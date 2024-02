La confesión de un reconocido ex futbolista alemán: “Mi abogado me desaconsejó salir del clóset”

Thomas Hitzlsperger se retiró en 2013 (REUTERS/Andreas Gebert)

El 8 de enero de 2014, Thomas Hitzlsperger se convirtió en el único futbolista alemán en dar a conocer que es homosexual. A más de una década de esa revelación, el subcampeón de la Eurocopa 2008 se sinceró en una entrevista sobre el momento en que un abogado lo empujó a reprimir sus pensamientos y postergar la comunicación de esa elección.

Un año antes de su retiro, en 2012, el volante central militaba en el Wolfsburgo. Allí, analizó de manera seria no ocultar ese costado de su vida. El periodista del diario alemán Bild, Moritz Leihkamm, le consultó sobre aquel tiempo. “Usted estuvo al borde del abismo e incluso pidió consejo a un abogado especializado en medios de comunicación durante su carrera en 2012″, le preguntó. Y la respuesta sorprendió al mundo: “Sí, luego dijo: ‘¡No hables de ello bajo ninguna circunstancia! Eso sí te afecta’. Fui allí para preguntar si debía hacer la entrevista sobre salir del armario. Una hora después, salí y me di cuenta: ‘No voy a decir nada’”. Justamente, el título de la nota reflejó esa confesión: “Mi abogado me desaconsejó salir del clóset”.

Hitzlsperger se quedó con la espina de ver el trato que hubiera tenido con sus compañeros en un vestuario: “No me arrepiento de nada. Me habría interesado ver cómo habrían reaccionado mis colegas y el público. Por desgracia, ya no puedo vivir esa experiencia. Pero ahora estoy bien”. El ex futbolista del Bayern Múnich se dio cuenta de su elección en su llegada al fútbol italiano para defender los colores de la Lazio: “Cuando me mudé a Roma en 2010, me di cuenta de que ya no podía reprimir mis sentimientos. Hasta entonces, no podía imaginar que yo, entre todas las personas, pudiera ser gay. Lo reprimí”.

Frente a esto, Moritz lo interrogó: “¿Le contó de su homosexualidad a un compañero o dirigente?”. “No. No hablé con nadie”, expresó. Y subrayo sobre si hubo una persona que lo aconsejó para “salir del armario” durante su carrera: “No recuerdo a ninguna”. “Siempre se dice: ¿cuándo saldrá con esto el primer jugador activo de una de las cinco mejores ligas? Ya hay uno, con Jakub Jankto (futbolista del Cagliari en la Serie A). Lo hizo público una vez y poco ha dicho al respecto desde entonces. Fue entonces cuando te diste cuenta de que no tenía por qué ser gran cosa”, añadió.

Fue subcampeón con Alemania en la Eurocopa 2008 (EFE)

Frente a la afirmación de que esto sigue siendo tabú en el mundo del fútbol, manifestó: “Sí, creo que sí. Se habla de ello, pero los jugadores no se identifican como tal. Es un tabú en el campo y en el vestuario, también porque en Alemania no se conoce a ningún futbolista homosexual activo. Cuando se trata de los actores principales, los jugadores, hay un problema. Son siete los profesionales homosexuales conocidos en todo el negocio. Eso es un poco pequeño”.

“Hay que verlo de forma diferenciada. Ha cambiado la forma en que se habla de ello, cómo se posicionan los clubes, cómo lo tratan los aficionados y los medios de comunicación. Pero en el terreno de juego, sigue siendo un tabú”, agregó.

Thomas Hitzlsperger nació el 5 de abril de 1982 en Múnich. Su permanencia en las categorías juveniles del Bayern incluyeron un título en la Sub 17. Emigró al Aston Villa en 2000, estuvo a préstamo en el Chesterfield, regresó a Alemania para vestir la casaca del Stuttgart por más de cuatro temporadas (fue campeón de la Bundesliga 2006/07), solo estuvo seis meses en Lazio, regresó a Inglaterra para jugar en West Ham, saltó al Wolfsburgo en 2011 y se retiró en 2013 con el Everton. Disputó más de 300 partidos a nivel clubes y, en su selección anotó seis goles en 52 encuentros. En su labor fuera de las canchas, fue Director Deportivo del Stuttgart desde 2019 a 2022.