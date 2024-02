Un futbolista golpeó y pateó a un rival tras recibir insultos racistas: “La humillación nubló mi mente”

Luiyi De Lucas realizó un fuerte descargo en sus redes sociales después del partido entre Apollon y AEL

El 20 de enero, el arquero del Milan, Mike Maignan, se transformó en el foco de la noticia por haber abandonado la cancha del Bluenergy Stadium durante un partido entre su equipo y Udinese porque los hinchas del elenco local le gritaron insultos racistas desde las tribunas. Ese episodio provocó una serie de medidas para dar una dura respuesta a este tipo de comportamientos, que están lejos de ser una cuestión única de la Serie A.

La situación volvió a escena después de que el defensor del AEL Limassol, Luiyi De Lucas, golpeara en el rostro al mediocampista del Apollon Limassol, Eliel Peretz, sobre el cierre del clásico con victoria del Apollon por 3-1 en un cruce disputado el miércoles 21 de febrero por la segunda ronda de final de la Copa de Chipre. La novedad de este incidente, del que no se tenían muchas precisiones, ocurrió en las últimas horas por la acusación de De Lucas en un descargo publicado en redes sociales: “Fui sometido a constantes insultos repetitivos de naturaleza profundamente racista y personal”.

El encuentro se resolvió en el tiempo regular después de que Mathieu Valbuena y Pedro Marques adelantaron al dueño de casa a los 41 y 90 minutos de juego. A los 94′, Georgi Minchev descontó en la visita y Marques reapareció a los pocos segundos para sentenciar el marcador. La eliminación del finalista de la edición pasada parecía cerrarse con el pitazo final del árbitro, pero en ese instante el futbolista de República Dominicana se acercó a Peretz para estamparle una trompada en la cara, según pudo verse en las imágenes difundidas por @FutebolCipriota en Twitter.

Acto seguido, efectuó una patada a su rival, quien intentó salir de escena para recuperarse del golpe, aunque regresó cuando los jugadores de ambos elencos se habían metido para apaciguar las aguas con el objetivo de lanzar algunas palabras en medio del fragor de la situación. La gravedad de lo acontecido obligó a la expulsión de ambos según la óptica del juez principal.

“Mi mente se vio nublada por el comportamiento inaceptable y poco profesional del jugador contrario desde el momento en que comenzó el juego”, explicó Luiyi De Lucas en su perfil oficial de Instagram. El posteo está acompañado de dos fotos con la frase “No al racismo”.

En consonancia, añadió: “En mi carrera profesional no he experimentado este nivel de racismo verbal en el campo, la frustración y humillación que estaba experimentando nublaron mi juicio y mi mente. Mi reacción fue un intento extremadamente pobre de detener lo que me estaba pasando”. “Ya he presentado una denuncia ante la policía chipriota con la ayuda de mi abogado y ya he iniciado el proceso de denuncia de la conducta racista contra mí ante las autoridades competentes de la CUP, la UEFA y la FIFA”, manifestó.

En el plano individual, Luiyi De Lucas, de 29 años, representó en nueve oportunidades a la selección de República Dominicana, viene de participar de la Liga de Naciones de la Concacaf en 2023. Tuvo un pasado por clubes menores de España y su país de origen hasta recalar en el Haka de Finlandia, el Livingston de Escocia y el AEL de Chipre, donde arribó en 2024. La institución apoyó a su representado al repostear el extenso comunicado en las redes oficiales del club.

Por otro lado, Eliel Peretz, de 27 abriles, desarrolló su carrera casi por completo en su lugar de nacimiento, Israel, salvo su paso por el Wolfsberger de Austria y llegó al Apollon Limassol en el segundo semestre del pasado año. Hasta el momento no se ha expedido ante la acusación de su colega.

El descargo completo de Luiyi De Lucas

Con esta declaración, quiero dirigirme a todos los fans de Chipre, a los amigos de AEL, a la Federación de Fútbol y a todas las autoridades responsables.

Expreso mis más sinceras disculpas y pesar por el incidente después del partido de Copa. Mis acciones fueron inaceptables y poco profesionales y quiero disculparme primero con mi compañero futbolista, pero también con todos por mi comportamiento imprudente.

En mi carrera profesional nunca antes había tenido un incidente como este. En todos los equipos en los que he jugado, mi comportamiento dentro y fuera del campo ha sido completamente profesional y nunca he tenido una confrontación ni con otro colega ni con otro jugador de equipo.

No soy de ninguna manera una excusa mis acciones. Desafortunadamente, mi mente se vio nublada por el comportamiento inaceptable y poco profesional del jugador contrario desde el momento en que comenzó el juego.

A lo largo de su tiempo de juego fui sometido a constantes insultos repetitivos de naturaleza profundamente racista y personal. No quiero dar una plataforma a las palabras usadas en mi contra mientras espero avanzar.

En mi carrera profesional no he experimentado este nivel de racismo verbal en el campo, la frustración y humillación que estaba experimentando nublaron mi juicio y mi mente. Mi reacción fue un intento extremadamente pobre de detener lo que me estaba pasando.

Quiero reiterar claramente que no hay excusa para mis acciones. Ser parte de un deporte tan fino como el fútbol que promueve el juego limpio creo que es importante que aporte algo de claridad sobre lo que estaba experimentando antes de mis acciones.

Ya he presentado una denuncia ante la policía chipriota con la ayuda de mi abogado y ya he iniciado el proceso de denuncia de la conducta racista contra mí ante las autoridades competentes de la CUP, la UEFA y la FIFA.

Quiero disculparme de nuevo con todos por mi comportamiento y recalcar que mis acciones no tienen cabida en este deporte. Avanzando estoy concentrado únicamente en apoyar a mi equipo y a mi club.