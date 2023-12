Newell’s inició la construcción de la tribuna que llevaría el nombre de Messi y sueña con un amistoso con Inter Miami en Rosario

Los nuevos planos de la tribuna que proyecta Newell's para 2024

Newell’s comenzó la obra de una nueva tribuna para llevar la capacidad de su estadio a 49.000 espectadores, lo que lo convertirá en el cuarto más amplio del país detrás del de River (84.567), Boca (54.000) y Vélez (49.540), considerando solamente los que pertenecen a los clubes. Y quedará por encima del de Huracán (48.314), San Lorenzo (47.964), Independiente (42.069) y Racing (41.900). Habiendo confirmado el amistoso con el Inter Miami en Estados Unidos el próximo 15 de febrero, ahora la Lepra quiere llevar a Lionel Messi al Coloso.

“Se habla, la idea está. Veremos cómo se da. Primero viajaremos allá y después la idea es tener una reciprocidad para que Inter venga acá, pero no es sencillo por el tema de fechas, MLS y demás. Vamos a intentarlo”, declaró Daniel Asturzzi, vicepresidente de Newell’s, en diálogo con el programa Zapping Deportivo de Radio 2 (Rosario). Al mismo tiempo, confió que el club ya recibió el permiso de AFA para posponer el partido por la Copa de la Liga que le toque la semana que viajará a Florida y bromeó sobre la chance de repatriar a Messi si se concreta el amistoso en Rosario: “¿Si lo encerraremos en el vestuario? Ja, lo subimos al avión”.

El presidente rojinegro, Ignacio Astore, había adelantado que tenía la idea de que la nueva grada lleve el nombre de Lionel Andrés Messi. Sin embargo, su compañero de comisión directiva no se precipitó a darlo por hecho: “El nombre no está, veremos cuál será. No está definido ni impuesto. Sé que al presidente le gusta, pero va a estar abierta la elección”.

Consultado por la posibilidad de reflotar la negociación con Inter Miami por Brian Aguirre, la joya canterana, Asturzzi no lo descartó aunque le asignó esa tarea al nuevo director deportivo Ariel Michaloutsos: “Un jugador vamos a tener que vender. Ojalá sea nada más que uno. Consultas hay, pero por ahora solo eso”.

La nueva bandeja popular tardaría un año en construirse y tendrá capacidad para unas 8 mil personas

El plazo estimado para las obras es de un año: quieren apurar los tiempos para estrenarla en el próximo aniversario del club (3 de noviembre de 2024). Un dato importante es que la actual popular que da al palomar se podrá utilizar y Newell’s no perderá la localía el año próximo.

La etapa 1 consistirá en la construcción de bases y pilotes. Las etapas 2, 3 y 4 darán lugar al montaje de columnas, vigas y gradas mediante el sistema premoldeado en planta, con traslado de grúas especializadas. La etapa 5 se basará en la construcción de las escaleras de ingreso. Además, habrá trabajos posteriores en diversos frentes incluidos baños de ambos niveles, proveedurías, ingresos al club e infraestructura en general.

En las inmediaciones de la tribuna palomar ya se inició la obra preliminar: demolieron molinetes, portones y desmantelaron las canchas de fútbol 5. Lo próximo será la unificación de desagües de fosos y desmantelamiento de las canchas de tenis. Se realizará una actualización del sistema de desagües pluviales en todo el predio. La construcción contempla casi 3.000 m2, con 735 m2 cubiertos bajo tribuna y 5.000 m2 de plaza de ingreso.

De esta forma, la entidad del Parque Independencia agrandará su estadio con el sueño pendiente de ver alguna vez a Lionel Messi vestir la camiseta de su equipo.