La sorpresiva revelación sobre Messi de un referente sudamericano: “Me dio la camiseta a pesar de pegarle y no dejarlo jugar”

Carlos Sánchez fue el designado para marcar a Lionel Messi en la Copa América 2011. Foto: Nicolás Aguilera/EFE

Es uno de los pilares del San Lorenzo de Ruben Darío Insua. Una pieza clave en el esquema defensivo del Ciclón, que este año tendrá como máximo objetivo apuntar hacia la Copa Libertadores. Con su experiencia se afianzó en la última línea del Cuervo, pero también puede cubrir varias posiciones en la zona de los volantes. Y según su mirada hubo un partido en particular que le permitió exponer su talento.

En una reciente confesión reveladora Carlos Sánchez abrió un capítulo inolvidable durante su etapa con la selección colombiana al recordar un duelo con Lionel Messi, durante los cuartos de final de la Copa América del 2015. En un testimonio detallado, el experimentado volante describió cómo aquel partido internacional le permitió catapultar su carrera. Para el cafetero no solo marcó un punto de inflexión en su carrera, sino que también dejó una impresión duradera en su percepción del astro rosarino.

El encuentro, que finalmente se decidió en una dramática definición por penales a favor del equipo que por entonces dirigía Gerardo Martino, quedó enmarcado por la férrea defensa implementada por Carlos Sánchez sobre el mejor futbolista de la historia. En un momento en el que la leyenda con pasado en el Barcelona y el PSG estaba inrtatable, el defensor colombiano logró reducir significativamente su influencia en la Albiceleste, ganándose la atención y elogios a nivel internacional.

“Fue un partido que me fue muy bien gracias a Dios y fue como que catapultó la carrera de Carlos Sánchez en ese momento, que salió todo el tema del anti-Messi asique imagínate, para mí fue algo muy positivo”, aseguró al recordar ese enfrentamiento continental.

El mediocampista de 37 años recordó el desafío que le demandó marcar a La Pulga. A pesar de la intensidad de la marca personal, La Roca elogió la actitud del capitán argentino y reveló un gesto sorprendente al final del compromiso. “Messi en ese momento estaba en la cúspide, siempre lo estuvo, pero fue en el momento que todo el mundo empezó a hablar de él. Ya sacando lo que era Ronaldinho, se estaba haciendo su nombre en el mundo del fútbol, y yo tuve la experiencia de jugar contra él”, detalló el colombiano. Y completó: “Al final del partido me dio la camiseta a pesar de pegarle y no dejarlo jugar, es un ídolo total. Lo marqué hombre a hombre toda la cancha y no me dijo una palabra y ahí dije: ‘Este tipo es de otro planeta’”.

Aquel certamen se disputó en Chile y fue la primera competencia después del Mundial que organizó Brasil en 2014. Argentina eliminó a Colombia desde los doce pasos y en semifinales goleó a Paraguay por 6 a 1. Así, cuando todos los fanáticos esperaban sacarse la espina dolorosa que había dejado la derrota con Alemania en el Maracaná, el elenco del Tata Martino igualó con el seleccionado local en la final (0-0) y perdió por penales ante el delirio que colmó el estadio Nacional de Santiago. Un desenlace inesperado que se repitió al año siguiente, ante el mismo rival, en la Copa América Centenario que se disputó en Estados Unidos. Fue la etapa de las finales perdidas de la Albiceleste, antes de que la Scaloneta pusiera primera y se quedara con el título continental en tierras cariocas, adquiera la Finalissima frente a Italia y se conviertan en héroes en la Copa del Mundo de Qatar.