La agenda de los amistosos de pretemporada: River comenzará el año ante Monterrey de México y Boca viajará a Córdoba

Todos los equipos se preparan para el inicio de la temporada

A falta de 20 días para el comienzo de la Copa de la Liga, torneo con el que arrancará el último fin de semana de enero, los equipos continúan con sus trabajos de pretemporada en medio del mercado de pases y la agenda de compromisos amistosos. La máxima competición doméstica iniciará con la disputa del torneo bajo el formato de dos fases de grupos, que luego continuará con los Playoffs, a partir de los cuartos de final.

Rosario Central, el vigente campeón tras la victoria ante Platense, buscará la defensa de la corona luego de caer en el Trofeo de Campeones frente a River Plate. El Millonario, que sufrió la baja de uno de sus jugadores más importantes como el caso del uruguayo Nicolás de la Cruz, decidió afrontar la pretemporada en Estados Unidos, donde tiene diagramados tres encuentros de preparación.

Otro equipo que perdió a uno de sus piezas claves fue Boca Juniors, que en los próximos días se despedirá de su joven promesa: Valentín Barco, quien ya le comunicó al club su intención de abandonar el Xeneize rumbo a Europa. De hecho, el conjunto presidido por el legendario Juan Román Riquelme recibió una oferta por el Colo por parte del Brighton y si la rechazaran el juvenil abonará su clausula de 10 millones de dólares para continuar su carrera en la Premier League, ya que firmará un contrato por 5 años con la entidad británica.

Independiente, en cambio, debió improvisar una diagramación luego de que se le suspendiera el viaje a Miami y su primer encuentro será ante el Melgar de Perú en el Libertadores de América. Y Racing, que desarrolla los trabajos en Pilar, jugará tres amistosos contra equipos de la Primera Nacional y de la máxima categoría.

La agenda completa de los amistosos en enero de pretemporada:

Miércoles 10: River Plate (URU) vs. Newell´s (ARG) - Estadio Martínez Monegal - 21:00 / Independiente vs Melgar de Perú - Estadio Libertadores de América.

Jueves 11: Cerro (URU) vs. Vélez (ARG) - Estadio Luis Tróccoli - 21:00

Viernes 12: Cerro Largo (URU) vs. Gimnasia de La Plata (ARG) - Estadio Martínez Monegal - 21:00

Sábado 13: Liverpool (URU) vs. Rosario Central (ARG) - Estadio Belvedere - 17:45 / Nacional (URU) vs. Unión (ARG) - Estadio Gran Parque Central - 22:30 / Racing vs Equipo a confirmar de la Primera Nacional.

Domingo 14: River Plate (URU) vs. Vélez (ARG) - Estadio Luis Tróccoli - 20:00 / Peñarol (URU) vs. Newell´s (ARG) - Estadio Campeones Olímpicos - 22:15

Lunes 15: Cerro Largo (URU) vs. Atlético Tucumán (ARG) - Estadio Luis Tróccoli - 20:00 / San Lorenzo (ARG) vs. Gimnasia de La Plata (ARG) - Estadio M. Monegal - 22:15

Martes 16: Danubio (URU) vs. Huracán (ARG) - Estadio Luis Franzini - 17:45 / Defensor Sporting (URU) vs. Unión (ARG) - Estadio Luis Franzini - 20:00 / Colo Colo (CHI) vs. Rosario Central (ARG) - Estadio Centenario - 22:15

Miércoles 17: Vélez (ARG) vs. Belgrano (ARG) - Estadio Martínez Monegal - 19:30 / Nacional (URU) vs. Peñarol (URU) - Estadio Centenario - 21:45 / River Plate vs Monterrey de México (el Millonario aguarda por la confirmación de 2 amistosos más en Estados Unidos)

Jueves 18: Liverpool (URU) vs. Huracán (ARG) - Estadio Belvedere - 17:45 / Danubio (URU) vs. Atlético Tucumán (ARG) - Estadio Campus - 20:00 / Vasco Da Gama (BRA) vs. San Lorenzo (ARG) - Estadio Campus - 22:15

Viernes 19: Unión (ARG) vs. Universidad César Vallejo (PER) - Estadio Luis Franzini - 17:45 / Defensor Sporting (URU) vs. Rosario Central (ARG) - Estadio L. Franzini - 20:00

Sábado 20: Peñarol (URU) vs. Belgrano (ARG) - Estadio Campeón del Siglo - 21:30 / Boca Juniors vs Talleres o Instituto en Córdoba (falta la oficialización del horario)