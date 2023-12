Las revelaciones del Cuti Romero sobre Qatar 2022: el secreto de la Scaloneta, cómo vivió los penales y su cruce con Mbappé

Cristian Cuti Romero se convirtió rápidamente en una pieza clave dentro de la última línea de la selección argentina para Lionel Scaloni. Conformó una gran dupla con Nicolás Otamendi para levantar la Copa América 2021, la Finalissima ante Italia y la Copa del Mundo en Qatar 2022.

En una entrevista con el ciclo Campeones, un año después, emitido por Star+, el defensor de Tottenham Hotspurs de Inglaterra rememoró lo sucedido en el Mundial y brindó algunos detalles, como cuál es el secreto de la Scaloneta, cómo vivió la tanda de penales contra Francia y su cruce con Kylian Mbappé.

Durante la charla, el hombre surgido de la cantera de Belgrano de Córdoba manifestó que “se nos dio porque realmente la merecíamos, hicimos todo para llevarnos la Copa. Creo que otra selección no se la merecía como nosotros. No tienen el grupo que tenemos nosotros. Conozco a muchos futbolistas muy importantes, de las mejores selecciones, y somos envidiables como grupo. Al final, para conseguir grandes cosas, necesitás esa familia y nosotros la tenemos y lo demostramos día a día”.

Luego de bordar la tercera estrella sobre el escudo, la Albiceleste no aminoró su marcha y se encuentra como única líder de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Mira a todos desde arriba con 15 unidades, dos más que su escolta, Uruguay. Igualmente, antes tendrá la misión de revalidar el título continental en la Copa América de Estados Unidos 2024. Los dirigidos por Lionel Scaloni integran el Grupo A junto a Perú, Chile y el ganador del cruce que protagonizarán Canadá y Trinidad y Tobago.

“Recuerdo que terminó el partido y quedé tirado unos 10 ó 15 segundos. Vino Lauti y me levantó. Estaba muerto de la cabeza. La puta madre, tanto hicimos y terminamos en penales. Patea Leo el primero y lo hace. Después Mbappé, y lo hace. Después no vi más penales. Empecé a rezar en el piso y después el Dibu ataja el penal. Hay videos que venía Pablo y me decía ‘lo tenés que ver’, pero no podía. Le pedí a todos los santos y vírgenes. El último lo vi, el de Gonzalo; me levantó Pablo”, esbozó el ex Genoa y Atalanta de Italia.

En otro fragmento de la entrevista, Romero fue consultado por su encontronazo con la figura de la Selección de Francia. “Unos minutos antes le dijo unas boludeces a Enzo y no me gustó. En el momento estaba re caliente e hizo el gol Leo, me salió de adentro”, manifestó. Aunque luego, aclaró: “Quedó ahí, son cosas del fútbol. Después la prensa… se hizo todo más grande, pero el máximo respeto por todos los jugadores. Es un gran jugador, tiene todavía tiempo para hacer carrera”.

“Cómo no le voy a meter. Los defensores argentinos tenemos eso, nos gusta el roce, sentir eso en el partido. Es nuestra manera de jugar”, concluyó.