Quién es quién en Los Pumas 7, el seleccionado que hace furor en el mundo del deporte

Los Pumas 7s van por el cuarto título consecutivo en Los Ángeles

Los Pumas 7s se preparan para el debut en el Seven de Los Ángeles pasada la medianoche frente a España. El conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora es el gran equipo al que todos quieren vencer, ya que viene de ganar los últimos tres torneos y se encuentra primero en la tabla general del circuito de World Rugby. Para tratar de entender el gran momento del seleccionado argentino hay que ver la composición del seleccionado: jugadores experimentados, con centenares de partido encima, más los jóvenes que rompen récords por su velocidad y resistencia.

Argentina ganó los últimos tres certámenes de la SVNS Series y podría ser el primer equipo en hilar cuatro conquistas desde que lo hiciera Sudáfrica en noviembre de 2021; además está invicto en lo que va del año. Lo poderosamente llamativo es que cada uno de los triunfos de Los Pumas fueron con márgenes de más de 20 puntos en las finales.

Esta radiografía sobre Los Pumas 7s muestra el origen, las estadísticas y las virtudes de cada uno de los jugadores del Seleccionado que estarán disponibles para el torneo que comienza este sábado.

Gastón Revol, el jugador más experimentado del equipo con 37 años, es el argentino con más torneos en el circuito de Seven. Esta temporada en Cape Town llegó a los 100 torneos, 477 partidos jugados y 1001 puntos anotados. Oriundo de La Tablada de Córdoba, fue el capitán del equipo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Además, disputó el Mundial de Seven 2013, 2018 y 2022.

Marcos Moneta es el tryman de esta temporada de SVNS con 24 anotaciones

Santiago Álvarez, de 30 años, es el capitán del seleccionado desde los JJ.OO de Tokio. Empezó a jugar al rugby en Sociedad Sportiva de Bahía Blanca y luego pasó al Club Atlético San Isidro. Es uno de los que más partidos tiene con la celeste y blanco con 297. Además jugó en Argentina XV y para Los Pumitas menores de 20. Es un jugador importante para el equipo porque es uno de los encargados de recuperar el balón en las salidas.

Santiago Mare tiene 27 años y jugó toda su vida en el Club de Regatas Bella Vista. Fue parte del equipo argentino de 7s que logró el bronce en los JJ.OO de Tokio. Es uno de los jugadores con más puntos en este plantel, con 370, y es el encargado de patear a los palos. Fue parte de Los Pumitas menores de 20 en 2016.

Germán Schulz, de Tala de Córdoba, con 30 años es uno de los “veteranos”, con 354 partidos disputados. Además jugó para Los Pumitas y para Argentina XV. Un jugador que se encarga del trabajo sucio, de golpear y juntar marcas con su potencia.

Matías Osadczuk, de SITAS, es una de las figuras del equipo. El centro de 26 años fue rookie en la temporada 2016/17, fue elegido por World Rugby como el mejor jugador entre todos los novatos en esa temporada. Campeón con Argentina XV en 2019 del América Rugby Championship y en 2018 del América Pacific Challenge. En el seleccionado de 7 es uno de los más determinantes, un jugador completo, con fuerza, velocidad y gran juego aéreo. A pesar de su edad tiene 210 partidos disputados en el circuito y 572 puntos.

Marcos Moneta es del club San Andrés. Fue parte del equipo argentino de Seven que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires en 2018. Además, Moneta fue el tryman de los Juegos en Tokio con 6 anotaciones. Fue elegido el mejor jugador del mundo de Seven en la temporada 2021/22. Es el más rápido del mundo, es realmente impresionante verlo en velocidad, deja atrás a los contrarios como si jugara en otra categoría. Es uno de los goleadores del equipo con 626 y 124 tries.

Luciano González es uno de los dos jugadores en realizar más de 100 o más carries en esta temporada de SVNS

Rodrigo Isgró, de Mendoza Rugby, tiene 25 años. Elegido como el mejor jugador del circuito en la temporada 2022/23. Un atleta completo, con velocidad, potencia y probablemente sea el mejor recuperador de salidas del mundo, cada reinicio es agarrado por el mendocino. Además fue parte de Los Pumas en el Mundial de Francia 2023, donde disputó el partido frente a Chile en el tercer duelo del seleccionado en la zona.

Luciano González tiene 26 años y jugó en Social de La Rioja, Carpinteros de Villa General Belgrano y en La Tablada de Córdoba. Debutó en 2017 y disputó el Mundial de Seven 2018 y el de 2022. Otro de los argentinos que podría ser considerado para ganar el premio a mejor jugador del mundo en esta temporada. El “Bulldog” como lo apodaron los contrarios, es uno de los más fuertes del circuito y en cada torneo tiene jugadas en las que apila rivales, dejándolos desparramados en el pasto. Es impresionante verlo derribar a jugadores aún más altos que él.

Tomás Elizalde tiene 23 años y, con sus 13 etapas disputadas con el seleccionado, es uno de los más novatos del equipo. Es del club Tigres de Salta. Su hermano Benjamín, es parte de Pampas, la franquicia argentina que juega el Súper Rugby Américas.

Agustín Fraga es el más jóven con 21 años. Empezó a jugar al rugby en Infantiles del Club Ciudad de Buenos Aires. En edad de M17 (2019) se cambió a CUBA y siempre se desempeñó como fullback o wing. Es uno de los jugadores más altos con su 1,92 metro, y uno de los más rápidos. Dueño de un gran juego aéreo y muy determinante en los últimos metros de la cancha. Debutó en 2021 y tiene 23 etapas disputadas con la selección.

Matteo Grazziano tiene 22 años y 77 partidos disputados con Los Pumas 7s. Ganó la medalla de oro en los Juegos de la Juventud Buenos Aires 2018. Es oriundo de Matreros. Jugó toda su vida de wing. Es el jugador más alto del equipo con su 1,95, muy potente y con mucha velocidad a pesar de su tamaño.

Rodrigo Isgró fue elegido mejor jugador del mundo en 2023 (REUTERS/Stephane Mahe)

Joaquín Pellandini tiene 24 años, es de Buenos Aires Cricket & Rugby Club. Tiene 79 partidos jugados en el seleccionado. En su club juega generalmente de apertura y es uno de los encargados de las patadas a los palos y de hacer las salidas en el equipo argentino.

Santiago Vera Feld nació el 19 de marzo de 2001. Club San Andrés Mide 1,81 y pesa 82 kg. Tiene 21 etapas disputadas con el seleccionado argentino de seven. Además tuvo un paso por el seleccionado Argentina XV, con el que disputó el America Pacific Challenge 2021.

Tobías Wade tiene 24 años es de Alumni, en su club al igual que en el seleccionado juega de apertura y es uno de los encargados de los kicks a los postes y de los reinicios de salidas. Disputó 86 partidos y sumó 283 puntos para el se

Santiago Gomez Cora, el head coach de Los Pumas Seven desde 2013, fue el entrenador en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de Tokio, donde consiguió el bronce. Como jugador es uno de los máximos goleadores de la historia con 230 triess y 1.178 puntos. Tiene 43 años y es del club Lomas Athletic, uno de los clubes fundadores del rugby argentino.