene porque este es un partido de visitante en Copa Libertadores. Lo supimos jugar bien por momentos, siempre hay cosas que corregir. Ojalá demostremos un partido completo este miércoles ante nuestra gente para dejar los tres puntos en el Monumental”.

Más adelante, fue consultado por su mención en un listado de candidatos para dirigir al Bayern Múnich a mitad de este año: “Para que entiendan un poco por dónde va mi personalidad. Como jugador amateur pasé por todas las categorías e incluso me llegó mi contrato profesional en el límite de edad jugando en cuarta división. Osea que cumplí todas las etapas. Después de haberme retirado, trabajé un año de tercer asistente en el Málaga, después fui un año embajador del Bayern donde viajé para todos lados, después hice cuatro años de entrenador: dos del Sub 19 y dos del Sub 23. Nunca tuve prisa”.

Y añadió: “Soy inmensamente feliz en River. Intenté prepararme de la mejor manera posible para esta oportunidad que me llegó. Estoy muy enfocado en todo lo que tenemos, es muy ilusionante todo lo que se nos viene. No puedo agregar mucho más. Es un orgullo que me nombren. Todos el mundo sabe de mi sentido de pertenencia con el Bayern Múnich porque jugué ocho años, dirigí cuatro años, más uno que hice de embajador, pero estoy en River. Amo estar en River, soy feliz y tenemos mucho por delante que no tengo ninguna duda que vamos a terminar haciendo un gran año”.

* El resumen del empate entre River y Talleres

De vuelta al Mundo River, el DT se refirió al estado físico de Manuel Lanzini: “Manu está cercano a su retorno. Lamentablemente, sufrió una lesión muscular mayor a la que había sufrido Miguel Borja. No hay que apresurar los tiempos, hay que respetarlos. Estamos en eso, falta poquito para volver a verlo”.

En ese sentido, explicó sus modificaciones por percances físicos: “Pablo Solari tuvo una paralítica muy fuerte en el primer tiempo. Cuando te enfrías, siempre cuesta reactivarte. Después, Rodrigo Villagra se volvió a acalambrar. Todos sabemos que viene un poco más atrasado desde lo físico y Paulo Díaz sintió que se acalambraron sus gemelos”.

En último término, Micho explicó que está cerca de lograr la mejor versión de este equipo de cara a su participación en la Copa Libertadores en el corto plazo: “No, no está lejos. Pero siempre hay cosas para corregir y otras para sostener”.

River Plate es uno de los tres invictos del fútbol argentino junto a Godoy Cruz y Estudiantes con tres victorias y cinco empates sumado a ser el elenco más goleador de la Copa de la Liga en compañía de la T (ambos con 15 tantos) y, además, es uno de los menos vencidos. Este miércoles volverá a jugar contra Independiente Rivadavia de Mendoza en el Monumental desde las 21:30 y el próximo sábado visitará a Independiente en Avellaneda a partir de las 19:15 en un duelo importante en la pelea por permanecer en los primeros lugares de la zona.