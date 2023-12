Sigue el éxodo en Racing: el Mago Capria dejó de ser el manager y hay 3 candidatos a ocupar el cargo

En el Cilindro de Avellaneda reina la incertidumbre. Hace más de 70 días que Fernando Gago dejó el cargo de entrenador y el binomio interino compuesto por Ezequiel Videal y Sebastián Grazzini alcanzó para clasificar a Racing a la próxima Copa Sudamericana y disputar los cuartos de final de la Copa de la Liga, donde se despidió por penales ante Rosario Central, uno de los aspirantes al título.

Te puede interesar: Un tapado, un histórico y el que ilusiona a los hinchas: quiénes son los candidatos a dirigir a Racing

El debate constante sobre quién debe asumir el liderazgo del plantel profesional marcó las diferencias entre la máxima autoridad del club y su manager. Y en las últimas horas Rubén Capria sorprendió con su renuncia, luego de haber acordado de palabra la renovación de su vínculo hasta diciembre de 2024. Sin la extensión de su contrato, el Mago pegó el portazo a pocos días de finalizar su lazo con la institución de Avellaneda y desde la dirigencia piensan en tres candidatos para reemplazarlo.

El ex volante de zurda de terciopelo había llegado a la Academia en el rol de secretario deportivo a principios de 2021 y recientemente le comunicó su decisión a la comisión directiva, encabezada por el presidente Víctor Blanco. Según fuentes cercanas a la entidad bonaerense, el ex jugador de Newell´s y Estudiantes de La Plata, entre otros equipos, habría optado por dejar su cargo “por el problema de salud de un familiar y no por cuestiones relacionadas a su actividad”. Sin embargo, la elección del DT marcó interrogantes entre los protagonistas y el caso del Gallego Méndez dejó en evidencia las diferencias entre Blanco y Capria, ya que uno tenía la intención de reunirse con el ex central de Vélez para conocer en profundidad su proyecto, pero el otro descartó de inmediato la posibilidad para evitar una apuesta sin garantías en un año electoral.

Te puede interesar: Continúa el éxodo en Racing: renunció Sebastián Grazzini y el club se quedó sin DT interino

Bajo la gestión de Capria como manager, Racing contrató a Juan Antonio Pizzi (finalista de la Copa de la Liga que ganó Colón de Santa Fe) y Fernando Gago (subcampeón de la Liga Profesional y ganador de dos títulos frente a Boca en San Luis y Medio Oriente), además de las trabajos interinos de Claudio “Sifón” Ubeda y la dupla conformada por Sebastian Grazzini y Ezequiel Videla.

La relación de los hinchas con el Mago se fue desgastando a raíz de algunos resultados deportivos negativos y se lo hicieron sentir en varios partidos en los que la Academia jugó de local. Los hechos más destacados que despertaron la desaprobación y el malestar por parte de los simpatizantes fueron, entre otros, haber perdido el campeonato de Primera División 2022 y no haber clasificado a la próxima edición de la Copa Libertadores, además de la eliminación en la actual Copa de la Liga, la Copa Argentina y la Libertadores.

Te puede interesar: Se definió la sede, el día y el horario de la final de la Copa Argentina entre Estudiantes y Defensa y Justicia

Algunos de los nombres que suenan para ocupar el lugar de secretario técnico son el de Andrés D´Alessandro, fanático de la Academia, pero sin antecedentes en el club; Lisandro López, uno de los máximos ídolos de los últimos tiempos, y el chileno Marcelo Díaz, el héroe del histórico clásico que el equipo le ganó a Independiente con 9 jugadores y campeón con la institución.

En el transcurso de la tarde habrá una reunión de comisión directiva para llegar a un acuerdo sobre los pasos a seguir a nivel institucional. El posible reemplazante de Capria, además del próximo entrenador del primer equipo serán algunos de los temas a tratar entre los dirigentes de mayor importancia del club. Entre los nombres que se manejan como posibles reemplazantes de la dupla técnica saliente integrada por Videla y Grazzini, se destacan los de Gustavo Costas, campeón como jugador de la Supercopa de 1988 y con pasado como DT, y Diego Cocca, campeón como técnico en 2014.

En cuanto a la renovación del plantel, la dirigencia se entusiasma no puede pensar en refuerzos sin conocer la idea del nuevo estratega. Pero desde la cúpula saben que deben buscar reemplazos para Aníbal Moreno, quien continuará su carrera en el Palmeiras de Brasil. El catamarqueño de 24 años llegó a un acuerdo con el combinado brasileño y fue transferido a cambio de siete millones de dólares, más un millón de la moneda norteamericana en variables. Además, la institución albiceleste se quedará con el 20% del pase del jugador, para una futura venta. La posibilidad de Bruno Zuculini se desvanece ya que la propuesta de Avellaneda fue inferior a la que le ofreció River Plate para renovarle el contrato.

El otro que está cerca de dejar el club en las próximas horas es Gonzalo Piovi, quien podría sumarse al Cruz Azul de México a partir del próximo año. Es que el conjunto cementero hizo una propuesta económica de 3.5 millones de dólares para quedarse con el Vikingo en el mercado de pases de la próxima temporada. La intención de los aztecas, que terminaron en el 16to lugar con 17 puntos y no lograron clasificar a la fase final del torneo, es poder contar con el ex defensor de Colón de Santa Fe por un período de cuatro años.

El central de 29 años fue el goleador de la Academia en el 2023 con 11 tantos. Sin embargo, el jugador nacido en la localidad bonaerense de Morón perdió terreno en el equipo titular, tanto como lateral izquierdo (Gabriel Rojas le ganó el puesto) y en la zaga central a manos de Nazareno Colombo. Así el campeón del Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional está próximo a cambiar de destino.

Por su parte, Leonardo Sigali, referente y capitán, cuenta con el contrato más elevado del plantel y su vínculo está pautado hasta diciembre de 2025; pero una oferta podría modificar su futuro, dado que en el Cilindro comprenden que su ciclo estaría desgastado, a pesar de haber elevado el flojo rendimiento de la última temporada. Una situación similar ocurre con Jonathan Gómez, el ex atacante de Argentinos Juniors que está en la mira de la Universidad Católica, pero aún no llegó una propuesta formal. Su contrato en Racing está fijado hasta diciembre de 2025, aunque una transferencia podría marcar el cruce de la cordillera andina del mediocampista.

Finalmente, Maximiliano Romero, a quien los hinchas apuntan como uno de los máximos responsables de las decepciones en la Copa Libertadores por su falta de gol, se le buscará un nuevo club, ya que la Academia invirtió en el ex PSV y firmó un contrato por tres años. Según allegados a la dirigencia, desde Avellaneda quieren a Gabriel Ávalos para que pueda pelear el puesto de centrodelantero con Roger Martínez.

En tiempos de balances y vacaciones, las autoridades buscan reestructurar al equipo con un técnico con experiencia, que pueda formar un equipo competitivo para apuntar en todos los frentes: campeonato doméstico, Copa Argentina y Copa Sudamericana. La base se sostendrá en el talento de Juanfer Quintero, la velocidad de Johan Carbobero y la efectividad de Roger Martínez. En Avellaneda quieren que el aroma cafetero esté acompañado de jerarquía. Pero antes necesitan un técnico.