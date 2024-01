La divertida decisión que tomó Christian Sancho para que lo dejen de confundir con Edinson Cavani

El actor se mandó a hacer una remera para bromear con su parecido con Edison Cavani (Foto: chrissanchook)

No es ninguna novedad el parecido que tiene el actor Christian Sancho con el goleador uruguayo Edinson Cavani, una divertida comparación que tomó más relevancia cuando el futbolista decidió firmar contrato con Boca Juniors para jugar en el fútbol argentino. Desde entonces, el modelo contó en reiteradas ocasiones que se lo confundieron en distintas situaciones cotidianas de su vida y tomó una simpática determinación para evitar que eso se repita.

“Después de unos días en la temporada decidí que este será mi uniforme para este verano en Villa Carlos Paz. A veces tu remera habla por sí sola”, escribió en su perfil oficial de Instagram –con más de 210 mil seguidores– tras lucir una remera que replica una foto en la que se lo ve a él vestido con la indumentaria de Newell’s y un lema: “No soy Cavani”. Esa escena de Sancho en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa se desarrolló en junio del 2023, cuando fue uno de los tantos invitados para jugar el partido despedida de Maximiliano Rodríguez: el actor es fanático de la Lepra.

Durante los primeros días en los que se confirmó el fichaje de Edi por el Xeneize, el modelo de 48 años relató una anécdota que había vivido por esas horas: “¿Te joden mucho con eso, no?”, le preguntó el humorista Pachu Peña en el programa pachustreammaster, y Sancho no dudó: “Uhh, ¿sabés cómo están todavía? Recién, ahora, en la cochera de acá al lado. Me empezó a mirar uno y le digo ‘no, mirá que no soy’”. Y agregó por entonces: “¿Vos sabés la cantidad de fotos que me sacaron? Hay fotos que ya me las saco directamente. No se lo niego, porque digo ‘que se lleve la ilusión’. El otro día también, en la cola de una cochera, alguien me dice ‘mi mujer es fanática de tu club y yo te admiro mucho, gracias por venir. ¿Nos podemos sacar una foto?’. Pero no soy... ‘Una foto...’. Bueno, sacatela”.

El uruguayo Edinson Cavani firmó con Boca Juniors a mediados del 2023 (Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Esta confusión es un tema recurrente en la vida del actor que está protagonizando la obra “Bien Argentino” en Villa Carlos Paz (Córdoba) en compañía de su esposa Celeste Muriega, algo que reconoció en una entrevista radial con Vuelta y Media (Urbana Play) a finales del 2023: “Lo vi el otro día en los penales (a Cavani) y me puse contento, ¡sino me van a putear a mí! Yo quiero que le vaya bien, deseo que llegue a la final”, afirmó cuando Boca se jugaba el pase a la definición de la Libertadores. “Me confunden mucho en la calle, no sabés lo que es. Entiendo la popularidad que tienen los futbolistas, que es una figura mundial encima. La barbita y el pelo es parecido. No me jode, me salen a correr los encargados de los edificios ‘una foto, una foto’. ‘Pero no soy’. Y me saco la foto... El otro día venía uno y te das cuenta que te empiezan a medir: ‘Mirá que no soy’, automáticamente le decís”, relató.

Hay que recordar que luego de brillar en el Palermo de Italia, Napoli, París Saint Germain de Francia, Manchester United de Inglaterra y pasar por el Valencia de España, Cavani decidió cumplir el sueño de su infancia y vestir la camiseta de Boca Juniors a partir de mediados del año pasado. Tras completar 16 presentaciones y anotar 3 goles, Edi se está preparando en la pretemporada bajo las órdenes del flamante entrenador Diego Martínez para el año que comenzará a fines de enero con la Copa de la Liga.