Lo llaman el “unicornio” del béisbol y ganará USD 700 millones: quién es el japonés que firmó el mayor contrato en la historia del deporte

ARCHIVO - Shohei Ohtani hizo historia en la MLB (AP)

Shohei Ohtani, el fenómeno japonés, ha conmocionado el mundo del béisbol de las Grandes Ligas al confirmar su fichaje por los Dodgers de Los Ángeles en un acuerdo valorado en 700 millones de dólares por 10 años, según informaciones proporcionadas por el periodista Jeff Passan para ESPN. Esta cifra rompe récords, superando el que hasta el momento era el contrato más grande por volumen (no por salario anual) total en la MLB, ostentado por Mike Trout, quien en 2019 firmó por 426,5 millones de dólares con los Angelinos de Los Ángeles.

Cabe destacar que los Dodgers no sólo han hecho del astro japonés el mejor pagado del beisbol mundial, sino que lo depositaron en la cima del deporte ya que superó los 674 millones que recibió la estrella argentina Lionel Messi con el Barcelona, según cálculos del periódico El Mundo.

En la NBA, el mayor contrato firmado jamás llegó este verano con la renovación de Jaylen Brown con los Boston Celtics por cinco años y 304 millones de dólares. Por su parte, el mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, firmó en 2020 un contrato por 503 millones de dólares y 10 años de vigencia que marcó un antes y un después en la NFL.

Ohtani se ha destacado por combinar una habilidad extraordinaria tanto en la lomita como en la caja de bateo, algo que no se veía desde la época de Babe Ruth. Esta dualidad lo ha convertido en una estrella sin precedentes desde que la MLB fue creada oficialmente en 1903. Su destreza como lanzador se ve reflejada en su velocidad, alcanzando las 100 millas por hora, y una efectividad de 3.01, mientras que como bateador presenta un promedio de .274, con estadísticas impresionantes que incluyen un promedio por temporada de 159 imparables, 30 dobles, siete triples y 40 jonrones.

Aficionados toman fotos de una enorme imagen del astro de los Angelinos de Los Ángeles Shohei Ohtani (AP)

Con solo 29 años, Ohtani ha revolucionado el deporte y se ha consagrado como el jugador más destacado, siendo el favorito indiscutible de los aficionados y manteniéndose en la cima de venta de camisetas y votos para el Juego de Estrellas de la MLB.

Su desempeño en las últimas temporadas, donde ha sido galardonado con el premio a Jugador Más Valioso en 2021 y 2023, evidencia su constante evolución y confirmación como una de las figuras más relevantes de béisbol.

Ohtani, sorprendió a los miles de seguidores del bésibol estadounidense durante este fin de semana ene l que publicó en su cuenta de Instagram su tan esperada decisión con respecto a su siguiente paso en la liga: “A todos los fanáticos y a todos los involucrados en el mundo del béisbol, les pido disculpas por tardar tanto en tomar una decisión. He decidido elegir a los Dodgers como mi próximo equipo”.

LA CARTA COMPLETA

Primero que nada, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todos los involucrados con la organización de los Angelinos y a los fanáticos que me han apoyado durante los últimos seis años, así como a todos los involucrados con cada equipo que fue parte de este proceso de negociación. Especialmente a los fanáticos de los Angelinos que me apoyaron en todos los altibajos, el apoyo y la alegría de sus muchachos significaron mucho para mí.

Los seis años que pasé con los Ángeles quedarán grabados en mi corazón para siempre.Y a todos los fanáticos de los Dodgers, me comprometo a hacer siempre lo mejor para el equipo y seguir dándolo todo para ser la mejor versión de mí mismo. Hasta el último día de mi carrera como jugador, quiero seguir luchando no sólo por los Dodgers sino por el mundo del béisbol.

Hay algunas cosas que no se pueden transmitir por escrito, por lo que me gustaría volver a hablar más sobre esto en una conferencia de prensa posterior

Ohtani firmó un contrato por 10 años a cambio de 700 millones de dólares (Reuters)

El camino de Shohei Ohtani en el béisbol comenzó de la mano de su padre, Toru Ohtani. A pesar de tener la oportunidad de unirse a un equipo de la MLB al finalizar la escuela secundaria, optó por firmar con los Nippon Ham-Fighters en Japón, con el propósito de prepararse adecuadamente para el salto a las Grandes Ligas. Su compromiso y dedicación lo llevaron a convertirse en la principal figura del béisbol japonés antes de firmar con los Angelinos de Los Ángeles en 2017.

Desde su arribo a las Grandes Ligas, ha cumplido con sus promesas de esfuerzo y dedicación. En 2021, logró su mayor total de cuadrangulares con 46 y lideró la Liga Americana en dobles (8). En 2023, a pesar de sufrir una lesión en su brazo de lanzar que requirió cirugía, finalizó la temporada con el liderato de jonrones (44), brindando otra actuación estelar que fortaleció su ya impresionante carrera.

Con los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani se dispone a continuar marcando su leyenda dentro de las Grandes Ligas. La expectación en torno a su fichaje y el contrato sin precedentes son muestra del impacto que tiene y tendrá en el futuro de este deporte.

Los Dodgers y sus fans esperan que la magia de Ohtani continúe brillando en el diamante de Los Ángeles y lleve al equipo a nuevas alturas. Con esta incorporación estratégica, el equipo angelino fortalece su plantilla y aviva las expectativas de cara a las próximas temporadas en la MLB.