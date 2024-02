Del ultimátum de un futuro socio al enojo de su esposa ex Spice Girl: crece la presión contra Christian Horner por el escándalo en Red Bull

Horner dialoga con Checo Pérez durante los tests (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El próximo fin de semana se pondrá en marcha la nueva temporada de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Bahréin. En los test oficiales que realizó la categoría, la nueva versión del Red Bull de Max Verstappen demostró que volverá a ser el auto a batir a lo largo del 2024. Más allá de lo que sucederá en pista, la escudería que viene de ganar el título de pilotos y de constructores tiene que definir qué hará con el caso que involucra a Christian Horner.

Te puede interesar: Christian Horner rompió el silencio en medio del escándalo en Red Bull: “A todo el mundo le gustaría una conclusión lo antes posible”

El equipo de la bebida energizante afronta una investigación interna en contra del director por “conducta inapropiada” luego que se filtró, tras un informe del medio De Telegraaf, que Horner le habría enviado “mensajes sexuales” a una empleada durante los últimos meses del año pasado. Frente a este escenario, y a la espera de la resolución, se abrieron otras interrogantes que se deberán develar en un futuro cercano.

Por ejemplo, Ford, que le proveera los motores a RB a partir de 2026, en el regreso de la marca a la Máxima tras estar ausente desde 2004, presiona por definiciones. Según Associated Press, Jim Farley, consejero delegado de la firma, le escribó una misiva a la escudería para subrayar que la falta de avances en el caso les genera inquietud y solicitó atención “rápida y seria”.

Te puede interesar: Más presión sobre Red Bull en medio del “caso Horner” que conmueve a la Fórmula 1: la firme postura del director de Mercedes

El reclamo de Ford es por la “falta de resolución o indicación clara de su parte sobre cuándo esperan una resolución justa y equitativa de este asunto. Estamos igualmente frustrados por la falta de total transparencia en torno a este asunto con nosotros, sus socios corporativos”, según informó AP.

“Como hemos indicado anteriormente, sin una respuesta satisfactoria, los valores de Ford no son negociables. Es imperativo que nuestros socios de carreras compartan y demuestren un compromiso genuino con esos mismos valores. Mi equipo y yo estamos disponibles en cualquier momento para discutir este asunto. Seguimos insistiendo y esperando una resolución que todos podamos apoyar”, reza un retazo de la carta que sacudió los cimientos de Red Bull.

Te puede interesar: La actitud de Lewis Hamilton con su Mercedes que despertó sospechas de espionaje en medio de su pase a Ferrari

No es la única sombra que se cierne sobre Horner. Su esposa, la artista Geri Halliwell, ex Spice Girl, está “mortificada y enojada”, según indicó The Sun, aunque ella en privado, cada vez que habla con su círculo íntimo, cree que su pareja, con quien comparte un hijo, “no hizo nada malo”.

Además, el mismo medio advirtió que Ginger Spice es el sostén de Horner en medio del escándalo. “Se está aferrando a su esposa como si le fuera la vida”, señaló una fuente del diario británico. Se vienen horas decisivas para el jefe de equipo. Motorsport deslizó que antes del viernes podría haber una resolución.