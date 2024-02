Las terribles heridas que sufrió una piloto de motocross tras un escalofriante accidente: “Mi cara recibió todo el impacto”

La piloto australiana de motocross, Taylah McCutcheon, de 19 años, sobrevivió a un grave accidente durante un entrenamiento, describiendo su experiencia como “afortunada de estar viva” tras sufrir una caída que le dejó con múltiples fracturas faciales y su casco lleno de sangre.

Según relató a través de un video que publicó en sus redes sociales, McCutcheon perdió el control de su motocicleta en una bajada a gran velocidad, lo que provocó que se precipitara de cabeza al fondo de un montículo de tierra.

“Se me resbaló la mano, se me sacudió la cabeza y no pude frenar, lo que me lanzó por encima de la berma. Al otro lado de la berma, había un gran barranco y un montículo de tierra. Salí disparada por el barranco y caí de cara al fondo del montículo de tierra,” relató McCutcheon en la grabación que compartió con sus más de 10 mil seguidores. El impacto resultó en su pérdida de conciencia, y tras recuperarse, se encontró con su casco lleno de sangre, logrando arrastrarse hasta la cima del montículo para pedir ayuda.

Los paramédicos respondieron rápidamente, trasladándola de urgencia al Royal Melbourne Hospital, donde se sometió a una cirugía de nariz. “Mi cara recibió el impacto, simplemente por la manera desafortunada en la que aterricé,” explicó la joven motociclista, agradeciendo a su casco por haberle salvado la vida. “Estoy muy agradecida de estar todavía aquí”, añadió en la plataforma de redes sociales, donde también expresó su gratitud hacia aquellos que acudieron en su auxilio.

La australiana publicó un video en su cuenta de Instagram

La incertidumbre respecto a la causa específica de las lesiones en su cara permanece, ya que McCutcheon mencionó: “Todavía tenemos que descubrir qué me cortó la cara, ya que aún se desconoce. Esta es toda la información que pudimos recopilar de lo que sabemos, ya que no recuerdo nada y nadie vio mucho de eso”.

La campeona australiana de motocross juvenil femenina de 2018 reflexionó sobre la fortuna de haber sobrevivido a tal incidente, indicando la importancia de apreciar cada día. Su accidente se produjo solo una semana después del fallecimiento de Jayden Archer, de 27 años, estrella del motocross que murió intentando un truco peligroso durante su entrenamiento.

“Esto realmente nos ha afectado muy de cerca”, declaró McCutcheon, destacando el impacto de la pérdida de Archer en la comunidad del motocross. “No conocía bien a Jayden, pero él era una figura tan importante en el deporte y todavía tenía mucha competencia y tanta vida por delante, así que fue un completo shock escuchar que había muerto”. El mundo del motocross siente profundamente ambas tragedias, ya que son conocedores de los riesgos inherentes del deporte y el valor de la seguridad y el apoyo comunitario entre sus practicantes.