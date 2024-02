Las nuevas fotos del Pocho Lavezzi en pleno tratamiento que despertaron los mensajes de aliento de ex compañeros de la Selección

La nueva publicación del Pocho Lavezzi que desató el cariño de sus seguidores en Instagram

Ezequiel Lavezzi volvió a mostrarse en redes sociales luego de su internación en una clínica psiquiátrica, a la que acudió tras un confuso episodio en Punta del Este que preocupó a su círculo íntimo a fines de 2023. El Pocho compartió tres imágenes en su cuenta de Instagram y recibió el cariño de miles de seguidores, entre los cuales se encuentran varios futbolistas y ex compañeros.

El ex delantero de la selección argentina, de 38 años, se encuentra en proceso de recuperación en una clínica especializada en salud mental ubicada en la localidad de Libertador San Martín, en Entre Ríos, y compartió nuevas fotos en las que se lo ve con buen semblante, gafas de sol y sonrisas. El futbolista que pasó por San Lorenzo, Napoli y PSG, entre otros, despertó buenas sensaciones en las redes sociales.

“Vamos Pochito”, celebró el ex defensor de Newell’s Sebastián Domínguez. Otros ex futbolistas de Estudiantes de La Plata como Mariano Andújar y Gastón Gata Fernández también reaccionaron con emojis felices. El Tanque Santiago Silva y Lucas Biglia, ex compañero en la Selección fueron otros de los que felicitaron a Lavezzi por su iniciativa de buscar una solución a sus problemas. “Te quiero, Pochingui”, le escribió Augusto Fernández, otro integrante de la Albiceleste en Brasil 2014.

48 horas atrás, Lavezzi había publicado una tierna imagen abrazado a su madre Doris, mientras disfrutaban de una jornada de sol a pleno mate. En la imagen se los ve a ambos sonrientes y esto provocó que cientos de los más de cinco millones de seguidores dejen comentarios alentadores y de apoyo.

La tierna publicación de Lavezzi junto a su mamá (Instagram)

Pocho no publicó ningún mensaje, pero sí le agregó a la foto dos emojis: un corazón y una estrella fugaz. Además, compartió el mismo posteo en su stories. En otro momento del día, mientras aprovechaba una de las salidas del sanatorio, Lavezzi fue visto en una heladería de Villa Diamante donde accedió a tomarse fotografrías con los hinchas. El ex jugador de San Lorenzo se mostró de igual manera: alegre y de muy buen humor.

Dos semanas antes, el nacido en Gobernador Gálvez, Santa Fe, incluyó a su hijo Tomás en su primera publicación tras el suceso en Punta del Este. “Mi gran compañero. Te amo, Tomi Lavezzi”, escribió. Justamente su heredero fue quien se encargó de dar las primeras informaciones oficiales de la salud de su padre cuando reinaba la incertidumbre y los rumores.

Ezequiel Lavezzi tuvo un complicado cierre de 2023 después de arribar al Sanatorio Cantegril de Uruguay en compañía de su novia por un incidente en una fiesta. Esto fue el comienzo de una serie de sucesos que incluyeron su internación en otro establecimiento médico. Tras vivir días convulsionados a principios de año, el presente lo encuentra al Pocho en un momento totalmente diferente ya que se conoció que será padre por segunda vez. La pareja del ex jugador, María Guadalupe Tauro, está embarazada de cuatro meses y la primera en saber la noticia fue la madre de la joven.

La primera aparición pública de Lavezzi después de ser internado en la Clínica Dharma, un nosocomio especializado en el “tratamiento en Psiquiatría y Salud Mental”, ocurrió a mediados de febrero, cuando se dejó ver en uno de los palcos del estadio de Almirante Brown, equipo que milita en la Primera Nacional, la segunda categoría de Argentina, para ver a su sobrino, Agustín Lavezzi, jugando para Tristán Suárez en el partido contra la Fragata por la segunda fecha de la temporada. Su familiar anotó los dos goles de la visita en la victoria 2-1.

LAS ÚLTIMAS FOTOS QUE PUBLICÓ EL POCHO LAVEZZI

El Pocho Lavezzi compartió tres fotos en Instagram

El Pocho Lavezzi realizó un nuevo posteo en su cuenta de Instagram