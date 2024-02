Batacazo del argentino Mariano Navone en el ATP 500 de Río: eliminó al campeón y buscará el título ante su compatriota Sebastián Báez

Mariano Navone no quiere despertarse de su sueño en Río de Janeiro. El oriundo de 9 de Julio registró el batacazo de la jornada tras vencer con comodidad al vigente campeón, Cameron Norrie, por 6-4 y 6-2, resultado que lo catapultó a su primera final ATP a sus 22 años. En esa instancia, enfrentará desde las 17:30 (hora argentina) a su compatriota, Sebastián Báez, quien eliminó a Francisco Cerúndolo por 7-5 y 6-0.

Navone, 113° del escalafón mundial, tuvo una destacada victoria contra el favorito a defender la corona obtenida en 2023 imponiéndose a Carlos Alcaraz en aquella edición. El gran momento del argentino ayudó a sacarlo de la cancha a Norrie y consolidó un excelente presente sobre polvo de ladrillo, ya que irá en búsqueda de darse el mejor regalo de cumpleaños (el 27 de febrero cumplirá 23 abriles): cosechar su primer título en el circuito profesional después de ganar cinco Challengers en 2023.

Su triunfo contra el número 23° del mundo lo hará escalar posiciones en el ranking porque ya pasó el umbral del Top 100 y, de ser subcampeón, escalará entre los 60 mejores de manera preliminar, aunque de levantar el trofeo quedará a un paso del Top 40 en un torneo marcado por las primeras veces. Superó su primera Clasificación en un ATP 500, a su vez primero con este umbral de puntaje, después de vencer en la Qualy al local Mateus Alves (390) y al argentino Genaro Olivieri (174) en sets corridos, ganó su primer partido ATP y, ahora, festejo por primera vez ante un tenista ubicado entre los 50 mejores.

En charla con el periodista, Danny Miche, declaró: “Un torneo puede cambiar tu vida, lo que no puede cambiar es lo que vengo haciendo y trabajando. Hay cosas que uno no puede dejar libradas al azar. Muy contento de estar entre los mejores 60 del mundo. Hago un esfuerzo físico, mental y estoy jugando muy bien al tenis por momentos, también hubo momentos que hubo que sufrir. Me deja tranquilo que sigo jugando bien y estoy para seguir por más”.

A continuación, inclinó el favoritismo por Báez, quien jugará su séptima final ATP: “Él es mucho más favorito que yo, está 25 del mundo, ganó muchos ATP, pero mañana será 50 y 50. Cada uno hará lo suyo, pero es importante que él tenga un alto nivel en la ATP. Yo voy en búsqueda de eso, porque tiene que haber una primera vez”.

Los argentinos Navone y Báez estarán cara a cara este domingo por el título en el ATP 500 de Río

La información apuntada por la cuenta especializada Todo Sobre Tenis hace mención a que Navone disputa su tercer torneo ATP después de los traspiés en sendos debuts por el Cordoba Open y el Argentina Open, este último ingresando al cuadro principal desde los clasificatorios.

Ya de vuelta en Brasil, Mariano Navone se repuso en su presentación a una desventaja de un set contra Federico Coria (85) para llevarse el duelo por 1-6, 6-4 y 6-2. En octavos de final, barrió al alemán Yannick Hanfmann (56) por 6-1 y 6-2. En cuartos, eliminó al local João Fonseca (655) por 2-6, 6-3 y 6-3. Estos pergaminos lo llevaron a transformarse en la gran sorpresa del certamen.

Su actualidad está lejos de ser una casualidad, ya que después del triunfo contra Hanfmann reveló las claves de su andar: “Vengo haciendo un trabajo largo con Andrés (Dellatorre, su entrenador), mejorando cosas técnicas, pero también hay un poco del click mental, de empezar a animarme en los partidos. Haberle ganado a Coria de la forma que le gané, sumar mi primer triunfo ATP, ser top100 y hoy salí a jugar de igual a igual. Lo mejor es mi parte mental que salgo enfocado a hacer mi partido”.

Su final contra Báez será la única de la historia del ATP 500 de Río con sello argentino en su totalidad, ya que Guido Pella y Diego Schwartzman llegaron a la instancia decisiva en 2016 y 2018, respectivamente. El ganador del cruce será el segundo campeón de esta nacionalidad en el single del torneo, luego de que el Peque venciera a Fernando Verdasco hace seis años, mientras que Pella cayó derrotado contra el uruguayo Pablo Cuevas. Además, la Legión Argentina se adueñará del 234° trofeo en la historia de la Asociación de Tenistas Profesionales.

* El resumen del triunfo de Sebastián Báez a Fran Cerúndolo

El rival de Navone en la definición será Sebastián Báez, número 30 del mundo en el presente, quien buscará su quinto título ATP en el Estadio Guga Kuerten después de haber logrado 1 en 2022 y los tres restantes en 2023. Viene de superar con holgura a Fran Cerúndolo, y antes había eliminado a Corentin Moutet (147), Facundo Díaz Acosta -59- (ganador del Argentina Open 2024) y el local Thiago Monteiro (117), con quien cedió el único set en su camino a la final. A diferencia de su próximo contrincante, no disputó la Qualy y tiene dos días menos de cansancio en su físico.

A partir del lunes, habrá ocho argentinos en el Top 100 del escalafón mundial, según arrojó Todo Sobre Tenis: Francisco Cerúndolo -20-, Sebastián Báez, Tomás Etcheverry -27-, Facundo Díaz Acosta, Mariano Navone, Pedro Cachín -78-, Federico Coria -89- y Thiago Tirante -100-.