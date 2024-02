Aseguran que Mbappé ya firmó con el Real Madrid: todos los detalles del millonario contrato y cuáles son los dorsales que podría elegir

El francés habría firmado un contrato con el Real Madrid (AP)

Kylian Mbappé y el Real Madrid han llegado a un acuerdo definitivo que garantizará al delantero francés vincularse con el equipo blanco a partir del 1 de julio. Según información revelada por el diario Marca, el acuerdo se firmó hace aproximadamente dos semanas, en un momento de intensas especulaciones sobre el futuro de Mbappé tras anunciar su salida del Paris Saint-Germain (PSG).

La decisión de Mbappé de no continuar en el PSG quedó clara en una reunión mantenida con el presidente del club parisino el pasado martes, donde el jugador comunicó su salida al finalizar su contrato el 30 de junio y solicitó no recibir nuevas ofertas de renovación. Esta postura se debe a que el oriundo de Bondy ya había firmado un contrato de cinco temporadas con el Real Madrid.

El proceso de negociación, aunque descrito como relativamente sencillo, enfrentó algunas discrepancias, especialmente en lo que respecta a los derechos de imagen. Sin embargo, se alcanzaron acuerdos satisfactorios que permiten que el salario de Mbappé se ajuste a la estructura salarial del club sin provocar desequilibrios significativos.

Mbappé, considerado oficiosamente el mejor jugador del mundo, se convertiría en el futbolista mejor pagado del Real Madrid, aunque su salario será comparable al de los jugadores más destacados del equipo, como Kroos, Modric y Alaba. Según fuentes cercanas a la negociación, el contrato de Mbappé rondaría un salario neto anual que oscila entre 15 y 20 millones de euros, además de bonificaciones por cumplimiento de objetivos.

El número que utilizaría es una incógnita (Reuters)

Aún se desconoce el número que Mbappé llevará en su camiseta. Las opciones se reducen a tres: 7, 9 o 10. Cada opción tiene sus propias complicaciones y el deseo del futbolista jugará un papel crucial en la decisión final. El número 9, actualmente vacante tras la salida de Benzema, el 7, en posesión de Vinicius, y el 10, asociado tradicionalmente a Modric, son todas posibilidades abiertas.

Este movimiento marca la realización de un sueño tanto para el jugador como para el club, culminando un largo periodo de especulaciones y negociaciones. A pesar del interés de otros equipos, el entorno de Mbappé ha sido claro en su compromiso con el Real Madrid, cerrando la puerta a cualquier oferta externa.

Arsenal, uno de los emblemáticos conjuntos de la liga británica, habría estado tras los pasos de la estrella francesa. Su entrenador, Mikel Arteta, puntualizó algunas cuestiones sobre el posible interés de los Gunners: “¿Por qué no? Si queremos ser el mejor equipo, vamos a necesitar el mejor talento y los mejores jugadores, eso es seguro. Yo no soy parte de las conversaciones, pero quizás Edu (Gaspar, director deportivo) y los dueños las tengan. Yo no hablo hasta la última etapa”.

El interés del Real Madrid en Mbappé no es nuevo. El club contactó con el entorno del jugador en enero, cuando su contrato con el PSG estaba por entrar en sus últimos seis meses. Esta temprana comunicación, junto con la afirmación de Mbappé en mayo del año pasado de que no ejercería la opción de una tercera temporada en su contrato con el PSG, dejó en claro su intención de unirse al equipo madrileño.

La número 7 pertenece a Vinicius Jr. (Efe)

El conjunto merengue, aprendiendo de experiencias pasadas, buscó asegurar el acuerdo lo antes posible, transmitiendo a Mbappé que, aunque su fichaje era deseado, no representaba una urgencia absoluta. Esta aproximación enfatiza la posición del club, que ya cuenta con talentos como Bellingham y Vinicius, pero que ve en Mbappé una pieza clave para planificar el futuro.

Cabe destacar que, según develó el periódico L’equipe, el francés recibiría un homenaje en Parque de los Príncipes durante su despedida. Desde las entrañas de la entidad de París, aseguraron que Nasser Al-Khelaïfi, en lugar de enfadarse, aceptó la decisión del jugador y no piensa reprochárselo.

“Al-Khelaïfi quiere un suntuoso homenaje por su despedida”, afirmó el periodista José Barroso en el reconocido diario francés. Allí aseguró que “algunos compañeros le desearon buena suerte, aunque lamentaron su elección” pero otros “incluso lo criticaron”. Sin embargo, el líder dirigencial del club “marcó la pauta” y no se enfureció ante la salida de su futbolista franquicia: “No tiene intención de reprochárselo”, aseguraron.