Calcado: un equipo japonés repitió casi a la perfección el gol de Di María a Francia en la final del Mundial

En Japón Repitieron El Gol De Ángel Di María En La Final Del Mundial De Qatar

Fue uno de los goles más lindos de la historia de los mundiales. No solo por la estética de la acción colectiva, sino por la relevancia que tuvo en la inolvidable final que protagonizaron Argentina y Francia en el imponente estadio de Lusail, Qatar. La presión de Nahuel Molina, el despeje del Dibu Martínez, la perfecta pared construida entre Lionel Messi y Alexis Mac Allister, la velocidad de Julián Álvarez y la definición de Ángel Di María fueron los factores que construyeron una obra magnífica del laboratorio de la Scaloneta.

Un tanto que los fanáticos repitieron para celebrar la gloria alcanzada en el país del Golfo a través de diversos videos que se viralizaron en las redes sociales. Un grupo de jóvenes durante sus vacaciones en la playa y otros simpatizantes que se animaron a repetir la escena en la emblemática Torre Eiffel fueron algunos videos que se festejaron por los millones de hinchas que salieron al Obelisco a manifestar la felicidad colectiva el 18 de diciembre de 2022.

“Fue todo improvisado. Estábamos tomando algo y dijimos ‘¿por qué no repetimos el gol de Di María’’. Lo practicamos, lo hicimos una vez y fue lo que salió. La jugada no es perfecta ni igual a la del Mundial. No fue premeditado, surgió. Y se viralizó”, explicó en su momento Santiago Lezcano, uno de los turistas albicelestes. La particularidad: los locales no se ofendieron por la escena. Todo lo contrario: “La gente se paró a vernos y no a insultar. Nos sorprendió la buena onda. Nos pidieron muchas fotos y gritaban por Messi”.

Un grito que también se pudo observar de forma similar en las divisiones menores de Belgrano de Córdoba. La jugada se hizo viral en las redes sociales y rápidamente los internautas la compararon, inevitablemente, con el 2-0 de la Argentina ante Francia en la final de la Copa del Mundo. La acción se inició en el mismo sector y para agregar más datos coincidentes, el goleador definió con la misma pierna que el actual futbolista de Benfica y con el mismo número de camiseta: el 11.

En esta oportunidad, La Matrix se volvió a repetir en Japón. Por el primer partido de la segunda Ronda de la división estudiantil nipona (Campeonato Nacional de Fútbol de Escuelas Secundarias), el equipo vestido de rojo llamado Kamimura Gakuen se puso en ventaja frente a Matsumoto Kokusai a través de la conquista anotada por Kagoshima. Fue una escena prácticamente igual a la que celebró el Fideo en Medio Oriente. Los movimientos defensivos, las proyecciones ofensivas y la resolución impusieron de inmediato el recuerdo de lo sucedido en Qatar para todos los hinchas que se encargaron de reproducir el video en sus cuentas de Twitter.

Vale recordar que el país asiático estuvo muy cerca de realizar una histórica Copa del Mundo en Qatar. Clasificó en primer lugar del Grupo E por encima de España, Alemania y Costa Rica. Además, en la fase inicial derrotó a las dos potencias europeas y en octavos de final se enfrentó a Croacia. Luego de estar en ventaja durante varios pasajes del encuentro, Ivan Perisic forzó los penales y los Samurai Blue quedaron eliminados a manos de los dirigidos por Zlatko Dalic.

Para confirmar el proceso a largo plazo que viene realizando en país asiático hace varios años, renovó el contrato del seleccionador Hajime Moriyasu hasta mediados de 2026. La Federación Japonesa de Fútbol no reveló los términos del contrato, pero la permanencia del entrenador en su puesto constituye el primer caso de un técnico de dicho combinado nacional que sigue en el puesto después de un Mundial.