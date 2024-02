Un campeón del mundo con Argentina renovó contrato con su club y se convirtió en protagonista de un videojuego para anunciarlo

El Betis le renovó a Germán Pezzella

Germán Pezzella ha ampliado su contrato con el Real Betis, luego de llegar a un acuerdo con el club andaluz hasta junio de 2026. Según un comunicado focicial emitido por la institución, el defensor campeón del mundo extendió su vínculo por un año más de lo que ya había firmado. “El Real Betis Balompié y Germán Pezzella han llegado a un acuerdo para la extensión del contrato del jugador argentino. De esta manera, el campeón del mundo queda vinculado al club verdiblanco hasta 2026″, informó la entidad española.

Sin embargo, lo llamativo se produjo en las redes sociales, dado que el ex River debió de actuar para protagonizar un videojuego con el que la entidad ibérica celebró el acuerdo. Se trata de un material en donde se lo observa al futbolista vestido con capa, escudo y espada; interpretando una zaga de aventuras en donde debió buscar el cofre escondido. The Legend of Pezzelda, cierra el cortometraje ficticio que contó con la colaboración de otros integrantes del plantel.

La experiencia de Pezzella en el Betis se divide en dos etapas. Llegó al equipo verdiblanco por primera vez en 2015 y, tras dos temporadas, se marchó en 2017 a la Fiorentina para regresar al Benito Villamarín en agosto de 2021. En la actualidad es considerado un pilar fundamental de la zaga central del combinado liderado por el Ingeniero Manuel Pellegrini. Desde su llegada, el defensor ha jugado un total de 169 partidos oficiales, donde logró dos clasificaciones a competiciones europeas y a la conquista de la Copa del Rey en 2022.

El elenco del chileno inició la preparación del partido del próximo jueves en el Benito Villamarín ante el Dínamo Zagreb croata, válido por la ida de la eliminatoria previa a los octavos de final que será su estreno en la Conference League, a la que cayó tras su eliminación en la fase de grupos de la Europa League. Para los andaluces será la tercera competición internacional tras su importante victoria en Cádiz, que los ha colocado en la sexta posición de la tabla de La Liga con 38 puntos y superar en uno a la Real Sociedad.

Cabe señalar que el conjunto español ha empatado los dos únicos partidos oficiales que ha disputado hasta la fecha frente a un equipo croata, ambos en la fase de grupos de la Europa League de la temporada 2013/14. Aquella vez, el elenco andaluz avanzó hasta los octavos de final de final. El Dinamo Zagreb, por su parte, ha perdido los nueve partidos de competición continental que ha jugado en España desde el 5-1 adverso que sufrió con el Barcelona en la Copa de Ferias en 1961 (marcaron Evaristo -3-, Pereda, Kocsis y el croata Jerkovic) hasta el 3-1 que le encajó el Sevilla hace dos años en el Sánchez-Pizjuán (con goles de Lucas Ocampos, Iván Rakitic, Martial y del visitante Orsic). Es decir, que el Betis se muestra como favorito de la serie. Y para lograr el objetivo tiene a su héroe que además de despejar el peligro, es capaz de luchar con espadas hasta lograr su objetivo.