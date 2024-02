Brian Sarmiento recordó una tensa anécdota con Cristian Lema tras el cruce con Armani y afirmó: “No es humo, te rompe todo”

Brian Sarmiento contó que Cristian Lema boxeó a un ex compañero suyo

Cristian Lema fue protagonista de una gresca final tras el último pitazo en el Superclásico que terminó 1-1 en el Monumental el domingo pasado. El cruce fue con Franco Armani, quien le dio un cortito en la espalda en medio de una protesta generalizada contra el cuarteto arbitral comandado por Yael Falcón Pérez. Luego de descalificar al arquero de River, el defensor de Boca se dirigió hasta el túnel para esperarlo. Por muy poco, la cosa no pasó a mayores. Ahora Brian Sarmiento, ex compañero del número 2, contó un episodio violento que vivió con él en un amistoso.

“Lema es un pan de dios, es un crack, pero no te metas con él porque te rompe todo”, fue la sentencia de Sarmiento, hoy panelista en un programa de TyC Sports. Mientras repasaban las imágenes que se filtraron camino a los vestidores, donde se ve que Lema increpa verbalmente a Armani mientras los guardias de seguridad separan a los planteles, el ex futbolista agregó: “Eso no es humo. Lo de él no es humo, está loco. Lo conozco de verdad y lo he visto en acción. Si lo dejan solo sin los de seguridad y se le viene todo el equipo de River, se lleva a 7 u 8″.

Sarmiento lo tuvo de compañero a Lema en Quilmes en el año 2014, mientras que después militó en el fútbol peruano y Banfield, antes de recalar en Newell’s. Fue en 2017 cuando le tocó reencontrarse con Lema, que en ese entonces vestía la camiseta de Belgrano de Córdoba, en un amistoso que se disputó en el predio de entrenamiento de la Lepra. Los rosarinos se impusieron 3-1, pero el resultado quedó para la anécdota al igual que el violento intercambio que tuvo el defensor con un futbolista rojinegro.

“Fue un amistoso de pretemporada entre Belgrano y Newell’s. Tuvo una discusión con un compañero mío, no voy a dar el nombre. Le dijo ‘termina el partido y te busco’. Fue, lo buscó y le metió de una, pim. Y, si venía otro, le metía también”, recordó Sarmiento sobre aquella trifulca que según los videos de archivo habría sido con el ex lateral derecho de la Lepra, José San Román.

Anteriormente también había contemplado su lado belicoso cuando estuvieron juntos en el Cervecero: “En el vestuario de Quilmes, lo mismo. Así que no es humo como dicen los que no lo quieren. Después el chabón es un crack como persona, pero no lo hagas enojar porque te mata”.