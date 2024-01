Pernía aseguró que Messi podría haber ganado dos Mundiales con España (Reuters)

La carrera de Lionel Messi dentro del fútbol profesional sin dudas que es de película. Desde muy joven, el rosarino tuvo que elegir entre quedarse en Argentina o ir en búsqueda de sus sueños en el viejo continente. Finalmente, el FC Barcelona le abrió las puertas, lo formó como persona y como deportista y logró que se sintiera muy cómodo, al punto de radicarse en la ciudad catalana.

Te puede interesar: La cruda sentencia de un ex futbolista de la selección de Brasil: “Le tenemos miedo a Messi”

Sin embargo, el diez albiceleste nunca lo dudó: siempre quiso jugar para la Selección Argentina y llevar a su equipo a lo más alto del mundo, algo que finalmente logró en la última cita mundialista de Qatar 2022. A pesar de ello, hay quienes creen que, de haberse inclinado por jugar en la Selección de España, podría haber ganado aún más.

“Si Messi hubiera elegido jugar con España ya tendría dos Mundiales. Sin duda, el que ganó España (2010) con Messi lo habría ganado igualmente y el siguiente también, porque estaba en el mejor momento. Esa era mi lectura: si Messi hubiese elegido jugar con España, hubiese ganado dos Mundiales en sus comienzos”, afirmó en diálogo con Flashscore su compatriota Mariano Pernía, quien tuvo un paso determinante por el fútbol español y que incluso llegó a jugar un Mundial con La Roja.

Te puede interesar: Las tiernas fotos con las que Lionel Messi y su familia recibieron el 2024 y los 8 desafíos que tendrá por delante

“En Argentina hubo una época en la que no merecíamos tener a Messi con la selección porque se le criticaba mucho. Se llegó a pedir que no fuera al Mundial. Después de la final que se pierde por penales (vs Chile por Copa América) se pidió que Messi no fuera más y era una locura”, consideró el tandilense de nacionalidad española.

Mariano Pernía vistió la camiseta de la selección española y jugó el Mundial 2006 al lado de los históricos Xavi, Sergio Ramos e Iniesta, entre otros (Getty)

Luego, el ex Atlético de Madrid y Getafe (entre otros), reconoció que, “si fuera por merecimiento personal, (la Copa del Mundo) debería haber llegado en el primer Mundial que jugó o en el segundo. Yo no tenía duda de que Leo iba a ser todo lo que fue, porque aparte lo conocía y sabía de su fuerza mental”.

Te puede interesar: La marca más peculiar de Lionel Messi en 2023: no se daba desde hacía 19 años

“No para de querer crecer y querer aprender, a pesar de que desde afuera parece que lo sabe todo. Se fue perfeccionando año a año. En los inicios veías que, por ahí, le costaba un poco definir porque pateaba fuerte y después, al año siguiente, empezó a colocarla en un costadito y ya era goleador, aparte de asistente. A los dos o tres años empezó a patear faltas, que no las tiraba. Fue sumando cosas, no se relajó en ningún momento sabiendo que era el mejor del mundo. Así llegó a ser lo que es hoy: el máximo de toda la historia”, sentenció Pernía, que sabe lo que es jugar una Copa del Mundo después de hacerlo con España en 2006.

“Fue impresionante. Inolvidable”, recordó el ex Independiente de Rivadavia y agregó: “Llegas con muchas dudas porque eres extranjero y no sabes cómo va a reaccionar el plantel, pero tuve la suerte de que di con un plantel increíble donde la mayoría eran chicos que recién comenzaban sus carreras. Estaban Iniesta, Xavi, el mismo Puyol tenía 24 o 25 años creo. Después Iniesta tenía 21, Fábregas tenía 18…”

“Le dije a mi hermano que sin duda podíamos ganar el Mundial tranquilamente. La única duda mía era cuando llegara el momento decisivo, a partir de octavos o cuartos de final, donde las selecciones con experiencia marcan diferencias. Y fue tal cual: pasamos la primera rueda muy fácil y cuando nos agarró Francia...”, se lamentó al recordar aquel 3-1 en contra en el Heinz von Heiden Arena.