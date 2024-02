9 frases del Tata Martino tras la victoria del Inter Miami: la cualidad única de Messi, qué le faltaba a su sociedad con Suárez y la “deuda” del debut

Gerardo Martino en conferencia de prensa

Inter Miami logró un importante triunfo en su estreno en la MLS ante Real Salt Lake como local. Los goles de Robert Taylor y Diego Gómez con asistencias de Lionel Messi y Luis Suárez consolidaron tres puntos necesarios para dejar atrás una pretemporada floja a nivel resultados en lo que fue la presentación oficial del Pistolero por el campeonato doméstico.

Luego de esta victoria, el entrenador de las Garzas, Gerardo Martino, se sentó en la conferencia de prensa con un ánimo autocrítico, aunque dejó un espacio para elogiar el gran partido del mejor jugador del mundo: “Lo vi muy suelto, fino, con mucha velocidad. Hay una cuestión con él, que no pasa con otros jugadores en el mundo. Él puede agarrar la pelota incluso muy alejado del arco rival y la sensación que da es que esa pelota va a terminar en situación de gol. Jugar el 1 vs 2 en la última jugada, amagando de zurda y saliendo por derecha, después de un desgaste tan grande... Me pone feliz porque evidentemente está bien, motivado y se siente bien físicamente”.

Por otro lado, ponderó que la carga goleadora no esté exclusivamente en los hombros de Messi y Suárez: “Esto es lo que debe pasar con un equipo. Lo normal sería que Luis, Leo y (Leonardo) Campana estén más asociados al gol, pero que hayan convertido Robert (Taylor) y Diego (Gómez) y que ellos hayan sido sus asistidores es algo positivo. Cuando hay una parte del equipo que depende exclusivamente de un jugador, genera un inconveniente porque le da mucha referencia al rival”.

Además, explicó cuáles fueron las razones de haber visto una versión mejorada de la sociedad compuesta por la Pulga y el uruguayo después de actuaciones con saldo negativo en la pretemporada: “Cuando volvimos de Japón, tuvimos tres días y medio libres y, a partir de ahí, empezamos a tener entrenamientos juntos. No era solamente jugar y descansar como pasó en la gira, llegamos con varios entrenamientos al partido con Newell’s y al inicio de la liga. A veces, se necesita esto, la verdad. Cada entrenamiento produce mayor conocimiento. Ellos se conocen, y mucho, pero volver a encontrar esa sociedad, que también funcionó en Barcelona”.

Lionel Messi metió un gran pase para asistir a Robert Taylor, que de media vuelta abrió el marcador para el Inter Miami sobre el Real Salt Lake

“Todo tiene que ver con eso porque, incluso, no es solamente la sociedad entre ellos sino que el equipo funcionó mejor en el primer tiempo. Cualquiera hubiera estado un poco excéptico respecto a lo que podía hacer el equipo hoy y, en el primer tiempo, sostuvimos lo que vimos en los primeros 20 a 25 minutos del partido ante Newell’s”, contó. A continuación, señaló la merma de los futbolistas en el complemento desarrollado en el Chase Stadium: “Lamentablemente, nos quedamos con la deuda del segundo tiempo porque nos tenemos que centrar para corregirlo, sino los equipos te pueden hacer daño. Hoy tuvimos la posibilidad de que Real Salt Lake no nos haga daño y terminar definiendo el partido, pero no siempre será así. Dejar incorporar al rival al partido cuando no hay ninguna necesidad de hacerlo y solo por la cantidad de errores cometidos en salida nos puede generar mucho daño en el futuro”.

MÁS DECLARACIONES DE GERARDO MARTINO

Por qué no hará un recambio de jugadores este domingo contra Los Ángeles Galaxy (22:30, hora argentina)

“No pienso en una rotación. Es el primer partido, en todo caso veremos cómo fueron terminando los jugadores porque la mayoría de los cambios que tuvimos que hacer fueron por cuestiones físicas. A lo mejor, hay que revisar eso, pero no. No pienso en alguna rotación o dar descanso en la segunda fecha porque recién estamos empezando a competir. Esperemos que estén todos bien, incluso que Nico Freire esté en condiciones de jugar. Él va a viajar, y ya veremos más adelante cuando llegué el momento y se acumulen los partidos”.

La necesidad de recuperar a los lesionados y su frase sobre Federico Redondo, que viajó a EEUU y es refuerzo

“Tenemos que construir semana a semana. Todavía no jugó Nico Freire, tampoco está incorporado al equipo el volante, que creo que ustedes ya lo vieron dando vueltas por acá. Me gustaría tener a todos los jugadores cuanto antes: Benjamín Cremaschi y Franco Negri son jugadores de la estructura. En un partido como el de hoy, que pareciera que teníamos que hacer 10 cambios y no 5, necesitábamos tener variantes en el banco. Necesitamos conseguir resultados que nos permitan llegar al momento de tener a todos y, entonces, podemos pensar en sostener”.

El segundo gol de Inter Miami tras una gran asistencia de Lucho Suárez

El análisis del partido

“El primer tiempo jugamos un buen partido, sobre todo no sufrimos defensivamente. Pudimos haber hecho algún gol más, fue un primer tiempo dentro de lo que esperábamos del equipo. En el segundo tiempo no entramos bien, estuvimos imprecisos, perdimos muchas pelotas en salida y eso hizo crecer cada vez más al rival, lo metió en el partido. El rival pudo y creo que debió haber empatado en esos primeros 25 minutos probablemente. Cuando logramos la ventaja, se da un partido donde tenemos que retroceder, el rival viene con más gente y liberamos más a Luis y Leo en el 1 contra 1, nosotros no pudimos recuperar la pelota fácil y cada vez nos fuimos metiendo más atrás hasta que después viene el segundo gol y el partido cambia nuevamente”.

Su mesura ante una posible coronación en la MLS

“Es el primer partido, jugamos en casa. Había mucha ilusión y entusiasmo entre todos. Creo que no hay que apresurarse. Es solo un partido, que tuvo dos tiempos decididamente diferentes. Tendremos que continuar cercanos a lo que pasó en el primer tiempo y alejarnos lo más posible de lo que pasó en el segundo. Hay cuestiones claras que tenemos que corregir”.