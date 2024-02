Escándalo en el final del triunfo de Independiente por un gol anulado a Rosario Central: “Afuera hacete el guapo”

Independiente se quedó con la victoria frente a Rosario Central por la fecha 5 de la Copa de la Liga. Gracias al gol de Federico Mancuello en el primer tiempo, el equipo de Carlos Tevez festejó el 1-0 en el estadio Libertadores de América Ricardo Bochini y es puntero de la Zona A junto con River Plate, que todavía tiene que jugar. Más allá de eso, el final del partido tuvo una jugada polémica que generó la reacción de los futbolistas del Canalla.

En tiempo de descuento, al minuto 49, Iván Marcone cortó un avance de los visitantes, que tuvieron una pelota parada para intentar empatar el encuentro. Tras el centro al área, Carlos Quintana bajó el balón de cabeza y habilitó a Tobías Cervera, que definió casi mano a mano con Rodrigo Rey. Ahí fue cuando el arquero de Independiente se estiró para evitar el tanto de Rosario Central con una maniobra espectacular.

En el rebote, que tomó altura, el propio Rey saltó para ir en búsqueda de la pelota, lo mismo que Quintana. La jugada terminó con el balón dentro del arco -por el mismo efecto del pique ya que ninguno lo alcanzó a tocar- y el portero tirado por la supuesta infracción del defensor canalla. Luego de eso, el árbitro Leandro Rey Hilfer hizo sonar su silbato y marcó la falta en ataque.

El juego siguió por algunos segundos más y ni bien el juez marcó el final, los jugadores de Rosario Central se acercaron a él para reclamarle por el gol anulado. El primero en hacerlo fue Quintana, que le preguntó en varias ocasiones “Qué cobraste”. Mientras los efectivos de seguridad privada en la cancha, como así también algunos policías, se acercaron a la terna de árbitros para protegerlos, el que apareció en escena fue Miguel Ángel Russo.

* La atajada de Rey y la posterior infracción contra él de Quintana que sancionó el árbitro

Al entrenador del último campeón del fútbol argentino se lo vio desencajado tras el polémico final en Avellaneda. Es más, en las imágenes de la transmisión de ESPN, se puede divisar como le grita a una policía (“Salí de acá”) que estaba intentando contener a los futbolistas del Canalla en su reclamo contra el árbitro. Mientras los jugadores de Independiente se saludaban tras ganar, la cámara volvió a enfocar el tumulto y el que apareció en ese instante fue Claudio Ubeda.

El ayudante de campo de Russo estaba muy enojado por lo acontecido y, al parecer, apuntó contra uno de los jueces de línea. “¿Quién te pensas que sos?”, fueron las palabras que se alcanzaron a leer de su boca. “Afuera hacete el guapo”, agregó en la acalorada discusión a la que también se sumó el arquero Fatura Broun, que se quedó por las decisiones arbitrales a lo largo del encuentro. “Todas las chiquitas fueron para ellos”, exclamó el 1 del conjunto rosarino.

Una vez que Rosario Central volvió al vestuario, el que habló fue Russo. “La miro, la miro y Quintana salta antes que el arquero. Llega antes él a la pelota que el arquero. Me extraña que el VAR no revisó, fue todo muy rápido. No hubo demora, no hubo nada. Son cosas que te pueden pasar”, expresó el DT del Canalla en conferencia de prensa.

Las quejas de Claudio Ubeda contra la terna arbitral tras el final de Independiente-Rosario Central

“Lo importante es que el equipo luchó pero no tuvo el fútbol al que estamos acostumbrados pero luchó, buscó y peleó hasta el final. Esas cosas son dignas y valorables para un equipo que quiere ganar siempre”, agregó tras la derrota de su equipo, su segunda en las primeras cinco jornadas del torneo doméstico.