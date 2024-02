Las razones de la primera derrota de la selección argentina de básquet ante Chile en siete décadas

Argentina perdió ante Chile en el básquet tras 69 años

No es un problema nuevo. Un resultado así se veía venir. Es consecuencia de un descalabro que lleva años. Aquel subcampeonato mundial de 2019 quedó demasiado lejos. Y hasta fue perjudicial. Porque pareció que todo estaba bien, que teníamos otra gran generación, que no había que trabajar en las bases, que el básquet no merecía un plan, un proyecto a la largo plazo. Ni hablemos de la Generación Dorada, cada día un mito más grande, que se posa por encima de todo y hace todo más cuesta arriba.

Replanteos profundos son necesarios tras la primera derrota ante Chile en 59 años. Está todo mal hace mucho tiempo. El básquet argentino está, cada día, un poco peor y ahora esto toca a nuestra mítica Selección.

Algunos jugadores ya no vienen (Luca Vildoza y Nicolás Laprovittola, por caso) y con los distintos que ponen la cara ya no alcanza. Ni siquiera con Chile. Estamos lejos de un recambio aceptable. Hay progresos notorios de la selección transandina, no hay dudas, pero los problemas nacionales son más amplios.

La derrota en Valdivia fue la primera ante este seleccionado desde 1955. Los errores, en el juego, se repiten. Chile tomó 13 rebotes ofensivos, su pivote Suárez anotó 29 puntos… Lo mismo que pasó en Mar del Plata, aunque algunos días antes alcanzó con Facundo Campazzo y momentos de otros. Ahora ni siquiera nos salvó el mejor base de Europa.

El básquet argentino sufrió una dura derrota en su visita a Chile

La eficacia en triples y libres, hace rato, no es la que se necesita a nivel internacional. Hasta rato nos faltan tiradores en un país donde siempre hubo. Tampoco la defensa es la que supimos tener, ni cerca. Anoche, por momento, fue nula y el local sacó 17 puntos en el primer tiempo. Estamos peor de lo que creíamos. Y eso sin escuchar a los sin voz que son muchos.

La alerta amarilla se encendió con no poder clasificar al Mundial y luego a los Juegos Olímpicos, ahora ya pasamos a roja. Hasta en la región se puede perder. Quedó claro en Chile.

Todo está degradado. Desde la cabeza, que ya nadie sabe quién es. ¿Es el nuevo presidente, Sergio Gatti, o el neuquino es apenas un instrumento de Fabián Borro, que se fue a FIBA Américas luego de arrasar con un estilo personalista y semi dictatorial? En la dirigencia hay poca gestión y capacitación, tampoco ideas, menos un contexto para desarrollar un proyecto. Y que a nadie se le ocurra alzar la voz..

Con respecto a nuestro seleccionado, ¿es lo mejor que nuestro DT principal (Pablo Prigioni) esté en la NBA, siendo líder a la distancia, y que el nuevo coach sea alguien capacitado para ser un muy buen asistente pero que ni él esperaba una designación así para ser el coach de la Mayor? A nuestra Selección la dirigieron Rubén Magnano, Julio Lamas, Oveja Hernández, eso sin desmerecer las capacidades de Herman Mandole. La degradación es evidente y los errores se suceden unos a otro. ¿Alguien se dará cuenta o será un siga siga? Recordemos que siempre se puede caer un poco más bajo.