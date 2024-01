Gran día de los argentinos en el Rally Dakar: Kevin Benavides fue tercero en motos y Manu Andújar lidera en cuatriciclos

Resumen de la etapa 4 del Rally Dakar 2024. El paso de los autos, camiones y las motos

Se cumplió la cuarta etapa del Rally Dakar en Arabia Saudita y los argentinos realizaron una destacada actuación ya que Kevin Benavides (KTM) acaricia el podio parcial en motos y Manuel Andújar (Yamaha) venció en cuatriciclos y pasó a liderar la clasificación general. Ambos ya saben lo que es ganar la carrera más dura del mundo y cumplido el primer tercio de la edición 2024 demostraron su potencial para pelear adelante.

Te puede interesar: 36 días después de sufrir una fractura de peroné, Kevin Benavides ganó la tercera etapa del Rally Dakar en motos: los resultados de la jornada

Fue el tramo que unió Al Salamiya con Hofuf, con 299 kilómetros cronometrados de velocidad que conformó la llamada “Etapa Maratón”, en la que los pilotos no tuvieron asistencia de sus equipos y debieron hacer las reparaciones y el mantenimiento pertinente en sus vehículos. Además, salieron de la zona de confort y durmieron en carpas al igual que el resto de los integrantes del campamento dakariano.

En esta jornada Benavides fue tercero en las dos ruedas y avanzó del sexto al cuarto lugar en el global. “Hoy me tocaba el trabajo de abrir pista, así que salí enfocado en hacerlo bien desde el inicio hasta el final.”, contó Kevin.

Rallying - Dakar Rally - Stage 4 - Al Salamiya to Al-Hofuf - Saudi Arabia - January 9, 2024 Red Bull KTM Factory's Kevin Benavides in action during stage 4 REUTERS/Hamad I Mohammed

“Me sentí cómodo y fui empujando lo más que pude. Traté de prestar mucha atención a las notas del roadbook porque estaba bastante complicado en algunos sectores. Pude sacar adelante una etapa buena, y estoy contento con la posición.”, agregó el salteño que este martes cumplió 35 años. La etapa fue para el chileno José Ignacio Cornejo (Honda), que además lidera en la nómina total.

Te puede interesar: Luciano Benavides da pelea en motos en el Rally Dakar: cómo les fue en la jornada a los otros argentinos

Los otros argentinos fueron: Luciano Benavides (Husqvarna) fue 6° y misma posición en la general. El riojano Diego Llanos (KTM) fue 33° (23º en el global), el neuquino Santiago Rostan, 38º (44ª) y el cordobés Sebastián Urquía (KTM), fue 86º (90º).

En tanto que en cuatriciclos, Manu Andújar se impuso en la etapa y ahora manda en la general. El de Lobos venció tras 3h35m06s sobre apenas 32/1000 el francés Alexandre Giroud (Yamaha). En esta jornada no largó el mendocino Francisco Moreno Flores (Yamaha), quien ya había quedado sin chances para pelear adelante.

Manuel Andújar

En autos terminó primero el francés Sébastien Loeb (Hunter) quien logró su etapa número 24 en el Rally Dakar. El nueve veces campeón mundial de rally marcó 2h36m02s y superó por 1.08m al local Yazeed Al Rajhi, quien a bordo de su Toyota Hilux manda en la general. El único argentino en esta categoría, Juan Cruz Yacopini (Toyota), fue 26º y es 16º en el acumulado de la carrera.

Te puede interesar: Todo lo que hay que saber del Rally Dakar 2024: más de 400 vehículos, 48 horas perdidos en el desierto y los argentinos que pueden ganar

En los Side by Side o UTV, los vehículos areneros, en la Challenger T3, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini (Taurus) se complicaron con la navegación y perdieron terreno. Fueron 32º y marchan décimos en la general. David Zille y Sebastián Cesana (Cam Am) culminaron 6° y son 23° en la general. El bonaerense Augusto Sanz, que acompaña al portugués Ricardo Porem (Cam Am), se ubicaron quintos y son 13° en los tiempos acumulados. El cordobés Gastón Ariel Mattarucco junto al colombiano Javier Vélez (Cam Am) fueron 30º (27º).

En la UTV T4, cuenta con representación argentina en la butaca derecha siendo navegantes: Fernando Acosta, con el ecuatoriano Sebastián Guayasamin (BRP), fueron 5° (9º en la general). Facundo Jatón con el italiano Enrico Gaspari (Polaris) y fueron 9º (12º), y Ricardo Torlaschi, con la ítalo-española Cristina Giampaoli (BRP), terminaron 14º (13°).

En camiones, contragolpeó el neerlandés Janus Van Kateren (Iveco) que cuenta con la asistencia del team De Rooy y se afirma en la cima de la general, pero la punta está peleada ya que le lleva 5m17s al checo Ales Loprais (Praga).

La actividad seguirá este miércoles con la quinta etapa que unirá Hofuf y Shubaytahcon, con 118 kilómetros cronometrados de velocidad y 609 kilómetros de enlance.