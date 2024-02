Juanfer Quintero expresó su decepción con Riquelme por una crítica que le hizo y habló de un posible regreso a River Plate

Juanfer Quintero le contestó a Riquelme y se refirió a una posible vuelta a River Plate

Juan Fernando Quintero es uno de los baluartes de Racing, uno de los principales animadores de la Zona B de la Copa de la Liga y uno de los principales aspirantes al título. Durante una entrevista con el youtuber Ezzequiel, el mediocampista colombiano le respondió a Juan Román Riquelme y dejó la puerta abierta a un posible tercer ciclo con la camiseta de River Plate.

Aunque ponderó el talento del vicepresidente de Boca Juniors al ponerlo por encima de Pablo Aimar en un segmento de la nota, el oriundo de Medellín le contestó al ídolo xeneize, que en su momento manifestó: “Hay cosas que van más allá... Un golazo de Quintero, que va a volver a patear y no la va a meter nunca más en el lugar donde metió el gol el otro día”. Riquelme había pronunciado esa frase cuando todavía no era siquiera candidato a la presidencia, semanas después de la derrota de Boca en Madrid ante River: “Es un juego, hemos competido, hemos marcado tres goles, hemos tenido cosas que no fueron a favor nuestro: una expulsión en el alargue, una lesión de Gago, que esas cosas no se manejan”. Pero Juanfer no lo olvidó.

“Son dos fenómenos, pero Juan Román tuvo unas palabritas malucas conmigo, pero no me interesa… Me molestó de él, sí. Uno no espera que jugadores así te discriminen o te quiten el mérito de algo. Creo que uno siempre tiene que dejar los colores de lado y darle la razón al que la tiene”, comenzó su relato. Y luego, añadió: “En un momento me sentí mal, habló desde la emoción seguramente. Pero bueno, mira cómo es la vida... después metí dos iguales. No tengo nada en contra de él, pero los goles hablaron. Es un jugador que admiro. No me interesa que sea de Boca, simplemente es un jugador que admiro desde niño”.

El colombiano, de 31 años, también reconoció que antes de vestir la banda roja estuvo cerca de calzarse la camiseta azul y oro. “Llegaron a hablar. El intermediario fue Iván Ramiro Córdoba, que tenía relación con Guillermo. Pero había un tema de cupos y se inclinaron por Wilmar Barrios. Estaba escrito”, develó.

“En su momento dije que no, pero el amor es tan grande que, si se da de querer de las dos partes y yo estoy para aportar, volvería a River. ¿Por qué no? Si se da la tercera vez y todo está bien, 100% volvería”, sostuvo ante la consulta de un tercer ciclo en Núñez. Anteriormente el mediocampista dejó una huella imborrable, marcando uno de los goles más importantes en la historia de la institución en la final de la Copa Libertadores 2018. En Núñez ganó, además, una Supercopa Argentina, una Copa Argentina y una Recopa Sudamericana. No obstante, aclaró que también le gustaría volver al Deportivo Independiente Medellín y una revancha en Junior de Barranquilla.

A la hora de confeccionar a su jugador ideal, se inclinó por el regate, definición y pase de Lionel Messi, el cabezazo y mentalidad de Cristiano Ronaldo, la velocidad de Kylian Mbappé, la fuerza de Adama Traoré y la resistencia de Claude Makélélé.

Juan Fernando Quintero, que está en duda de cara al Clásico de Avellaneda ante Independiente producto de una lesión, concluyó: “No solo los hinchas están ilusionados, yo también, el grupo. Estamos compitiendo bien, respetando a los rivales, pero queremos ganar. Vamos paso a paso y tenemos un hambre de gloria increíble. Tenemos copa internacional y sería algo muy bonito ganar algo así para Racing, tenemos eso en la cabeza”. La Academia disputará la Copa Sudamericana esta temporada.