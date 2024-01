Racing no se baja del mercado: recibió una millonaria oferta de la MLS por una de sus promesas y busca a un central surgido de Boca

La Academia durante la pretemporada. Foto: Racing Club

Gustavo Costas continúa en el armado de su plantel en medio de la pretemporada. La reciente lesión muscular de Leonardo Sigali apresuró la búsqueda prioritaria de un marcador central y el nombre del defensor surgido de Boca Juniors Agustín García Basso apareció en el radar de Avellaneda. El mercado de pases se movido para la Academia, porque además de las tres ventas que se han concretado (Gonzalo Piovi, Aníbal Moreno y Nicolás Oroz), varios jugadores se han alejado del club por préstamos, cesiones y retiros, como los casos de Catriel Cabellos, Emiliano Saliadarre, Matías Tagliamonte y Maximiliano Romero. En ese contexto es donde surge la posibilidad de incorporar al defensor de Independiente del Valle y Emanuel Gularte, el uruguayo que se desempeña en el Querétaro de México.

Hasta el momento, la entidad bonaerense ha sumado a Adrián Maravilla Martínez, Maximiliano Salas, Santiago Solari, Facundo Cambeses, Bruno Zuculini y Santiago Sosa, pero en las próximas horas podría partir una de sus máximas promesas. Es que fuentes cercanas al Cilindro han confirmado que llegó una pretensiosa oferta por Agustín Ojeda, el extremo que se destacó en el último tiempo y tiene como referente a Neymar.

Se trata del deseo del New York City de la Major League Soccer (MLS), que presentó una oferta por 5.500.000 dólares a pagar de inmediato, más una suma adicional de 2.000.000 dólares sujeta al cumplimiento de ciertos objetivos. Una propuesta difícil de rechazar para el jugador (será rival de Lionel Messi) y para el club. En caso de concretarse la transferencia, Gustavo Costas buscará un reemplazo; y el primer nombre que reapareció es el de Benjamín Domínguez, quien ya había estado cerca de arribar a Racing en el pasado (la dirigencia buscó al delantero de Gimnasia cuando se lesionó Johan Carbonero).

Durante la temporada pasada, Trapito Ojeda participó en 23 partidos (fue titular en 12 compromisos). Sin embargo, con la recuperación de Carbonero y la llegada de Santiago Solari, el joven atacante no cuenta con tanta participación. De todos modos, Costas lo considera una pieza valiosa y estaría dispuesto a solicitar un reemplazo si saca los pasajes para Estados Unidos.

“Se viene dando todo muy rápido. Estoy muy agradecido a Dios, porque sé que se van a venir cosas más lindas. Estoy feliz, pero trato de mantener la calma. Aprendí un montón en este último tiempo y voy a tratar de seguir trabajando para mejorar”, subrayó el juvenil en diálogo con Infobae. Ese aprendizaje del que hizo mención el virtuoso extremo tiene como referencia un hecho que nunca se aclaró oficialmente, pero desde el entorno del club le confirmaron a este medio que se trató de “un error propio de su edad”.

Para entender lo que pasó, hay que remontarse al verano del año pasado, cuando el por entonces DT, Fernando Gago, lo promovió para que el jugador hiciera la pretemporada con el plantel profesional. Alguna inoportuna salida nocturna molestó al estratega y le pidió que regresara con la Reserva, porque “aún no estaba listo” para asumir la responsabilidad de vestir la camiseta de Racing. Casi sin darse cuenta, en alguna rueda de prensa, Pintita había manifestado que comprendió al chico y dejó en claro que su “castigo” sirvió para que tomara dimensión del lugar que iba a ocupar en el futuro. “Ellos tienen un proceso de formación y madurativo desde la edad. No es el mismo Agustín el del año pasado que el de ahora. Creció desde el aspecto personal y futbolístico. Trabajó y empezó a entender situaciones de juego. Hoy tiene un nivel muy bueno, pero debe exigirse más. El proceso de formación va a tener momentos buenos y momentos malos. Y los momentos malos son los más difíciles de digerir para los chicos. Me pasó como futbolista. No nos olvidemos que tienen 18, 19 o 20 años. Pensemos en lo que hacíamos nosotros a los 20 años”, analizó en su momento. “Pensé mucho y me dediqué a trabajar para tener este presente. Estoy muy agradecido a Dios, mi familia, mi novia y mis suegros, que me apoyaron mucho y estuvieron en todo momento. Lo que hoy me pasa es gracias a ellos”, completó Ojeda.

Aquel chico que llegó a los 10 años al predio de las Inferiores es una realidad. Si bien el Turco García se adjudica haberle puesto el apodo de Trapito, el delantero confesó que se debe a una broma interna que le hizo un preparador físico de las juveniles cuando lo vio con la camiseta mojada que le quedaba gigante y le hizo recordar al entrañable dibujo animado.

Su talento le permitió afianzarse en el plantel profesional. Y con la humildad que lo caracteriza, escucha “a todos los compañeros”, porque “tienen una gran trayectoria” y le brindan buenos consejos. “Estoy en el club hace 9 años y pasaron muchos jugadores por acá. Muchos de ellos tuvieron una gran carrera en Europa. Siempre traté de mirarlos a todos. Cuando apenas llegué, me saqué una foto con Pillud y tenerlo como compañero es algo inexplicable”, deslizó.

Si bien reconoció que no es de seguir mucho al fútbol del exterior, el atacante manifestó que le gusta el juego de Johan Carbonero. Justamente, al delantero que le tocó reemplazar. “Trato de imitarlo en todo lo que hace, porque no miro tanto de afuera. Igualmente, en mi puesto Neymar y Hazard me encantan cómo juegan”, subrayó.

En el plano futbolístico, la Academia viene de jugar dos amistosos ante Almirante Brown: en el primero, con mayoría de titulares, igualó sin goles y en el segundo se impuso por 2 a 0. Ambos encuentros se desarrollaron en el Predio Tita Mattiussi, en la localidad bonaerense de Sarandí, duraron 40 minutos, divididos en dos períodos de 20 cada uno. En esta temporada, el combinado de Costas integrará la Zona B de la Copa de la Liga y debutará en ante Unión en el estadio Presidente Perón.