Quién es el argentino Mariano Navone, la sensación del ATP 500 de Río: estaba fuera del top 100 y tras un “click mental” se metió en semifinales

Luego de tanto buscarla, llegó la semana soñada para Mariano Navone, actual número 113 del mundo. Al tenista de 22 años oriundo de 9 de Julio le sobran los dedos de una mano para contar sus participaciones dentro del ATP Tour. Aunque el año pasado dejó una huella dentro del circuito challenger (se quedó con cinco títulos), su estreno en las grandes ligas fue hace poco, con la caída en primera ronda en el Córdoba Open (jugó gracias a una invitación). La semana pasada sobrevivió a la qualy en Buenos Aires, pero sucumbió en su debut ante el italiano Luciano Darderi.

Lejos de bajar los brazos, el entrenado por Andrés Dellatorre cambió rápidamente el chip y se convirtió en la gran sorpresa del ATP 500 de Río. Comenzó logrando su primer triunfo ATP al vencer a su compatriota Federico Coria (era su bautismo en un torneo de esta envergadura) por 1-6, 6-4 y 6-2. Luego dio el batacazo al apabullar al alemán Yannick Hanfmann (56° del planeta), quien venía de eliminar al chileno Nicolás Jarry -finalista en Buenos Aires-, por 6-1 y 6-2 en 1h16m, por la segunda ronda. Este resultado, de yapa, le permitió romper la barrera e ingresar dentro del top 100 del ranking.

Navone, lejos de conformarse, volvió a dar de qué hablar en el certamen. Este viernes venció por 2-6, 6-3, 6-3 a la otra revelación del torneo, el local Joao Fonseca, para clasificar a su primera semifinal del circuito. El diestro tuvo el fervor del público brasileño en contra y la presión de estar set y quiebre abajo dos veces en el marcador (2-6, 0-1 y 2-6, 2-3). Pero el argentino fue paciente ante la desventaja para meterse entre los cuatro mejores.

“Esto es increíble, no sé qué decir, me siento muy bien ahora. Anteayer tuve un buen partido, pero ahora fue diferente porque Joao está jugando muy bien. Estoy muy feliz por esta victoria porque también me da la posibilidad de jugar en Santiago de Chile la próxima semana”, manifestó. Y luego, analizó: “Jugué mal en el primer set y él muy bien como toda la semana. Luego yo estuve mejor en los otros sets y él estuvo más cansado que yo. Tuve mucha confianza”.

Mariano Navone se metió en las semifinales del ATP 500 de Río (Grosby)

Luego del impactante triunfo ante el alemán Yannick, el joven argentino explicó el cambio que hizo en su cabeza para dar un salto de calidad y vivir este presente en el torneo brasileño: “Vengo haciendo un trabajo largo con Andrés (Dellatorre, su entrenador), mejorando cosas técnicas, pero también hay un poco del click mental, de empezar a animarme en los partidos. Haberle ganado a Coria de la forma que le gané, sumar mi primer triunfo ATP, ser top100 y hoy salí a jugar de igual a igual. Lo mejor es mi parte mental que salgo enfocado a hacer mi partido”.

Vale destacar que Navone tiene garantizado debutar desde el lunes en el Top 80 del ranking ATP, y podría seguir subiendo si este tarde da la sorpresa ante el británico Cameron Norrie (20°), quien viene de superar al local Thiago Seyboth Wild con parciales de 6-1, 3-6, 6-2. Busca ser el primer tenista en defender el título en Río. En la otra llave habrá choque albiceleste entre los argentinos Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez.