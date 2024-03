Mostaza Merlo volvió a hablar del conflicto que tuvo con Gallardo en River y lanzó una frase picante contra Boca por los “7 defensores” en el Superclásico

Mostaza Merlo y Marcelo Gallardo, una relación que voló por los aires en River en 2005

Mucho misterio todavía reina sobre aquel episodio que derivó en la salida de Reinaldo Carlos Merlo como entrenador de River a principios de 2006. Al parecer, la relación con uno de los referentes y capitanes del plantel, Marcelo Gallardo, estaba lejos de gozar de buena salud y ese fue uno de los motivos por los que Mostaza decidió marcharse. A casi dos décadas de lo sucedido, ex experimentado técnico se refirió al caso y también se animó a analizar el último Superclásico.

Te puede interesar: Juan Fernando Quintero reveló por qué su hija llama “abuelo” a Gallardo y recordó la frase de Riquelme que le molestó: “Me quitó mérito”

“Ustedes saben que yo tuve problemas en River la última vez. Tal vez muchos no lo sepan, pero esto arrancó un martes y terminó con una discusión el domingo. No puedo nombrar cómo arrancó todo porque no soy policía, pero es una historia larga, en la que hoy uno que está trabajando en el banco, estaba en el vestuario”, fueron las primeras pistas que dio Merlo sobre la disputa en aquel plantel millonario que llegó a pelear en los primeros puestos del Apertura 2005 y se cayó al final.

Los dos equipos que luchaban por el título eran Boca y Gimnasia La Plata, que visitó a River en Núñez en la fecha 17. Esa tarde, Gallardo (capitán) insultó al árbitro Rafael Furchi luego de que no le cobrara una infracción y fue expulsado en el primer tiempo. “No es que fue un problema que yo discutí con Gallardo el día con Gimnasia. Arrancó el martes por otro lado. Listo. Me lo voy a llevar a la tumba. Tengo que involucrar gente que no voy a nombrar. Nadie sabe la historia, solo los que intervinieron”, prosiguió Mostaza.

Te puede interesar: La trágica historia del papá de Juanfer Quintero y por qué Gallardo es como “un segundo padre” para el colombiano

El Millonario perdió con el Lobo 3-1 y cerró el certamen con empates (ambos 1-1) ante Racing en Avellaneda y Quilmes en el Monumental. El Tripero también igualó en sus últimas presentaciones (0-0 con Newell’s en La Plata y 1-1 con Banfield de visitante) y así Boca se coronó campeón.

“Claro que me hubiera gustado salir campeón. Yo quería ganar, no estábamos tan alejados de la punta. El campeonato estaba entre Gimnasia, Boca y nosotros. Nosotros veníamos de atrás, pero si le ganábamos ese partido a Gimnasia...”, mencionó Merlo, que negó que haya habido visitas de barras en la semana o le hayan pedido que su equipo fuera a menos para beneficiar al Lobo y que salga perjudicado Boca, que era dirigido por su amigo Coco Basile.

Te puede interesar: La montaña rusa de Benzema y Gallardo en el sufrido triunfo del Al Ittihad: del penal errado y la lesión más insólita a una asistencia mágica

Más tarde, remarcó: “El problema que hubo cuando dirigí a River no lo voy a contar nunca. Estoy convencido que actué bien, sé que actué bien. Arrancó un martes y terminó un domingo. Yo era el técnico, tenía que dirigir, pero arrancó un martes esto. ¿Si el resto actuó bien? Sí. Yo les di mi opinión, después siguió la pretemporada”. Cuando le mencionaron la expulsión de Gallardo en aquel partido, Mostaza concluyó: “Ya está, ya está”.

En plena pretemporada de 2006, Merlo decidió dar un paso al costado de forma sorpresiva. “Nunca lo volví a contar. Sí cómo arrancó, porque muchos jugadores del plantel ni lo saben. Yo estoy seguro de que no saben cómo arrancó de martes a domingo. Los jugadores pueden saber algunas cosas, pero no cómo las sé yo. Alguien más las sabe, el Polaco (René Daulte, su ayudante de campo) y nadie más. Hay varios protagonistas. Ese viernes a la noche concentramos y también hubo...”. sembró más interrogantes el ex mediocampista millonario.

Tuvo un reencuentro con Gallardo, del que dio detalles: “Hubo una fiesta de Clarín y nos saludamos ahí. Nos entregaron premios a algunos volantes centrales y también a River por la Sudamericana, la primera que ganó Gallardo como técnico. ¿Si es el más importante de la historia del club? También lo fueron Ramón Díaz, el Bambino Veira, que fue campeón del mundo, y Labruna. Él está ahí, entre los técnicos número 1 de River”.

EL ANÁLISIS DEL ÚLTIMO SUPERCLÁSICO Y UNA FRASE PICANTE CONTRA BOCA

Mostaza Merlo habló de los 7 defensores de Boca en el Superclásico.

“Si ponés 7 defensores en River, te matan, te tenés que quedar a vivir en la concentración. ¿Si lo hacés en Boca? El técnico hizo los cambios, se fue con el empate de la cancha de River y se fueron bien”, disparó Mostaza sobre el planteo con el que terminó Diego Martínez en el Monumental, jugando con Lucas Blondel, Luis Advíncula, Cristian Lema, Nicolás Figal, Nicolás Valentini, Lautaro Blanco y Frank Fabra.

Además, opinó: “River el primer tiempo podría haber hecho diferencia en los primeros 35 minutos. Boca emparejó, pero River fue más peligroso. Esta vez Boca se fue contento, yo vi como que estaban contentos, aunque Boca también tuvo momentos de buen fútbol”.

Por otra parte, respaldó el trabajo de Martín Demichelis: “Lo está haciendo muy bien, me gusta. Su primer torneo fue con la misma idea que marca la historia de River. Después del primer semestre bajó un poco el equipo, pero terminó bien”.

Al final, hizo un par de apreciaciones sobre Racing, donde también fue importante: “(Gustavo) Costas se merece ser campeón. Me gustaría que algún día dirija el Polaco Bastía a Racing”.