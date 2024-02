La preocupante radiografía del Chapu Nocioni sobre el nivel de básquet argentino: “Hay que barajar todo de vuelta”

El ex jugador e integrante de la Generación Dorada dijo que hay que "barajar y dar de nuevo" en relación al básquet en la Argentina

Andrés Chapu Nocioni realizó un crudo análisis de la reciente y dura derrota de la selección argentina de básquet ante Chile en la primera ventana de la clasificación a la Americup 2025 que desnudó la crisis que vive el deporte que supo ser campeón olímpico con grandes hazañas. El ex basquetbolista y actual analista de la NBA aportó su mirada tras un resultado que volvió a encender las alarmas.

“Hay que aclarar una cosa, Chile no es tan mal equipo como parece. Tiene un grupo de jugadores que puede ser competitivo. No es el Chile de hace 20 años atrás, es importante decirlo para que la gente no crea que es el mismo al que le ganábamos por 50 puntos con un tercer equipo. Segundo, Argentina me parece que dado lo mal que se les dieron las clasificaciones anteriores le están pesando en la cabeza”, comenzó el Chapu en una entrevista al programa Todo Pasa de radio Urbana Play.

Luego, el ex jugador que fue campeón olímpico en Atenas 2004, agregó: “Por más que Chile haya jugado un partido duro y por más que estuviste presionado por ganarlo, a mí me parece que Argentina, con solo el nombre de dos o tres jugadores, que eran Facundo Campazzo y Gabriel Deck, debería haberlo ganado. Ya con esos dos jugadores deberían haber solucionado el problema que había creado Chile con un gran primer tiempo. Hay que reconocer que no estamos en un nivel alto en el básquet, que no tenemos en estos momentos un rumbo fijo en el deporte y tendremos que empezar a barajar de vuelta. Agarrar las cartas y a empezar a jugar de vuelta. Pensar en el proyecto, en la preparación y cómo vamos a mejorar el básquet argentino”.

Argentina inició su camino en la clasificación a la Americup (defiende el título) con una victoria en Mar del Plata ante Chile el pasado 22 de febrero por 90 a 78 y luego perdió en Valdivia ante el mismo rival por 79-77, un resultado adverso que no se daba desde el Sudamericano de 1955; es decir hace 69 años. Hay que destacar que en el 2010 los chilenos se impusieron en un amistoso que se realizó en San Bernardo con un marcador de 71-69, pero no fue un encuentro oficial. “Tendríamos que estar clasificándonos sin problemas, más llevando al primer equipo. Eso es lo preocupante”, dijo el Chapu. Argentina volverá a jugar el 22 y 25 de noviembre como local ante Venezuela y Colombia.

El referente de la Generación Dorada analizó el presente del básquet argentino

Otro de los argumentos que sostuvo Nocioni acerca del fracaso del seleccionado argentino en sus últimas presentaciones es la pobre competición interna y el bajo nivel que presenta la Liga Nacional, cuna de los grandes talentos en la historia del básquetbol como Luis Scola, Manu Ginóbili, Fabricio Oberto y Facundo Campazzo, entre otros.

“No es la Liga que era en antaño por una cuestión económica como todo lo que pasa en el país y me parece que tenemos que rever la competencia interna. Que sirva como un trampolín o plataforma como alguna vez nos sirvió a nosotros para ir a Europa. Hay que ser realista, esta Generación Dorada creció a un nivel superlativo cuando nos fuimos a Europa y cuando empezamos a pisar la NBA. Ahí crecimos un montón, pero la Liga Nacional fue la plataforma y en la actualidad no está. El básquet a nivel mundial se niveló mucho también, eso hay que tenerlo en cuenta también”, cerró.