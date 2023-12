La sangrienta pelea de UFC que acabó con un impactante nocaut: la reacción del luchador que intentó derribar al árbitro

Un luchador agarró al árbitro tras perder por nocaut

En una noche para recordar en las instalaciones del Apex en Las Vegas, Steve García sacudió la cartelera preliminar del UFC Vegas 83 con una victoria por nocaut técnico sobre Melquizael Costa. El evento tuvo su momento cúlmine en el segundo asalto de esta pelea, presenciando García obtener su tercera victoria seguida en la compañía.

Costa, enfrentándose a su tercer combate en la UFC y con un récord previo en la empresa de una victoria y una derrota, cayó ante el poderío de García al minuto final del segundo round. Una sucesión de golpes desatados por el estadounidense encontró su camino, tumbando al brasileño, que a continuación se vio superado por una contundente ofensiva de puñetazos mientras estaba en la lona. Los golpes resultaron en un desenlace sangriento que rápidamente encendió las redes sociales.

Sin embargo, el episodio más peculiar de la noche llegó inmediatamente después, cuando un desorientado Costa intentó derribar al árbitro Steve Tognoni, confundiéndolo con su oponente. Tognoni, veterano referí de Nevada, manejó la situación con profesionalismo, mostrando que el personal de la UFC está preparado para manejar cualquier eventualidad, incluso cuando involucra un agarre inesperado por parte de un luchador conmocionado.

Los fanáticos no tardaron en reaccionar a través de las redes sociales, y mientras algunos proliferaban bromas y memes sobre la confusión de Costa, otros ensalzaron la capacidad de Tognoni para manejar la situación. “Tiene mejor defensa contra derribos que Gastelum”, bromeó un usuario en X (ex Twitter). “Me pregunto si Chris podría haberlo sometido en esa situación”, comentó otro sobre lo que podría haber sido una respuesta del árbitro. “La actuación de la noche es para Chris Tongoni”, afirmó un tercero.

El encuentro comenzó con García imprimiendo un ritmo acelerado, quizás demasiado, pagando un precio inicial cuando Costa capitalizó tomando su espalda y amenazando con un estrangulamiento trasero desnudo. La primera ronda concluyó con una clara ventaja para el brasileño, que supo combinar derribos y ataques al cuello de forma efectiva.

Sin embargo, al inicio del segundo asalto, pese a repetir su estrategia inicial, García logró desmontar la defensa de su rival con una serie de golpes demoledores. Costa se vio forzado al suelo, donde el estadounidense casi logra finalizar la pelea con un estrangulamiento por detrás, pero fue el golpe a ras de lona el que inclinó la balanza definitivamente a favor de García.

Reflexionando sobre el combate, García manifestó: “El primer asalto fue bastante difícil para mí. Normalmente él es un striker, ya lo he visto en la mayoría de sus peleas y en esta me sorprendió un poco pero estábamos listos para cualquier cosa. Tengo los mejores entrenadores y el mejor equipo”. El luchador estadounidense también se permitió una nota de humor al final, añadiendo con un guiño: “Espero que lo hayan disfrutado. Creo que a mucha gente le gusta cuando ve un poco de sangre, ¿Suena mal si digo que me excita ver sangre en el escenario?”.

Con este desenlace, García no solo celebra su cuarta victoria en la UFC, sino que añade su decimoquinto triunfo en su carrera profesional (15-5 y 12 por nocaut), mientras que Melquizael Costa se apunta su segunda derrota en la compañía, aunque su registro sigue mostrando una trayectoria notable de 20 victorias contra seis caídas.