El incómodo momento que vivió Chiquito Romero en un supermercado con una mujer que le pidió una foto

Una mujer le pidió una foto al arquero de Boca Juniors en la fila del comercio y luego admitió que odia al club de la Ribera ante la mirada del futbolista

Sergio Romero fue una de las grandes figuras de Boca Juniors en la temporada. Las actuaciones del arquero en la serie de penales de la Copa Libertadores y Copa Argentina, además de sus salvadas en los encuentros de Liga Profesional, convirtieron a Chiquito en una pieza clave del conjunto que dirigió Jorge Almirón.

En modo vacaciones, a la espera de la nueva pretemporada para encarar el 2024 con el Xeneize, el ex arquero de la Selección salió de compras y fue descubierto por la gente en un supermercado. Mientras Romero aguardaba en la fila, una mujer se le acercó para tomarse una foto. Chiquito accedió amablemente a la selfie.

Luego de lograr su objetivo, la señora comenzó a manifestarse en contra del club de la Ribera, justo delante del arquero, y la escena se hizo viral en las redes sociales.

“Odio a Boca, odio a los bosteros. No soy de ningún cuadro. Me hice de Colón de mentira porque soy maestra jardinera y me preguntan de qué cuadro soy. Mi hija es de Boca y mi pareja es de Boca, que está allá atrás chusmeando y matándose de risa allá atrás. Lo único bueno que tiene Boca es a este señor y la esposa (Eliana Guercio) es divina. Vine acá para encontrármelo”, expresó.

Chiquito Romero vivió un incómodo momento en el supermercado

Chiquito, que estaba a pocos metros escuchando las palabras de la mujer, se cruzó de brazos en silencio y luego accedió a darle un cálido abrazo y le agradeció. El hombre que estaba grabando la secuencia con su teléfono celular alcanzó a decir: “Lo va a poner colorado”. Y sí, Romero se ruborizó ante la inesperada declaración de la señora.

Romero, de 36 años, llegó en condición de libre a Boca Juniors proveniente del Venezia de Italia. Juan Román Riquelme lo llamó a pesar de que se encontraba inactivo por una lesión en su rodilla y el arquero pudo rehabilitarse hasta regresar a las canchas.

El jugador surgido de las inferiores de La Academia y con pasado en el Manchester United, Sampdoria y AZ Alkmaar, entre otros, cumplió 49 encuentros oficiales, en los cuales recibió 43 goles y tuvo 20 vallas invictas. Chiquito fue vital debajo de los tres palos, sobretodo para ayudar a Boca a meterse en la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense, atajando penales en las series contra Nacional de Uruguay, en La Bombonera; Racing, en el Cilindro de Avellaneda, y Palmeiras, en Brasil.