Los mejores memes del show de medio tiempo de Usher en el Super Bowl LVIII: Taylor Swift, en el centro de las bromas

Show de medio tiempo Usher en el Super Bowl

Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers animaron el Super Bowl LVIII, que elevó su intensidad luego del show de medio tiempo que encabezó Usher. La música del artista en el Allegiant Stadium pareció alentar las emociones en el juego, aunque su oferta no les gustó a todos. Es que, tras su perfomance, que incluyó la participación de lujo de Alicia Keys, will.i.am y HER, las redes reaccionaron y dieron su veredicto a modo de memes.

El show arrancó con el artista nacido en Texas completamente vestido de blanco y seleccionó Yeah! como primer hit para romper el hielo. Junto a Alicia Keys (surgió con un vestido rojo y tocando el piano) interpretaron If I Ain’t Got You, seguida del éxito My Boo. HER invadió el escenario con un solo de guitarra que asombró a los presentes y a los espectadores que siguieron por TV la actuación.

Will.i.am subió para interpretar el éxito O.M.G. La apuesta a la nostalgia, que Usher planificó minuciosamente, fue realizada con una impecable apuesta e impactó desde lo visual. “Estaba muy consciente de mi pasado, celebraba mi presente, que es aquí en Las Vegas, y pensaba hacia dónde nos dirigimos en el futuro. ¿Por qué canciones me conoce la gente? ¿Qué canciones han sido una celebración de mi carrera? Esa era la idea”, explicó cuál fue su búsqueda.

A muchos de los usuarios de la red social X (antes Twitter) les fascinó el show, celebraron su factura y el concepto del cantante de 45 años.. Otros, en cambio, apelaron a los memes para evocar viejas perfomances, como las de Katy Perry, Michael Jackson, Rihanna o la de la dupla Shakira y Jennifer López en 2020, una de las más celebradas, incluso por los que no suelen seguir esta disciplina deportiva.

También hubo un grupo que calificó lapidariamente la presentación y la calificó de “aburrida”, utilizando a Homero Simpson como su voz. Y los fanáticos de Taylor Swift, presente en las graderías para apoyar a Travis Kelce, figura de los Chiefs, directamente bramaron por ella. Se la vio muy atenta a los avatares del encuentro, nerviosa en los mejores momentos de los 49ers y alocada en cada arrebato de Kansas City. Pero muchos vieron su rol como un desperdicio. Y señalaron que debió haberse lanzado al césped para “salvar” el medio tiempo. Lo mismo que Justin Bieber, otro espectador de lujo de la definición de la NFL.

LOS MEJORES MEMES DEL SHOW DE MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL

@nxstypxet

#SuperBowl2024



La gente en el estadio después de ver el #HalftimeShow de Usher: pic.twitter.com/0MFZ7ik46o — Chocomilk de Coco🧸🍫 (@chocomilkdecoco) February 12, 2024

#Usher

Se puso raro el show del medio tiempo de Usher ...#SuperBowl pic.twitter.com/UOlF9tNBMQ — Error404 (@HTTP404_NotFoun) February 12, 2024