El jugador de LA Galaxy que discutió con Messi dio detalles del áspero cruce: “Se quería meter en mi cabeza”

El jugador de LA Galaxy que discutió con Messi dio detalles del áspero cruce

Lionel Messi fue determinante para que Inter Miami rescatara un empate sobre la hora en el encuentro frente a LA Galaxy por la segunda fecha de la Major League Soccer. Tras una gran combinación con Jordi Alba, La Pulga decretó la igualdad 1-1 en el tiempo de descuento.

Te puede interesar: Luis Suárez respondió en inglés tras el debut en la MLS y contó por qué aceptó el desafío de sumarse al Inter Miami con Messi

Antes, el capitán argentino y su equipo habían mostrado muy poco en el Dignity Health Sports Park. Sin embargo, una acción fue la que se llevó todos los flashes: el áspero cruce que tuvo con el norteamericano con raíces mexicanas, Edwin Cerrillo.

“Primero me quedé sorprendido de que me estaba hablando, así que lo primero que me dijo ni lo entendí, ni se me grabó. Lo estaba diciendo en serio y en ese momento sabía que necesitaba tener la calma yo porque era temprano en el partido”, reveló el jugador de 23 años.

Te puede interesar: “Desbloqueó una nueva jugada” y “lo gambeteó como un cono”: las reacciones por la increíble jugada de Messi ante un rival en el piso

El primer cortocircuito fue entre Lucho Suárez y Cerrillo, empujón va, empujón viene. Al ver a su amigo involucrado en la situación, Lionel Messi y de la selección argentina se inmiscuyó. Para evitar ser captado por las cámaras, se acercó y, tapándose la boca, le dedicó algunas palabras a su adversario, que no pareció amilanarse.

Lionel Messi y Edwin Cerrillo discuten durante el último encuentro entre Inter Miami y LA Galaxy por la MLS (AP Photo/Kyusung Gong)

“Él sabe lo que hace y a lo mejor se quería meter en mi cabeza. Y como con cualquiera, no me iba a quedar callado. Y cuando vinieron Suárez y Busquets a defenderlo... Bueno, es bonito, pero es parte del fútbol y en ese momento era cuando tenía que tener la calma. Lo que se dijo me lo voy a quedar grabado yo, es algo que siempre lo voy a tener en mi mente y eso me lo quedo yo”, dio por cerrado el tema Edwin Cerrillo.

Te puede interesar: Es argentino, jugó dos Mundiales, hace cinco años trabajaba “cubierto de lodo en una zanja” y hoy será el DT del rival del Inter Miami de Messi en la MLS

En estos segundos de diálogo, Messi se tapaba los labios con su mano y le hablaba; mientras que el estadounidense de 23 años con pasado en FC Dallas, asentía con la cabeza, como dándole poco valor a lo que escuchaba. Llegaron a ponerse cara a cara, frente a frente, pero luego resultaron separados y la acción continuó.

El ex Barcelona y PSG fue perseguido de cerca constantemente por Cerrillo y compañía durante los 90 minutos y, salvo algunas apariciones para patear al arco o habilitar a sus compañeros, no pudo participar mucho del juego. Algunas infracciones generaron la bronca de Leo, que rescató un empate sobre la hora para que su equipo alcanzara los 4 puntos en 2 fechas.

El gol de Messi para el empate de Inter Miami

Sin embargo, el punto obtenido le permitió a Inter Miami mantener el invicto y ser el líder provisorio de la Zona A. Esto fue destacado por el entrenador Tata Martino, quien además rescató la “genialidad de Leo” Messi para lograr el empate. El técnico rosarino, de 61 años, reconoció la personalidad del Inter Miami “para seguir buscando” y así hallar el empate en el minuto 92. Martino evitó pronunciarse respecto del rendimiento del árbitro italiano Gabriel Ciampi, cuestionado por la dirigencia de los Galaxy por su desempeño en el estadio Dignity Health Sports situado en la localidad de Carson. “Del árbitro no tengo mucho para decir”, sostuvo.