La cruda sentencia del hijo de Diego Maradona: “Mataron a mi padre y hasta el último día de mi vida lucharé por la justicia”

Los Maradona durante un partido a beneficio. Foto: Claudio Pasquazi/Anadolu Agency/Getty Images

Cada vez que se impone el nombre de Maradona en un medio de comunicación, el mito se hace presente. El más humano de todos los Dioses dejó un legado inmenso en el fútbol mundial, pero todavía faltan resolverse diversas situaciones que rodean su muerte. Es por es que su hijo nacido en Italia, Diego Armando Maradona Júnior, aseguró en las últimas horas que “mataron” a su padre porque “lo abandonaron a su suerte cuando se podría haber hecho algo”; y confesó que tiene “una idea” de quién pudo haber sido el máximo responsable.

“Hay una investigación abierta. Nosotros -sus hijos- tenemos mucha fe en la justicia de Argentina. Estoy convencido de que esto no debería haber terminado así. Mataron a mi padre. No es mi trabajo decir quién lo hizo, tengo mi propia idea pero no puedo decirla. Lo abandonaron a su suerte cuando algo se podría haber hecho”, declaró en el programa Verrisimo de Mediaset Italia.

“Hice una promesa: hasta el último día de mi vida lucharé por la justicia”, continuó el heredero. El hijo del histórico la leyenda internacional, que nació en Nápoles (1986) fruto de una relación extramatrimonial del Pibe de Oro con Cristiana Sinagra, explicó cómo vivió la partida del ídolo popular. “La sensación de vacío nunca desaparecerá. Pero el cariño que todo el mundo le muestra alivia el dolor, al menos en parte”, explicó. Y de inmediato continuó: “Intento ver las cosas desde el lado positivo. Luché durante mucho tiempo con mi madre y con toda la familia por el reconocimiento de la paternidad, y al final tuve el privilegio de estar cerca de él y tener una relación normal entre padre e hijo. Fueron cuatro años muy bonitos”, comentó.

Además, reconoció que su mayor arrepentimiento fue que Maradona no pudiera conocer a su hija y desveló que sigue sintiendo “mucho dolor”: “No he aceptado del todo su fallecimiento. No creo que lo acepte nunca. No era el momento adecuado”.

“En el momento en el que estaba mal estuve internado por Covid y no pude ir a Argentina. Recibí un mensaje de un amigo español, pero no tenía idea de nada. Encendí la televisión y vi que todos hablaban de su muerte. Entonces mi esposa me confirmó la noticia”, sentenció.

Una de las últimas visitas de Junior a la Argentina había ocurrido en junio del año pasado, cuando por primera vez se reunieron en un mismo lugar todos los hijos del Diez: él; Dalma y Gianinna -hijas de Claudia Villafañe-; Jana; y el pequeño Dieguito Fernando. El encuentro ocurrió en la localidad bonaerense de Beccar. “En ese lugar están las bauleras y los containers con todas las pertenencias que quedan en la Argentina de Maradona”, había dicho Luis Ventura en aquella oportunidad.

Según pudo saber Infobae en aquel entonces, la reunión duró unas cinco horas, tenía que ver con la división de los bienes del Diez y estuvo marcada por una tristeza acorde a la situación en la que los hijos tienen contacto directo con las pertenencias de alguien que ya no está. Luego del encuentro, Diego Junior asistió a la cancha de Gimnasia y Esgrima La Plata, el club que dirigía su padre al momento de su muerte, para recibir una camiseta del Lobo con el 10 en la espalda, junto a su apellido.