Pep Guardiola sorprendió al comparar a Haaland con Messi y Cristiano Ronaldo: su descomunal elogio

El estratega catalán con la figura escandinava. Foto: REUTERS/Molly Darlington

El presente de Erling Halland es indiscutible. La figura escandinava es una de las piezas fundamentales del Manchester City, que busca repetir la hazaña que logró la temporada pasada: ganar todo lo que se proponga. Por lo tanto, Pep Guardiola avisó durante la conferencia de prensa previa al compromiso con el Copenhague en la Champions League el deseo de volver a quedarse con el trofeo más codiciado del Viejo Continente.

El catalán remarcó ante los medios la dificultad que supone el primer partido de los octavos de final del certamen continental y pronosticó un espectáculo más igualado de lo que pudiera parecer a priori. “Tengo un gran respeto por lo que han hecho este año. Tenemos que estar mentalmente preparados, va a ser un partido muy igualado. Vamos a sufrir. Así lo siento”, declaró el estratega.

El ex entrenador del Barcelona y Bayern Múnich recurrió a su época dorada, cuando estaba al frente del Blaugrana para advertir de la peligrosidad de un partido “en el que quizás no tengas aún el ritmo del torneo” y resaltó que “siempre” le ha tenido “mucho respeto” a esa instancia. “El Copenhague lo hizo muy bien en todos los partidos. Tendremos que intentar lograr un buen resultado mañana y definirlo después en Manchester”, dijo el DT, quien no quiso especular sobre cómo le puede afectar a su rival no haber competido en dos meses por el receso invernal de la liga danesa.

Cuando Guardiola elogió al Copenhague, en especial su defensa en bloque bajo y su presión alta, también destacó el físico de sus intérpretes, y resaltó la “personalidad” con que jugó en Múnich en la fase de grupos para sacar un empate contra el Bayern.

Sin embargo, lo que llamó la atención de los conceptos de Pep, fue cuando le consultaron sobre el goleador noruego que amenaza con dominar el fútbol internacional como en su momento lo hicieron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Justamente, el catalán comparó al ex delantero del Borussia Dortmund con los astros surgidos de Rosario y Portugal. “Ni siquiera Messi o Ronaldo a su edad metían tantos goles como él”, argumentó el estratega español. “Erling es un gran competidor”, insistió el DT y recordó: “Nos ayuda en muchas cosas, no necesita hacer goles. Tiene una mentalidad especial, sus números son increíbles”.

Finalmente el legendario entrenador que supo desplegar su talento como volante central del Culé se refirió a cómo su equipo ha ido evolucionando en la competición desde su llegada al club hasta finalmente ganar por primera vez la Champions League el año pasado. “Hace años pensaba que quizás este torneo era demasiado para nosotros, pero todas estas experiencias nos han ayudado. Hemos jugado dos finales y una semifinal en tres años. Ahora todos creemos que podemos hacerlo. Esa es nuestra mejor herencia”, sentenció.