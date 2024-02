Entrevista a Sebastián Báez tras su gran actuación con Argentina en la Copa Davis: “No me siento el héroe”

Sebastián Báez ganó el punto decisivo frente a Kazajistán. EFE/EPA/Christophe Petit Tesson

Comenzó la temporada en Australia con dos derrotas, pero se recompuso llegando a la tercera ronda del Australian Open. Regresó a la Argentina con la mente puesta en la serie de Copa Davis ante Kazajistán y llegó a Rosario con el resto del equipo.

Se puso a disposición del capitán Guillermo Coria, quien lo tuvo guardado como la carta de triunfo del equipo argentino, en caso de ir a un quinto punto.

El polvo de ladrillo es parte de sus dominios y salió a demostrarlo. Sebastián Báez entró a la cancha, llevó el control, sufrió, estuvo al borde de la derrota, pero terminó con una gran muestra de carácter, generando ese gran abrazo grupal dentro de la cancha.

- Seba, son momentos de un sube y baja emocional intenso, defendiendo al país, defendiendo el título en el torneo. ¿Cómo se vive eso en tan pocos días?

- Eso es un poco la costumbre de nuestro deporte, lo que vivimos desde que somos chicos. De jugar un torneo y, más allá de lo que pase, ya estar enfocado en el otro. Es algo a lo que estamos acostumbrados y algo que también tenemos que hacer, más allá de que nos vaya bien o mal, intentar hacerlo lo mejor posible para la siguiente semana.

- Fue una serie difícil la de Rosario, ¿te sentiste el héroe de la Davis?

- ¡No! Creo que se mezclaron las emociones, fue un poco porque era el último punto, pero si no hubiese sido porque los chicos también hubiesen ganado y dieron lo mejor de ellos, no se hubiese podido estirar a un quinto punto. Creo que, más allá de haber jugado, yo quería sumar desde donde me tocara. Por suerte, se pudo ganar, pero no fue gracias a mí, fue por todo el equipo. Absolutamente todos dieron todo lo que tenían y terminó por darse así.

- En el tie break final perdiste cinco puntos seguidos y pasaste de 4-1 a 4-6, y cuando había una sensación de desesperanza apareció el Top 25 con 4 tiros a lo Top 25. Pienso que eso fue una gran muestra de carácter.

- Sí, puede ser, aunque fue un poco el tomar una decisión, en ese momento, de ir por todo. También, fue el poder hacer la autocrítica de por qué había llegado a estar así en ese momento, eso tiene que ver un poco de sacar lo bueno y sacar las cosas a mejorar y, nada, gracias a Dios se me dio. Un poco de todo eso es lo bueno que, también, saco de ese partido, así que lo tomo por ese lado. Además, los kazajos jugaron muy bien toda la serie, así que por ese lado los felicito.

- ¿Y acá? Venís al Córdoba Open como campeón defensor de uno de los dos ATP de la Argentina, tu país. ¿Te condiciona al momento de jugar?

- Bueno, como lo digo siempre, cada semana es un nuevo desafío. No hay defensa de puntos, no hay defensa de torneo, es intentar hacerlo lo mejor posible, es tratar de adaptarme lo mejor que pueda a las condiciones, a la cancha y al clima, a todo. Y, después, hacerlo lo mejor que me salga, dándolo todo. Si se da el resultado, buenísimo, y si no se da, se dará en la siguiente.

Sebastián Báez jugará el Córdoba Open (REUTERS/Eloisa Lopez)

- ¿Cómo vive hoy Sebastián Báez? Como jugador, ya lo sabemos, figura pública, una estrella del tenis, las cámaras y todo eso, pero, ¿cómo es a nivel personal?

- (Se sonríe) Tampoco lo magnifico mucho, soy un pibe de 23 años que está queriendo crear su carrera como tenista y queriendo mejorar como persona, porque así como deportista y persona hay muchas cosas para mejorar. Así que lo tomo por ese lado, sin querer hacerme ni creerme más ni menos que nadie, porque no lo soy. Pero sí queriendo ser mejor, todo lo que pueda, cada día.

- Vas a jugar la fase de Grupos de Copa Davis, estás Top 25, ya ganaste torneos, ¿cuál es el objetivo de este año?

- Mejorar. El poder ir mejorando y llegar a fin de año y decir, “bueno, ¿qué aprendí el año pasado? Aprendí esto, aquello, lo otro. Mejoré esto, mi juego, como persona. En todo lo que pueda”. Creo que ese es un poco el objetivo y si se logra va a ser un año ganado, sin dudas.

Sebastián Báez realizará la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo, luego del Córdoba Open sigue el Argentina Open y Río de Janeiro, para empezar a pensar en los Masters 1000 sobre cemento durante el mes de marzo.