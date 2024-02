Riestra-Vélez, Platense-Belgrano, Independiente Rivadavia-Instituto y Talleres-Argentinos cierran la fecha 5: hora, TV y formaciones

Riestra-Vélez Platense-Belgrano Independiente Rivadavia-Instituto Talleres-Argentinos, los partidos del día

La fecha 5 de la Copa de la Liga bajará su telón este jueves con cuatro enfrentamientos que serán importantes tanto para la puja por eludir el descenso como en la carrera por quedarse con un boleto a la Fase Final del torneo. Todo comenzará a las 17, con Deportivo Riestra ante Vélez. Luego, a las 19, Platense chocará ante Belgrano. A las 21, Independiente Rivadavia se medirá con Instituto y a las 21.30 Talleres de Córdoba jugará contra Argentinos Juniors.

DEPORTIVO RIESTRA-VÉLEZ:

Deportivo Riestra buscará su primer triunfo ante Vélez

Choque vital por mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino es el que se vivirá esta tarde, desde las 17, en el estadio Guillermo Laza. En ese escenario se verán las caras el recién ascendido Deportivo Riestra y Vélez. El árbitro será Nicolás Ramírez y televisará TNT Sports.

Los Malevos de Pompeya, por el momento, no lograron asentarse a la máxima categoría del fútbol argentino al todavía no conocer la victoria, ser uno de los dos equipos que no marcaron en lo que va del torneo (el otro es Tigre) y solamente cosechar una unidad. La dirigencia apostó por la contratación de Cristian Fabbiani como entrenador, quien cayó en su estreno ante River Plate.

El Fortín, por su parte, viene de vencer a Gimnasia y Esgrima La Plata, lo que le dio aire a Gustavo Quinteros y significó la primera victoria en el campeonato. No obstante, los de Liniers deben ganar para engrosar su promedio (solamente poseen 99 puntos).

Probables formaciones:

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Jonatan Goitía, Nicolás Caro Torres, Nahuel Iribarren y Nicolás Dematei; Maximiliano Rodríguez, Joaquín Borja, Milton Céliz y Pedro Ramírez; Walter Acuña y Gustavo Fernández. DT: Cristian Fabbiani.

Vélez: Tomás Marchiori; Leonardo Jara, Emanuel Mammana, Valentín Gómez y Elías Gómez; Christian Ordóñez, Claudio Aquino y Agustín Bouzat; Rodrigo Piñeiro, Matías Pellegrini, Braian Romero. DT: Gustavo Quinteros.

Estadio: Guillermo Laza

Árbitro: Nicolás Ramírez

Hora: 17

Televisación: TNT Sports

PLATENSE-BELGRANO:

Platense y Belgrano se medirán en Vicente López

La urgencia por una victoria copará la escena en el estadio Ciudad de Vicente López. Platense, que debe sumar para engrosar su promedio y no sufrir la pérdida de la categoría, recibirá a un Belgrano de Córdoba que aún no pudo ganar en lo que va de la Copa de la Liga. Desde las 19, por ESPN y la TV Pública. El árbitro será Pablo Giménez.

El Calamar, que viene de caer en su visita a Lanús y sufrir las duras lesiones de Raúl Lozano y Ciro Rius, intentará volver a la senda del triunfo para alejarse de la zona roja del promedio y soñar con volver a clasificar a la Fase Final de la competencia.

El Pirata, por su parte, no comenzó el torneo de la manera esperada al solamente ostentar un punto y figurar en el último puesto de la Zona B.

Probables formaciones:

Platense: Juan Pablo Cozzani; Ignacio Vázquez, Leonel Picco y Gastón Suso; Gabriel Hachen, Brian Rivero, Iván Gómez y Sasha Marcich; Lucas Ocampo, Ronaldo Martínez y Leonardo Ferreyra. DT: Sebastián Grazzini.

Belgrano: Nahuel Losada; Juan Barinaga, Nicolás Meriano, Matías Moreno y Rafael Delgado; Ulises Sánchez, Santiago Longo, Esteban Rolón y Francisco González Metilli; Bryan Reina y Lucas Passerini. DT: Guillermo Farré.

Estadio: Ciudad de Vicente López

Árbitro: Pablo Giménez

Hora: 19

Televisación: TV Pública y ESPN

INDEPENDIENTE RIVADAVIA-INSTITUTO:

Independiente Rivadavia-Instituto se verán las caras en Mendoza

Dos conjuntos que pujan por un lugar dentro de los mejores cuatro de la Zona A se verán las caras en el estadio Bautista Gargantini. Independiente Rivadavia de Mendoza, en su presentación en la máxima categoría, se ilusiona con dar el golpe ante un Instituto que quiere soñar con el pase a los cuartos de final. Desde las 21, por TNT Sports. El árbitro será Fernando Echenique.

La Lepra, pese al cambio de categoría, acumula seis unidades, lo que le permite estar en una posición expectante en la tabla de posiciones y con algo de margen en la tabla de los promedios.

La Gloria, por su parte, ostenta ocho unidades, no conoce la derrota en el certamen y en caso de ganar alcanzará a River Plate en lo más alto de la tabla de clasificación de su grupo.

Probables formaciones:

Independiente Rivadavia: Gonzalo Marinelli; Francisco Petrasso, Bruno Bianchi, Mauro Maidana y Emmanuel Más; Luciano Abecasis, Antonio Napolitano, Gastón Gil Romero y Juan Manuel Vázquez: Matías Reali y Alex Arce. DT: Rodolfo De Paoli.

Instituto: Manuel Roffo, Juan Franco, Fernando Alarcón, Miguel Brizuela y Jonathan Bay o Lucas Rodríguez; Guido Mainero o Brahian Cuello; Roberto Bochi o Rodrigo Pérez Casada, Gastón Lodico y Damián Puebla; Jonás Acevedo o Silvio Romero y Facundo Suárez. DT: Diego Dabove.

Estadio: Bautista Gargantini

Árbitro: Fernando Echenique

Hora: 21

Televisación: TNT Sports

TALLERES-ARGENTINOS:

Talleres y Argentinos Juniors cerrarán la quinta fecha de la Copa de la Liga

Dos conjuntos con grandes aspiraciones y candidatos a ser protagonistas de la Copa de la Liga chocarán en el estadio Mario Alberto Kempes. Talleres de Córdoba recibirá a Argentinos Juniors. Desde las 21.30, por ESPN y la TV Pública. El árbitro será Fernando Espinoza.

La T, ahora bajo el mando de Walter Ribonetto, es uno de los equipos que más ruido hizo en el mercado de pases al mantener la base de su equipo titular y sumar jugadores de renombre y peso como Rubén Botta o Gustavo Bou. Con siete puntos se encuentra a tiro de ingresar a los puestos que brindan un boleto a los cuartos de final.

El Bicho de Pablo Guede es otro club que sueña con pelear por el título. Los de La Paternal no conocen la derrota y con ocho puntos hoy están fuera de la Fase Final solamente por diferencia de gol.

Probables formaciones:

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Juan Rodríguez y Lucas Suárez; Marcos Portillo y Juan Camilo Portilla; Rubén Botta, Nahuel Bustos y Ramón Sosa; Federico Girotti. DT: Walter Ribonetto.

Argentinos: Diego Rodríguez; Thiago Santamaría, Jonathan Galván, Tobías Palacio y Román Vega; Alan Lescano, Franco Moyano y Nicolás Oroz; Gastón Verón, Maximiliano Romero y Leonardo Heredia. DT: Pablo Guede.

Estadio: Mario Alberto Kempes

Árbitro: Fernando Espinoza

Hora: 21.30

Televisación: ESPN y TV Pública

Tabla de posiciones: