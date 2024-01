El álbum de fotos de las románticas vacaciones de Alexis Mac Allister y Ailén Cova

Ailén Cova compartió distintas postales de sus vacaciones con Alexis Mac Allister

El cronograma del fútbol europeo le dio al Liverpool una pausa de casi dos semanas, algo que aprovechó su figura Alexis Mac Allister: viajó a Dubai para compartir un breve descanso en compañía de su novia Ailén Cova. Y ella mostró distintas postales de esos días de vacaciones juntos en sus redes sociales.

En sus perfiles personales, ambos expresaron el amor para su pareja. Alexis compartió el álbum de Ailén en sus stories con un emoji enamorado, algo que imitó ella. El futbolista del Liverpool tampoco perdió tiempo y en los comentarios de los últimos posteos de su novia firmó con corazones y fueguitos, reafirmando el amor que sobrevuela al vínculo.

Hay que recordar las horas turbulentas que rodearon a la historia de Mac Allister y Cova, quienes blanquearon el vínculo en mayo del 2023 durante la boda de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo en Italia. Para entonces los sobrevolaban los rumores, ya que el ex Argentinos Juniors y Boca Juniors había estado en pareja con Cami Mayán hasta poco después del Mundial, inclusive ella lo acompañó en los festejos del título en Qatar.

“¿Si fue una traición? Y... Todo lo que pasó desde el primer momento a hoy, nunca me lo podría haber imaginado ni en mi peor pesadilla. No quiero tratar el tema como una pesadilla, porque es algo que pasó y ya está, pero realmente nunca me podría haber imaginado esta sumatoria de cosas negativas de una persona tan cercana”, había expresado Cami Mayan en una nota con Intrusos cuando se conoció oficialmente la nueva relación de su ex novio.

Pocos días después de esa primera foto juntos que compartieron, el mediocampista viajó con su flamante pareja para disfrutar unas vacaciones juntos en una paradisíaca isla.

Con esos tiempos ya en el pasado, la pareja convive en Liverpool donde él brilla bajo el mando de Jürgen Klopp. Ejemplo claro de ello es la dedicatoria especial que Alexis le hizo tras el golazo que marcó contra el Fulham en la 14ª jornada de la Premier League.

Hay que recordar que Cova y Mac Allister mantienen una amistad desde niños, pero se pusieron formalmente en pareja en el 2023 tras la mediática separación del futbolista de la selección argentina. Se conocen desde niños, algo que hicieron notar durante los últimos meses con una foto juntos en 2011 y asegurando que no compartían las del 2004 porque se veían “terribles”. Alexis nació en 1998 en Santa Rosa (La Pampa), aunque de chico se vino a vivir a Buenos Aires y allí se unió a las inferiores de Argentinos Juniors donde llegó a debutar profesionalmente antes de saltar a Boca como escala previa a su paso por el Brighton.

Tras el triunfo del Liverpool 2-1 sobre el Fulham por la ida de las semifinales de la Carabao Cup el pasado miércoles 10 de enero con Alexis como titular, el calendario marca que la próxima presentación de los de Klopp será recién el próximo domingo contra Bournemouth por la 21ª fecha de la Premier que los tiene como líderes con 45 unidades por delante de Manchester City y Aston Villa (ambos con 43). El jugador de 25 años disputó 15 partidos del torneo inglés, anotó 1 gol y brindó 1 asistencia hasta el momento.

