Con otra buena actuación, el ajedrecista Faustino Oro cerró su debut mundialista a los 10 años: el análisis de los expertos

A partir del 24 de enero, Faustino figura inscripto en el torneo Jóvenes Maestros en Arabia

El niño argentino Faustino Oro, de 10 años, cumplió una buena labor en su debut, junto a la élite del ajedrez, en los campeonatos mundiales Rápido y Blitz que se llevaron a cabo en el Centro de Congresos en la ciudad de Samarcanda, en Uzbekistán, bajo la organización de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), y que reunieron a más de 200 participantes, entre los que descollaba el mejor ajedrecista del mundo, el noruego Magnus Carlsen. Oro, también llamado por la prensa europea “el Messi del ajedrez”, cerró su actuación en el torneo Blitz (partidas a 3 minutos más un agregado de dos segundos para cada jugador) con 8,5 puntos sobre 21 posibles; casi el 40%, producto de 8 victorias, un empate y 12 derrotas.

“Como su profesor yo no debo guiarme sólo por los resultados, vi sus partidas y luego las revisaré más detenidamente para detectar dónde cometió algunos errores, los que deberá mejorar. Pero para mí sigue siendo lo más importante la actitud que tiene frente al tablero. Tal vez a muchos les cueste comprender que estamos hablando de un nene de 10 años, y si vos mirás sus partidas, él no tiene en cuenta si el que está enfrente es un gran maestro u otro jugador menor, Fausti sale a jugar y ganarles a todos. Y eso, a esta altura de su vida y del aprendizaje, no tiene precio”, aseguró a Infobae desde Mar del Plata el maestro internacional Jorge Rosito, uno de los profesores a cargo del pequeño Faustino Oro.

El paso del niño argentino por Uzbekistán se trató de su debut en una competencia mundialista; nunca antes había jugado un Mundial ni en la categoría Sub 8 o Sub 10. Su debut fue en el torneo mayor en el que, entre los participantes, 143 de ellos poseían el título de gran maestro, la máxima categoría en el mundo del ajedrez.

Faustino, con sólo tres años de aprendizaje del juego, llegó a la categoría de Maestro FIDE, y el agregado de una norma de maestro internacional (son necesarias tres para que le sea homologado el título), el paso previo para llegar a ser gran maestro. Nunca antes en los quince siglos de historia documentada de esta actividad un jugador alcanzó tamaños logros y a tan corta edad. Su récord está por encima de los consagrados Bobby Fischer, Garry Kasparov, Anatoly Karpov e incluso Magnus Carlsen.

En el mundial Rápido, que se disputó entre el martes y jueves último, con 13 ruedas, con ritmo de 15 minutos más un agregado de 10 segundos por jugada, Faustino Oro totalizó 4 puntos. Preclasificado 189° terminó la actuación en el 186°.

En tanto, en el mundial Blitz, llevado a cabo entre viernes y sábado, a 21 ruedas, con ritmo de 3 minutos más un adicional de 2 segundos, el talento argentino cosechó 8,5 puntos. Preclasificado 196°, en la tabla general final ocupó el 174° lugar.

“Un rápido análisis me dice que jugó bien, y el nivel de fuerza del torneo fue tremendo. Igualmente, creo que, a partir de ahora Faustino debería foguearse jugando varios torneos, algo similar a lo que están haciendo los hermanos Fiorito (Joaquín y Francisco), que se trasladaron con sus padres a España. En mi opinión lo meritorio de lo realizado por Faustino es que sigue dando pasos hacia adelante, y pronto se verán los resultados”, dijo a Infobae el gran maestro y médico pediatra Diego Valerga, que trabaja como profesor de varios talentos en el Círculo de Villa Martelli.

Tal vez la expectativa sobre la actuación de Faustino Oro en los Mundiales de Uzbekistán fue mayor a los resultados alcanzados, especialmente en la competencia Blitz, donde el pequeño, jugando desde su casa por Internet, ha conseguido resultados superlativos y una fuerza de Elo (más de 2800 puntos), que muy pocos jugadores en el mundo lo han alcanzado. ¿Y entonces, qué le pasó a Faustino que de gran forma totalizó el 40% de los puntos, pero menos de lo que varios expertos esperaban?

El ex campeón argentino Federico Pérez Ponsa había señalado a Infobae, antes del comienzo del certamen, de la importancia de la preparación. “Hay que tener en cuenta que jugará 34 partidas (13 del Rápido y 21 del Blitz) en sólo cinco días, por lo que además de jugar bien hay que estar fuerte mental y físicamente” destacó el ajedrecista Zarateño y representante del Club Obras Sanitarias.

“Creo que tuvo una actuación normal y es excelente que haya tenido la posibilidad de codearse con los monstruos de la élite del ajedrez, pero el verdadero progreso se da con el trabajo que no se ve, el que se hace en casa, analizando y estudiando, y los resultados se deben medir con las actuaciones en los torneos pensado”, contó a Infobae Andrés Rodríguez, el primer gran maestro de Uruguay.

Acaso, los sólo 10 años de Faustino, al que la mayoría de sus rivales como mínimo lo duplicaban en edad, no fueron resistencia suficiente en una competencia tan extrema. También su autoestima se puso a prueba, cuando entre las cuatro últimas partidas del Mundial Rápido y las cuatro primeras del Mundial Blitz, Faustino no sumó ningún punto. Nunca antes había perdido tantas partidas consecutivas. ¿Lo habrá superado la presión, el entorno y estar frente a frente con los mejores jugadores?

Oscar Mangione, psicoanalista, con experiencia del trabajó de psicólogo deportivo en clubes como Boca Juniors, y con deportistas como Gabriel Batistuta o Gabriela Sabatini, dio su visión del tema. “Yo creo que mal se llama ‘miedo escénico’ cuando un artista frente al público no da todo su potencial. Es verdad que bajo la ducha todos nos atrevemos a cantar, pero frente al público es otra cosa. Para mí es un tema inhibitorio, y ahí es donde la psicología hace su trabajo en el deporte. En la alta competencia no gana el deportista más técnico sino el que tiene la mente más fuerte. Los casos en el tenis de Nadal o Djokovic son los más conocidos, pero también los hay en otras disciplinas. Ellos tienen su mente preparada no sólo para ganar un torneo, y la diferencia entre ellos es que el que más la trabaja para saber cuántos años quiere seguir al frente de su reinado. Algunos jugadores se conforman con una Copa, un campeonato y otros quieren ser N°1 por varios años”.

Mucho de esto también ocurre en el ajedrez. La megaestrella de esta actividad, el azerbaiyano Garry Kasparov, fue durante 20 años (1985-2005) el N°1 del mundo, hasta que un día anunció imprevistamente su retiro, dejó la actividad y puso toda su libido en el mundo de la política.

Por su parte, el noruego Magnus Carlsen no se cansa de dar muestras de su superioridad frente al resto de los mortales ajedrecistas. Tras su paso por Uzbekistán, conquistó las dos medallas doradas, el primer puesto en el Mundial Rápido -lo ganó invicto con 10 puntos sobre 13 posibles- y el Mundial Blitz -se lo adjudicó con 16 puntos sobre 21, luego de 12 victorias, 8 empates y una derrota-. Resumiendo, para comprender lo realizado Carlsen: en cinco días jugó 34 partidas frente a los mejores ajedrecistas, en las que consiguió 19 victorias, 14 empates y una única derrota (ante el francés Maxime Vachier-Lagrave).

En recompensa recibió dos cheques de 60.000 dólares por ambas conquistas, lo que le permitirá seguir acumulando ganancias en su fortuna personal estimada en 100 millones de coronas noruegas, alrededor de 9 millones de euros, según el registro fiscal de su país. Con la alegría a flor de piel, Carlsen participó de la conferencia de prensa, y dijo: “Me siento aliviado y agotado a la vez tras un día muy duro, bañado en adrenalina todo el rato. Las dos últimas noches he dormido mal. Por otro lado, también es cierto que eso habrá sido igual para todos, sufriendo para llegar al final; creo que nadie ha rendido a su máximo nivel. ¡De modo que me siento muy feliz por haberlo conseguido!”.

De esta manera, Magnus Carlsen como ya sucediera en 2014, 2019 y 2022, repitió la hazaña de ganar ambas competencias, lo que lo señala como un ajedrecista único, poseedor de siete campeonatos mundiales Blitz, cinco Rápidos y otros cinco bajo el formato de ajedrez clásico o pensado.

En tanto Fausti -como lo llaman sus padres, Romina y Alejandro, y su entorno de familiares y amigos- continuará su periplo con nuevas y arriesgadas competiciones. En lo inmediato, a partir del 24 de enero figura inscripto en el torneo Jóvenes Maestros en Arabia, en el que, entre los 10 participantes, el argentino figura preclasificado penúltimo. Seguramente será otra prueba de fuego para su futuro en el ajedrez de la alta competencia y para su cabecita de sólo 10 años.