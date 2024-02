Godoy Cruz debuta en la Copa Libertadores ante el Colo Colo de Jorge Almirón y Arturo Vidal: hora, TV y formaciones

Uno de los mejores equipos del fútbol argentino tendrá su debut internacional en el torneo más codiciado del continente. Es que Godoy Cruz de Mendoza recibirá al Colo Colo de Chile, dirigido por el argentino Jorge Almirón, en un partido correspondiente a la fase 2 de la Copa Libertadores, certamen al que el equipo cuyano regresa después de cinco años de su última participación.

Te puede interesar: El inquietante mensaje de Toto Pozzo tras sufrir otra ruptura de ligamentos de rodilla: “Pienso realmente si esto es para mí”

El encuentro se disputará desde las 21.30 en el Estadio Malvinas Argentinas, será arbitrado por el brasileño Flavio Rodrigues de Souza y en el VAR estará su compatriota Rodolpho Tolski. Además, el choque será transmitido por la señal de cable Fox Sports.

El Tomba, de gran campaña en la Copa de la Liga, llega entonado al compromiso andino, que marcará el regreso del equipo mendocino a la gran cita de la región después de cinco años, cuando quedó eliminado por el Palmeiras de Brasil en los octavos de final en la edición del 2019.

Te puede interesar: Godoy Cruz sorprendió a Racing en Avellaneda y se afianza en la cima de la Zona B en la Copa de la Liga

Los dirigidos por Daniel Oldrá vienen de ganar como visitantes a Racing en Avellaneda 2 a 0 y lideran la Zona B de la competición doméstica y acumulan un invicto absoluto con 5 cinco victorias y un empate en las seis primeras fechas del torneo. Para el duelo ante los chilenos podrían contar con el mediocampista Hernán López Muñoz, ya recuperado de una lesión.

Por su parte, el Colo Colo de Jorge Almirón -ex entrenador de Godoy Cruz- llega a Mendoza tras debutar en la liga doméstica con una goleada (3-0) ante Unión Española y de jugar ante Huachipato por la Supercopa en un partido que se suspendió con el marcador a favor del Cacique por 2 a 0.

Te puede interesar: Un árbitro se retractó de un penal a instancias del VAR y cometió un furcio a la hora de comunicarlo que lo volvió viral

Aunque el ex estratega de Boca, Independiente y Lanús no confirmó los once que saldrán a jugar ante el Bodeguero es probable que el histórico Arturo Vidal y el delantero Carlos Palacios, pretendido por el Xeneize, sean titulares en Mendoza como también lo será el argentino Leonardo Colo Gil.

Probables formaciones

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Thomas Galdames; Roberto Fernández, Juan Andrada, Marcos Montiel; Juan Bautista Cejas o Hernán López Muñoz, Tomás Conechny y Tomás Badaloni. DT: Daniel Oldrá.

Colo Colo: Brayan Cortés, Óscar Opazo, Alan Saldivia, Maximiliano Falcón y Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Esteban Pávez y Leonardo Gil; Cristián Zavala, Damián Pizarro y Carlos Palacios. DT: Jorge Almirón

Cancha: Estadio Malvinas Argentinas (Mendoza)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Brasil)

VAR: Rodolpho Tolski (Brasil)

Hora:21.30

TV: Fox Sports