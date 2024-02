El posteo de Miguel Borja para Esequiel Barco tras el escándalo de los penales en el empate de River ante Atlético Tucumán

La publicación del punta en su cuenta de Instagram

River Plate comienza a reestablecer el equilibrio tras el escándalo por los dos penales errados por Esequiel Barco en el empate 0-0 ante Atlético Tucumán en casa del Decano. Miguel Borja, quien debía hacerse cargo de la ejecución del segundo intento a partir de la orden de Martín Demichelis que desoyó el ex Independiente, buscó bajarle el tono al conflicto con un posteo en su cuenta de Instagram, dedicado al mediocampista ofensivo.

“¡Todo mi apoyo para Esequiel Barco! Sabemos y reconocemos el talento que Dios le dio y lo importante que eres para nosotros. Esto es fútbol y estas cosas nos hacen más fuertes”, escribió el ex Olimpo y Palmeiras, junto a una imagen de ambos abrazados en el festejo de un gol del Millonario. Esta publicación complementa el gesto que ya había mostrado en el campo de juego del Decano, cuando el árbitro Nazareno Arasa marcó el final del primer tiempo. Allí, fue uno de los primeros que se acercó a consolarlo a pesar de la disputa que protagonizaron por hacerse cargo de los lanzamientos.

La novela había comenzado en el primer tiempo, cuando Néstor Breitenbruch le cometió falta a Nacho Fernández y el juez sancionó penal, que fue avalado por el VAR. Allí, Barco y Borja se pelearon por la ejecución. A pesar del fastidio del colombiano, que terminó revoleando una pelota, la responsabilidad quedó en los botines de Esequiel, pero su disparo lo atajó José Devecchi.

* El vodevil en los penales

Ante la invasión del futbolista que rechazó el rebote de la atajada, Arasa hizo repetir el penal. Al Millonario le brotó otra oportunidad inesperada. Fue allí que Demichelis no legó la decisión en sus pupilos y dio la orden para que pateara el artillero, pero Barco la desoyó. Volvió a shotear y su intento voló un par de metros por encima del travesaño, haciendo más notorio su error.

El DT lo terminó reemplazando en el entretiempo por Franco Mastantuono, y el ex Atlanta United observó el complemento sentado en el banco de suplentes. “Consideré que no estaba emocionalmente al 100% en el entretiempo como para que siguiera jugando. Es un gran chico, a veces las emociones de los jugadores... Venimos ganando y quiere participar porque todavía no había convertido en esta temporada. Ya pidió disculpas porque no es egocéntrico”, justificó Micho en la conferencia de prensa post partido.

Otro que, desde su función de capitán, pujó por llevar el debate sobre el peculiar chispazo al vestuario, fue Franco Armani. “Son cosas del partido, ya está, hay que dejarlo de lado, mirar para adelante. Cualquiera puede errar un penal, hay que seguir trabajando y mejorando”, resaltó el capitán. No era el momento para decirle algo. Se hablará después. Hay que apoyarlo, es muy importante para nosotros”, resaltó.

* Las malas ejecuciones de Barco

El posteo de Borja tiene doble mérito por el momento en el que lo hizo. Este jueves se hizo estudios y revelaron que sufre una lesión muscular pequeña en la pierna izquierda, por lo que quedó descartado para el duelo ante Banfield del domingo, y es difícil que llegue al Superclásico del 25 de febrero, aunque no está descartado. El atacante se lastimó a los ocho minutos del segundo tiempo en Tucumán, tras aguantar una pelota de espaldas, girar y cambiar de frente. Allí sintió la molestia y pidió el cambio (en su lugar ingresó Agustín Ruberto).

A pesar de este sismo, River es el líder de la Zona A de la Copa de la Liga, con 11 puntos. Y está invicto en 2024, con cuatro triunfos y dos igualdades.